ЛАД написав:Вы бы задумались, как и почему русские стали "русскими", а украинцы "украинцами".
Так як німці стали німцями, а французи французами, хоча жили колись в одній державі. Бойківщина вважається прабатьківщиною хорватів, але ніхто ж не каже, що українці і хорвати один народ, це тільки у квцапів всі слов'яни "руськіє".
Я не об этом. Немцы и французы и тогда были немцами и французами, несмотря на то, что таких государств не существовало. Я о том, почему не украинцы называются "русскими". Почему не Украина называется "Русь" и Киев не столица "Руси". И я первый раз от Вас слышу, что "у кацапів всі слов'яни "руськіє". Придумывать-то не надо.
ЛАД написав:Как и почему Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович (как и прочие) стали героями русских былин, а сегодня и мультфильмов, хотя они явно украинского происхождения
Билини про цих героїв збереглись у нащадків київських колоністів на берегах Ладоги, туди навіть монголи не дійшли. А на наших теренах наступні війни стирали героїв попередніх, як зараз забуваються герої другої світової. В наших казках татари і козаки витіснили попередників.
Князь Олег тоже сохранился "у нащадків київських колоністів на берегах Ладоги"? У них не было других войн кроме монголов? Вроде были. И тевтонские рыцари, и шведы, и поляки, и те же "русские".
ЛАД написав:Панове, понимаю, что сегодня, может, не ко времени, а, может, как раз ко времени. Вы бы задумались, как и почему русские стали "русскими", а украинцы "украинцами". Как и почему Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович (как и прочие) стали героями русских былин, а сегодня и мультфильмов, хотя они явно украинского происхождения. Как и почему Киев "мать городов русских" стал "украинским", а не "русским". Почему сошла на нет держава Ярослава Мудрого. По тем временам сильная и влиятельная. Сразу скажу, мне вопросы не задавайте, не знаю и объяснить не могу. Точнее так - объяснения, которые у меня есть, меня не удовлетворяют.
Ярослав Грицак Подолати минуле. Глобальна історія України
ЄВГЕН ДИКИЙ громадський активіст, політичний і військовий аналітик
Час говорити по-поганому?
, 02 липня 2023, 10:45
... Спершу ми вичерпали ресурс емпатії та співчуття. ... Далі ми мобілізували всіх тих, хто сприймає нас не так емоційно, натомість раціонально розуміє і ... ... І от лишилась далека заокеанська країна, яка допомагає нам більше за всіх, але водночас ... ...
Варто пояснити нашому другові Борелю (друг без лапок, він реально робить все, що може), що він не зовсім правий, коли каже, що без поставок західної зброї ми "за кілька днів програємо війну та перетворимось на нову Білорусь". Так, програємо, але не за дні, а за довгі місяці. За ці місяці загинуть сотні тисяч, а ще мільйонів 15-20 поповнять табори біженців у Європі. А потому ми станемо не "другою Білоруссю", а "другим Афганістаном", де прямо біля кордону ЄС роками та навіть десятиліттями не стихатиме кривава партизанська війна, з усіма "зручностями" для сусідів.
Варто передати нашому ворогові Орбану, що якщо його зусилля допомогти перемозі росії раптом таки виявляться успішними, і ми, відповідно до його прогнозу, програємо війну, то останнім наказом нашій мільйонній армії, загартованій у боях із другою армією світу, буде відступити до нейтральних країн Європи з усією зброєю та технікою, і там інтернуватись. І що маршрут цього відступу пролягатиме не через ті країни, які нам допомагали, а виключно через Угорщину.
А ще дорогою ця армія матиме завдання забезпечити гуманітарний коридор для виїзду мільйонів цивільних біженців, так само через Угорщину. Зрештою, чи не мадярам знати, як це виглядає – тисячокілометровий збройний марш через чужі "вимушено гостинні" землі у пошуках "обітованої землі" 🙂 Історія інколи робить парадоксальні кульбіти, і їм варто про це замислитись. 🙂
Залишатись на окупованій території укр.війську не можна. Москвини ж підлі й люблять катувати-вбивати...
І нас (фронтовики) лише ~1% населення. Решта перевзується в стрибку і скаже “спасіба таваріщу сталіну за асвабаждєніє ат хунти, ана нас в бусікі пакавала...”
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О... І мало не забув. Прославляння сталіна не поможе. Ще й доведеться масово мобілізовуватись на роль м`яса для штурму Прибалтики, Польщі та ін. “ісконно москвінскіх тєріторій”.
а як же анонсованам самим-самим партизанська війна, вона сама себе не зробить
ЛАД написав:Панове, понимаю, что сегодня, может, не ко времени, а, может, как раз ко времени. Вы бы задумались, как и почему русские стали "русскими", а украинцы "украинцами". Как и почему Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович (как и прочие) стали героями русских былин, а сегодня и мультфильмов, хотя они явно украинского происхождения. Как и почему Киев "мать городов русских" стал "украинским", а не "русским". Почему сошла на нет держава Ярослава Мудрого. По тем временам сильная и влиятельная. Сразу скажу, мне вопросы не задавайте, не знаю и объяснить не могу. Точнее так - объяснения, которые у меня есть, меня не удовлетворяют.
