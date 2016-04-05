Додано: Сер 20 гру, 2023 18:46

ЛАД написав: Bobua

"інтернуватись" - это лучший исход, но без зброї. С ней "інтернуватись" не выйдет, никакая держава не потерпит на своей территории огромную чужую вооружённую армию, да и маленькую тоже.

"тисячокілометровий збройний марш через чужі "вимушено гостинні" землі" это чистый бред. Пан Дикий предлагает начать войну с НАТО силами украинской армии даже без российской мобилизации.

Насчёт "програємо, але не за дні, а за довгі місяці" это вряд ли. Наверное, не за дни, но и не за " довгі місяці". Воевать без снарядов, патронов, противотанковых противовоздушных ракет в сегодняшней войне ни одна армия не умеет. Дубины и вилы как оружие давно потеряли всякое значение.

Вы неглупый человек, зачем тащите сюда такой бред? Для "вдохновления на смертный бой" он годится, для форума - нет. "інтернуватись" - это лучший исход, но без зброї. С ней "інтернуватись" не выйдет, никакая держава не потерпит на своей территории огромнуювооружённую армию, да и маленькую тоже."тисячокілометровий збройний марш через чужі "вимушено гостинні" землі" это чистый бред. Пан Дикий предлагает начать войну с НАТО силами украинской армии даже без российской мобилизации.Насчёт "програємо, але не за дні, а за довгі місяці" это вряд ли. Наверное, не за дни, но и не за "місяці". Воевать без снарядов, патронов, противотанковых противовоздушных ракет в сегодняшней войне ни одна армия не умеет. Дубины и вилы как оружие давно потеряли всякое значение.Вы неглупый человек, зачем тащите сюда такой бред? Для "вдохновления на смертный бой" он годится, для форума - нет.

Кращий варіант -- це анексія Польщею ЗУНР після референдумів. За кримськ.сценарієм. І виття про “ісконно польскіє зємлі ще з середини 2 тисячоліття.Це єдина мова яку розуміють москвини. Інакше вони думатимуть, що НАТО безсиле і полізуть далі...Під час інтернування зброю здають.Explanatory (Uk-Uk) 1.0інтернува́ти-у́ю, -у́єш, недок. і док., перех.1》 Затримувати до закінчення війни громадян, війська, судна й т. ін. держави, що перебуває в стані війни, поселивши їх у певному місці в умовах обмеженої свободи.2》 Ізолювати, тимчасово арештовувати кого-небудь.Укр.військові ще й можуть бути корисні в ЄС. Бо х.з. чи там буде кому воювати. Якщо у нас нікому за 9-10ть сер.зарплат, то хто з ЄС воюватиме?А от укр.військовим заробіток не завадить (після втрати укр.нерухомості, овдп, депо...)Запас БК у нас є. Навіть для витрання на полігонах...Він не закінчується миттєво.Але і вили ще не списуйте з рахунку.Бо вже тут писали, що деякі моск.солдати йдуть без вогнепал.зброї.І якщо там так ставляться до “сваїх, гускіх”, то як будуть поводитись з млн нашкрябаними по цоколях в окупації? Навряд чи будуть якісь зміни у порівнянні з 2світовою...Все таки ми нині добре забезпечені. Автомат, броня, каска, форма... І якась та артпідтримка. УПА би позаздрила.Але у наш час чомусь вирішили не розподіляти навантаження рівномірно. Отже, у результаті буде таке...