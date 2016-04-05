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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 гру, 2023 18:46
flyman написав:
цілі були озвучені, і недавно повторені тим хто забув
уявимо, що оголошені цілі будуть досягнені. Невже хтось вірить, що після цього не будуть нові цілі, щоб захопити побільше?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 18:46
ЛАД написав:Bobua
"інтернуватись" - это лучший исход, но без зброї. С ней "інтернуватись" не выйдет, никакая держава не потерпит на своей территории огромную чужую
вооружённую армию, да и маленькую тоже.
"тисячокілометровий збройний марш через чужі "вимушено гостинні" землі" это чистый бред. Пан Дикий предлагает начать войну с НАТО силами украинской армии даже без российской мобилизации.
Насчёт "програємо, але не за дні, а за довгі місяці" это вряд ли. Наверное, не за дни, но и не за "довгі
місяці". Воевать без снарядов, патронов, противотанковых противовоздушных ракет в сегодняшней войне ни одна армия не умеет. Дубины и вилы как оружие давно потеряли всякое значение.
Вы неглупый человек, зачем тащите сюда такой бред? Для "вдохновления на смертный бой" он годится, для форума - нет.
Кращий варіант -- це анексія Польщею ЗУНР після референдумів. За кримськ.сценарієм. І виття про “ісконно польскіє зємлі ще з середини 2 тисячоліття.
Це єдина мова яку розуміють москвини. Інакше вони думатимуть, що НАТО безсиле і полізуть далі...
Під час інтернування зброю здають.
“
Explanatory (Uk-Uk) 1.0
інтернува́ти
-у́ю, -у́єш, недок. і док., перех.
1》 Затримувати до закінчення війни громадян, війська, судна й т. ін. держави, що перебуває в стані війни, поселивши їх у певному місці в умовах обмеженої свободи.
2》 Ізолювати, тимчасово арештовувати кого-небудь.
”
Укр.військові ще й можуть бути корисні в ЄС. Бо х.з. чи там буде кому воювати. Якщо у нас нікому за 9-10ть сер.зарплат, то хто з ЄС воюватиме?
А от укр.військовим заробіток не завадить (після втрати укр.нерухомості, овдп, депо...)
Запас БК у нас є. Навіть для витрання на полігонах...
Він не закінчується миттєво.
Але і вили ще не списуйте з рахунку.
Бо вже тут писали, що деякі моск.солдати йдуть без вогнепал.зброї.
І якщо там так ставляться до “сваїх, гускіх”, то як будуть поводитись з млн нашкрябаними по цоколях в окупації? Навряд чи будуть якісь зміни у порівнянні з 2світовою...
Все таки ми нині добре забезпечені. Автомат, броня, каска, форма... І якась та артпідтримка. УПА би позаздрила.
Але у наш час чомусь вирішили не розподіляти навантаження рівномірно. Отже, у результаті буде таке...
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Додано: Сер 20 гру, 2023 18:54
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
цілі були озвучені, і недавно повторені тим хто забув
уявимо, що оголошені цілі будуть досягнені. Невже хтось вірить, що після цього не будуть нові цілі, щоб захопити побільше?
открою страшную тайну, аппетиты распильщиков бюджета гораздо больше, чем денег в нем. Вся путенская вертикаль держится на федеральном бюджете. Когда денег перестанет хватать, начнутся грызня и обиды. Всё как в вашем вузе, неужели всем преподам хватает часов/премий или что там у вас? А тут ещё нахлебники с оккупированных территорий. При всей авторитарности экономика рф рыночная. Как видите даже на фронт голожопых ведут не заград отряды, а живые деньги.
Смотрел я какое-то интервью русских с улицы, надо ли помогать донбасятам, как минимум половна респондентов говорила, что беженцы забирают рабочие места, требуют пособий и плохо адаптируются в новую реальность. Типа освободили и хватит, дальше сами. Другие осторожно говорили помогать надо но не всем и не долго. Никто не сказал днр/лнр наши братья, ура отдаем им до последнее.
От завоеваний части Херсонской и Запорожской области в русском обществе ноль эйфории. Конечно напрямую "нахер надо" сказать сцут, но кроме упоротых так думает большинство. Особенно когда херсонцы повезли свой урожай на рынки краснодарского края. Я приводил в 2022 здесь цены (в 4-5 раз ниже наших). Местные фермеры были в восторге от конкуренции.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 20 гру, 2023 19:06, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 18:59
flyman написав:
Тварь лі я дрожащая ілі право імєю.
як ситкивка?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:00
ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Можно говорить о "вставании с колен" и возрождения "величия". Об этом и говорят.
