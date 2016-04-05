Banderlog написав:

_hunter написав: Так оно же в обратную сторону ровно так же работает: а нафига гражданам государство, которое еще и защищать нужно?

При этом: если балласт не нужен -- почему балласт не сбрасывают? Так оно же в обратную сторону ровно так же работает: а нафига гражданам государство, которое еще и защищать нужно?При этом: если балласт не нужен -- почему балласт не сбрасывают?

Тут мова про спосіб взамодії влади і суспільства.При феодальній є аристократія, люди високого духу й є планктон, кріпаки. Сакралізація влади через церкву й богообраність,зара в нас по формі буржуазна демократія , де через вибори проходить сакралізація або легітимізація влади.Но. Основа влади це насильство. Або гвинтівка. Це реальність а решта то питання віритепер слідіть за руками далі.Війна то тільки термін.Слово ніби одне, но називаєм ми ним різні речі.Є війна феодальна , коли люди з голубою кровю ріжуть одне одному глотки а планктон не трогають,є коли убивають чоловіків а жінок забирають як ресурс. Є Біблійний варіант коли вбивають всіх, даж худобукороч ЗАВЖДИ це гра за певними правилами і завжди є недоторкані. Нам обясняють шо війна як в 2 світові на знищення, но самий вершок лишає за собою варіант домовитись і даж право на недорканість приватної власності. Арешт активів це не націоналізація.і планктон чи баласт тож надіється на те саме... случай в бучі не розглядається як єдино можливий варіант взаємодії з окупантомпроблема в чому? Раніше хитрожопі обманювали пасіонаріїв, зара пасіонаріїв стало набагато менше, а армія збільшилась , і треба ще більше. у відповідності до пропонованої нам концепції війни...як це зробити? Загнавши поліцаїв, сбу , тцкашників в штурмовики? По перше вони на таке не підписувались.Візьмем сфєрічєського спецназівця мвс в вакуумі . Він нанімався виконувати завдання 2 рази в рік, після дощику в четвер, в чисельній перевазі, при тотальній перевазі в озброєнні і необученому противнику. Згоден він сидіти під мінометним обстрілом тижнями в окопній багнюці?А по друге влада втратить інструмент примусу.І це не тільки будуть проблеми самої влади, це стане проблемою й для більшої частини "баласту" .Тому буде по іншому, каральний апарат збільшать і поженуть хитрожопих та баласт.Нє, воно б краще війна професіоналів, або ще лучше поєдинок богатирів-вдіваєм в бойові , тактічєські трусіки й маєчки Путіна й Зеленського даєм їм по молотку і хай здійсниться Божа Воля!