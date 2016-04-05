ЛАД написав:Можно говорить о "вставании с колен" и возрождения "величия". Об этом и говорят.
это больше к комплексам, чем к империи. Возрождения империи не будет, потому что вся средняя Азия под протекцией Китая, Польша, Прибалтика и Финляндия под НАТО. Безнаказанно можно захватить Белорусь, Грузию, Армению, Молдову и часть Украины. На империю это не тянет.
Протекция Китая пока так себе. Кроме того, возможен вариант "вассал моего вассала мой вассал". Китай может пойти и на такое. Повторю, Средняя Азия намного менее важна, чем Украина. "Польша, Прибалтика и Финляндия под НАТО" - и страны НАТО уже достаточно серьёзно рассматривают варианты войны с РФ и оценивают сроки, когда это станет возможным. А на империю РФ "тянет" и сейчас, тем более, после захвата Вами перечисленного. Ну будет империя не на 1/6, а на 1/8 часть суши. Империя не определяется размерами.
ЛАД написав:В захваченных областях Украины он не собирается восстанавливать украинскую республику ни в каком виде, даже в качестве автономии. Только прямое включение в состав РФ как новых областей.
народ рф до сих пор не знает "целей сво". Потому что их нет. Была бы цель восстановление империи, о ней бы кричали из каждого русского утюга. Год назад путен говорил что цель - защита Донбасса. Может прочитав вас у него появится цель восстановить империю.
Він вже прочитав. Більше року тому.
«Петро Перший Північну війну 21 рік вів. Здавалося б, воював із Швецією, щось відторгав. Нічого не відторгав, він повертав. Там, де Петербург заснований — коли він заклав цю столицю, жодна з країн Європи не визнавала цієї столиці, визнавали її за Швецією. А там споконвіку поряд з фінно-угорськими народами жили слов'яни, причому територія перебувала під контролем російської держави. Чого він поліз туди? Повертав. І зміцнював», – цитують путіна пропагандистські ЗМІ.
«Зважаючи на все, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати, і, якщо ми виходитимемо з того, що ці базові цінності становлять основу нашого існування, ми, безумовно, досягнемо успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять», – вважає російський диктатор. https://www.slovoidilo.ua/2022/06/09/no ... -terytorij 9 червня 2022, 17:23
Чувак реально планує та готує, переформатовує рашосуспільство воювати десятиліттями.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 20 гру, 2023 17:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Можно говорить о "вставании с колен" и возрождения "величия". Об этом и говорят.
это больше к комплексам, чем к империи. Возрождения империи не будет, потому что вся средняя Азия под протекцией Китая, Польша, Прибалтика и Финляндия под НАТО. Безнаказанно можно захватить Белорусь, Грузию, Армению, Молдову и часть Украины. На империю это не тянет.
Протекция Китая пока так себе. Кроме того, возможен вариант "вассал моего вассала мой вассал". Китай может пойти и на такое. Повторю, Средняя Азия намного менее важна, чем Украина. "Польша, Прибалтика и Финляндия под НАТО" - и страны НАТО уже достаточно серьёзно рассматривают варианты войны с РФ и оценивают сроки, когда это станет возможным. А на империю РФ "тянет" и сейчас, тем более, после захвата Вами перечисленного. Ну будет империя не на 1/6, а на 1/8 часть суши. Империя не определяется размерами.
А может ли империя быть вассалом другой империи? -- чисто по определению?
"рассматривать" не значит жениться. Хотели бы, уже бы включились, если не в 1ю линию обороны, то во 2ю. На чьей территории им лучше воевать, неужели на своей?
detroytred написав:Чувак реально планує та готує, переформатовує рашосуспільство воювати десятиліттями.
выскажу еще одно имхо. После выборов в марте 2024 война закончится. Война нужна чтобы закрыть рот "иноагентам", дать заработать голожопым ванькам и отвлечь нарот от внутренних проблем. Путен хочет войти на выборы как победитель. После выборов это всё станет ненужным, лишним и бесполезным. Русские не в восторге от триллионов на новые территории. Дальше идти нет смысла. Можно перегнуть бюджетную палку.
прошу не удалять этот пост.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 гру, 2023 17:45, всього редагувалось 6 разів.