русский имя прилагательное: чей будеше - русский (тобто належить Русі)
ЛАД написав:Немцы и французы и тогда были немцами и французами, несмотря на то, что таких государств не существовало.
Дивно таке читати, враховуючи досвід Закарпаття, де навіть мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом. Французи, Німці і т.д. дізнались що вони Французи, Німці і т.д. років 400 тому, доти вони були піддані барона такого-то...
_hunter написав:Так оно же в обратную сторону ровно так же работает: а нафига гражданам государство, которое еще и защищать нужно? При этом: если балласт не нужен -- почему балласт не сбрасывают?
Тут мова про спосіб взамодії влади і суспільства. При феодальній є аристократія, люди високого духу й є планктон, кріпаки. Сакралізація влади через церкву й богообраність, зара в нас по формі буржуазна демократія , де через вибори проходить сакралізація або легітимізація влади. Но. Основа влади це насильство. Або гвинтівка. Це реальність а решта то питання віри тепер слідіть за руками далі. Війна то тільки термін. Слово ніби одне, но називаєм ми ним різні речі. Є війна феодальна , коли люди з голубою кровю ріжуть одне одному глотки а планктон не трогають, є коли убивають чоловіків а жінок забирають як ресурс. Є Біблійний варіант коли вбивають всіх, даж худобу короч ЗАВЖДИ це гра за певними правилами і завжди є недоторкані. Нам обясняють шо війна як в 2 світові на знищення, но самий вершок лишає за собою варіант домовитись і даж право на недорканість приватної власності. Арешт активів це не націоналізація. і планктон чи баласт тож надіється на те саме... случай в бучі не розглядається як єдино можливий варіант взаємодії з окупантом проблема в чому? Раніше хитрожопі обманювали пасіонаріїв, зара пасіонаріїв стало набагато менше, а армія збільшилась , і треба ще більше. у відповідності до пропонованої нам концепції війни... як це зробити? Загнавши поліцаїв, сбу , тцкашників в штурмовики? По перше вони на таке не підписувались. Візьмем сфєрічєського спецназівця мвс в вакуумі . Він нанімався виконувати завдання 2 рази в рік, після дощику в четвер, в чисельній перевазі, при тотальній перевазі в озброєнні і необученому противнику. Згоден він сидіти під мінометним обстрілом тижнями в окопній багнюці? А по друге влада втратить інструмент примусу. І це не тільки будуть проблеми самої влади, це стане проблемою й для більшої частини "баласту" . Тому буде по іншому, каральний апарат збільшать і поженуть хитрожопих та баласт. Нє, воно б краще війна професіоналів, або ще лучше поєдинок богатирів- вдіваєм в бойові , тактічєські трусіки й маєчки Путіна й Зеленського даєм їм по молотку і хай здійсниться Божа Воля!
ЛАД написав:Путин хочет возродить не Союз, а Российскую империю и восстановить её территорию.
Украина далеко не главный аттрибут Российской империи. И для её возрождения можно было б начать с кого-то попроще (Грузия, Армения). Имхо в мотивах превалирует "утереть нос" без какой либо идеологии. Иначе бы идеология рекламировала бы "как станет хорошо когда империя возродится". Пока что всё что говорят рус.чиновники - унизить, унизить и снова унизить.
Именно что атрибут. Грузия, Армения, Прибалтика это мелочи, которые не определяют силу империи. Даже потеря Средней Азии не так болезненна, как потеря Украины. Всё это не идёт ни в какое сравнение. Путин рассматривает Союз как продолжение Росс. империи. Он никогда даже близко не вспоминал о возврате к советской идеологии. Только к российской. В захваченных областях Украины он не собирается восстанавливать украинскую республику ни в каком виде, даже в качестве автономии. Только прямое включение в состав РФ как новых областей. И о "геополитической катастрофе" в результате развала Союза он говорит именно как о потере территорий, силы и влияния в мире. Для восстановления силы и влияния захват Грузии и/или Армении ничего не даст. Нужна в первую очередь именно Украина. Российская империя без Украины уже совсем не то. Ну и + близость к Зап. Европе, которая ему нужна и на восстановление связей с которой он наверняка рассчитывает. Но на своих условиях. Хотя бы таких же, как были у Росс. империи, а, возможно, и лучших. Благодаря нефти и газу.
Існує думка, що без України імерія не повноцінна, точніше і не імерія. 1/3 ядра РІ/СРСР були українці.
ЛАД написав:В захваченных областях Украины он не собирается восстанавливать украинскую республику ни в каком виде, даже в качестве автономии. Только прямое включение в состав РФ как новых областей.
народ рф до сих пор не знает "целей сво". Потому что их нет. Была бы цель восстановление империи, о ней бы кричали из каждого русского утюга. Год назад путен говорил что цель - защита Донбасса. Может прочитав вас у него появится цель восстановить империю.
цілі були озвучені, і недавно повторені тим хто забув