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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59505951595259535954>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Азия под протекцией Китая,
За всю Азію не скажу, а знайомі в Казахстані кажуть, що в них тепер (з 2021 року) політика дуже нагадує "багатовекторність" Кучми, яка ні до чого доброго не приведе.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:51

  vitaliiangel написав:выскажу еще одно имхо. После выборов в марте 2024 война закончится. Война нужна чтобы закрыть рот "иноагентам", дать заработать голожопым ванькам и отвлечь нарот от внутренних проблем. После выборов это всё станет ненужным.

Так в тому-то і справа всіх війн.
Вони начебто не так вже й потрібні за таку ціну, але зупинитися вкрай складно.
І цілі, необхідністі з'являються, змінюються вже по ходу розкручування спіралі.

Я впевнений, що покажи отим, хто почав 1св, 2св, оті наслідки і сам процес --- да фіга фіг хто б ці війни починав.

Визнати ж, що зараз не ті часи і все під контролем --- я тільки ЗА, але давним давно зрозумів, що конспірологія хоч і має всі підстави, але все ж таки дуже обмежена людської природою та об'єктивними факторами, які впливають на прийняття рішень.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Я впевнений, що покажи отим, хто почав 1св, 2св, оті наслідки і сам процес --- да фіга фіг хто б ці війни починав.
Більш ніж впевнений, що Сталін знаючи результат почав би все з подвійним завзяттям і поклав вдвічі більше народу, щоб здобути перемогу в 44.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:58

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Я впевнений, що покажи отим, хто почав 1св, 2св, оті наслідки і сам процес --- да фіга фіг хто б ці війни починав.
Більш ніж впевнений, що Сталін знаючи результат почав би все з подвійним завзяттям і поклав вдвічі більше народу, щоб здобути перемогу в 44.

А Николай и пр. в 1914?
А Гитлер?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 гру, 2023 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:58

  ЛАД написав:... Надеюсь, Вы не верите в их пропаганду, что люди воспринимают мобилизацию и гибель близких исключительно с чувством гордости. :)

звісно ні

гроші, можливість щось вкрасти й як вишенька - Лада Калина :twisted:
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:58

  detroytred написав:Визнати ж, що зараз не ті часи і все під контролем --- я тільки ЗА, але давним давно зрозумів, що конспірологія хоч і має всі підстави, але все ж таки дуже обмежена людської природою та об'єктивними факторами, які впливають на прийняття рішень.
какая конспирология, новые территории будут претендовать на ту же бюджетную сиську, что и старые. Почему то все бюджетники думают, что казна резиновая? Потом начнётся грызня между субъектами рф за деньги. Путену это точно нужно? Никакой диктатор не может отменить жадность и клептоманию своих лизоблюдов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 гру, 2023 18:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:58

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Я впевнений, що покажи отим, хто почав 1св, 2св, оті наслідки і сам процес --- да фіга фіг хто б ці війни починав.
Більш ніж впевнений, що Сталін знаючи результат почав би все з подвійним завзяттям і поклав вдвічі більше народу, щоб здобути перемогу в 44.

Йоське дуже пощастило. Що він опинився в переможцях.
Це можна сказати виключення.

Як правило, виграють не ті, хто починає.

Більше покласти в рази він не міг, бо тоді програв би потім іншим.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:02

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Визнати ж, що зараз не ті часи і все під контролем --- я тільки ЗА, але давним давно зрозумів, що конспірологія хоч і має всі підстави, але все ж таки дуже обмежена людської природою та об'єктивними факторами, які впливають на прийняття рішень.
какая конспирология, новые территории будут претендовать на ту же бюджетную сиську, что и старые. Почему то все бюджетники думают, что казна резновая. Потом же начнётся грызня между субъектами рф за деньги. Вы думаете путену это точно нужно? Никакой диктатор не может отменить жадность своих лизоблюдов.

Бінго!
Уважніше послухайте путла. Ніхто годувати більш необхідної пайки не збирається...
Санітарна зона. Годуйтеся самі. Доппайка -- тільки наближеним та лояльним. Саме доппайка, а не меню центра.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:02

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Розовые мечты и полное непонимание причин войны.
я порекомендую путену вашу кандидатуру вместо кириенко. Он будет приятно удивлён вашим глубоким пониманием.
.....

Обижаете.
В прошлый раз Вы мне предлагали Президентом Украины, а не каким-то советником. :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:04

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Розовые мечты и полное непонимание причин войны.
я порекомендую путену вашу кандидатуру вместо кириенко. Он будет приятно удивлён вашим глубоким пониманием.
.....

Обижаете.
В прошлый раз Вы мне предлагали Президентом Украины, а не каким-то советником. :)

там сейчас Валера и Марьяна.. короче нет вакансий
viewtopic.php?p=5662165#p5662165
vitaliiangel
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  #<1 ... 59505951595259535954>
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