не кричат потому что не хотят обосраться невыполнимыми целыми. Больше скажу, рф с трудом переваривает оккупированные "новые территории", тяжело воевать и одновременно кормить растущее количество иждивенцев. Сколько там путен пообещал влить в них денег? ........
Гитлер в Мюнхене тоже не кричал о своих планах. Говорил только об "исторической справедливости" и правах "угнетённого немецкого народа" в Чехословакии. И даже говорил, что после тех уступок больше не будет иметь никаких претензий. Ни к кому. Ну и Вы знаете: "Обещать - не значит жениться".
ЛАД написав:Вы бы задумались, как и почему русские стали "русскими", а украинцы "украинцами".
Так як німці стали німцями, а французи французами, хоча жили колись в одній державі. Бойківщина вважається прабатьківщиною хорватів, але ніхто ж не каже, що українці і хорвати один народ, це тільки у квцапів всі слов'яни "руськіє".
ЛАД написав:Как и почему Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович (как и прочие) стали героями русских былин, а сегодня и мультфильмов, хотя они явно украинского происхождения
Билини про цих героїв збереглись у нащадків київських колоністів на берегах Ладоги, туди навіть монголи не дійшли. А на наших теренах наступні війни стирали героїв попередніх, як зараз забуваються герої другої світової. В наших казках татари і козаки витіснили попередників.
ЛАД написав:Как и почему Киев "мать городов русских" стал "украинским", а не "русским". Почему сошла на нет держава Ярослава Мудрого. По тем временам сильная и влиятельная.
Став українським, а не польским чи руським, бо тут живуть українці з власною державою, і навіть радянська окупація це не змінила. Варяги теж були окупантами, їх потіснили інші. Вони, правда, будували міста, а не палили, як монголи.
"рассматривать" не значит жениться. Хотели бы, уже бы включились, если не в 1ю линию обороны, то во 2ю. На чьей территории им лучше воевать, неужели на своей?
detroytred написав:Чувак реально планує та готує, переформатовує рашосуспільство воювати десятиліттями.
выскажу еще одно имхо. После выборов в марте 2024 война закончится. Война нужна чтобы закрыть рот "иноагентам", дать заработать голожопым ванькам и отвлечь нарот от внутренних проблем. После выборов это всё станет ненужным.
Тут есть тонкий момент (даже два): - политика. То нападение (если и будет) будет в следующую каденцию -- т.е. проблема "наследников". А "включаться" сейчас -- гарантированное обнуление рейтингов. - а что такое "своя территория"? -- вы серьезно считаете, что каких-нить условных немцев/французов сильно волнуют потенциальные бои в каких-нить польшах/чехиях/швециях? -- ну т.е. волнуют сильно больше, чем теперешние бои чуть восточнее?
"рассматривать" не значит жениться. Хотели бы, уже бы включились, если не в 1ю линию обороны, то во 2ю. На чьей территории им лучше воевать, неужели на своей?
Вы меня иногда удивляете. И сильно. НАТО не собирается "включаться" в войну или начинать её. Они рассматривают варианты, возможности и сроки нападения России.
И detroytred привёл выше хорошую цитату именно о желании возродить империю.
После выборов в марте 2024 война закончится. Война нужна чтобы закрыть рот "иноагентам", дать заработать голожопым ванькам и отвлечь нарот от внутренних проблем.
Розовые мечты и полное непонимание причин войны. За потраченные на войну деньги можно было бы накупить избирателям "гречку" и вопрос с выборами решён. Все были бы довольны и никого недовольного. Надеюсь, Вы не верите в их пропаганду, что люди воспринимают мобилизацию и гибель близких исключительно с чувством гордости.
ЛАД написав:Розовые мечты и полное непонимание причин войны.
я порекомендую путену вашу кандидатуру вместо кириенко. Он будет приятно удивлён вашим глубоким пониманием.
ЛАД написав:За потраченные на войну деньги можно было бы накупить избирателям "гречку" и вопрос с выборами решён.
Когда то на совещании я имел неосторожность сказать, как было бы лучше потратить маркетинговый бюджет (несколько млн. долларов по курсу 8 ). На что ген.дир ответил, что он без меня знает, как и куда лучше тратить деньги. С тех пор я предлагал только варианты их заработать. Ваша гречка напомнила....
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 гру, 2023 17:53, всього редагувалось 4 разів.