это больше к комплексам, чем к империи. Возрождения империи не будет, потому что вся средняя Азия под протекцией Китая, Польша, Прибалтика и Финляндия под НАТО. Безнаказанно можно захватить Белорусь, Грузию, Армению, Молдову и часть Украины. На империю это не тянет.
Протекция Китая пока так себе. Кроме того, возможен вариант "вассал моего вассала мой вассал". Китай может пойти и на такое.
Повторю, Средняя Азия намного менее важна, чем Украина.
"Польша, Прибалтика и Финляндия под НАТО" - и страны НАТО уже достаточно серьёзно рассматривают варианты войны с РФ и оценивают сроки, когда это станет возможным.
А на империю РФ "тянет" и сейчас, тем более, после захвата Вами перечисленного.
Ну будет империя не на 1/6, а на 1/8 часть суши. Империя не определяется размерами.
Імперійність визначається ще тим, що іде інтеграція завойованих еліт і культури.
Україна з її містячковістю та хуторянством (армовір) зробила протилежний вибір
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:07
vitaliiangel написав:
е. Когда денег перестанет хватать,
Звісно без грошей не буде війни, але поки, нажаль, до цього дуже дуже далеко, зокрема через наших західних партнерів, які не хочуть чіпати нафтовий бізнес. До війни москалі змогли за 8 років зібрати 700 млрд. "зайвих " грошей...
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:09
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
е. Когда денег перестанет хватать,
Звісно без грошей не буде війни, але поки, нажаль, до цього дуже дуже далеко, зокрема через наших західних партнерів, які не хочуть чіпати нафтовий бізнес. До війни москалі змогли за 8 років зібрати 700 млрд. "зайвих " грошей...
я не говорю что они закончатся. Например, раньше вам хватало на ресторан, а сейчас только на макдональдс. Все ж знают причину и куда уходят деньги. А свои проблемы не решаются. Новые территории более не дают имиджевых прибавок, а риски голодного бунта вырастают. Подъёма ура-патриотизма как с Крымом нет. Восторга, что днр/лнр теперь в составе рф тоже нет. с 2014 их рассматривали только как нахлебников и бедных родственников. К остальным отношение будет ещё хуже.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 20 гру, 2023 19:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:09
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
цілі були озвучені, і недавно повторені тим хто забув
уявимо, що оголошені цілі будуть досягнені. Невже хтось вірить, що після цього не будуть нові цілі, щоб захопити побільше?
щодо України, думаю нових не буде, так як тут "двома пальцями", а справжня війна буде Північна/Балтійська, яка перейде в Арктичну
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:12
_hunter написав: vitaliiangel написав: beee написав:
единственный выход из тупика - это путь экономического чуда по азиатскому типу.
другого нет.
а можете поподробнее? экономическое чудо здесь нарастить экспорт или внутреннее потребление?
-- да.
Но это ровно те же самые рассуждения об "изобретение пороха 2.0", только с другой стороны -- экономической. -- к реальной жизни, увы, никакого отношения не имеют.
Авторитаризм
Политический режим
Авторитари́зм — тип недемократического политического режима, основанного на несменяемой централизованной власти одного лица или группы лиц при сохранении в стране определённого уровня экономических, гражданских и идейных свобод.
Википедия
У тебя есть всё: абсолютная власть, парламент, силовики. Всё.
Я просто шокирован тем, что даже у вас нет понимания, какой это шанс.
Если этого нет, я точно не объясню. Вначале войны были попытки
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:17
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: flyman написав:
цілі були озвучені, і недавно повторені тим хто забув
уявимо, що оголошені цілі будуть досягнені. Невже хтось вірить, що після цього не будуть нові цілі, щоб захопити побільше?
открою страшную тайну, аппетиты распильщиков бюджета гораздо больше, чем денег в нем. Вся путенская вертикаль держится на федеральном бюджете. Когда денег перестанет хватать, начнутся грызня и обиды. Всё как в вашем вузе, неужели всем преподам хватает часов/премий или что там у вас? А тут ещё нахлебники с оккупированных территорий. При всей авторитарности экономика рф рыночная. Как видите даже на фронт голожопых ведут не заград отряды, а живые деньги.
Смотрел я какое-то интервью русских с улицы, надо ли помогать донбасятам, как минимум половна респондентов говорила, что беженцы забирают рабочие места, требуют пособий и плохо адаптируются в новую реальность. Типа освободили и хватит, дальше сами. Другие осторожно говорили помогать надо но не всем и не долго. Никто не сказал днр/лнр наши братья, ура отдаем им до последнее.
От завоеваний части Херсонской и Запорожской области в русском обществе ноль эйфории. Конечно напрямую "нахер надо" сказать сцут, но кроме упоротых так думает большинство. Особенно когда херсонцы повезли свой урожай на рынки краснодарского края. Я приводил в 2022 здесь цены (в 4-5 раз ниже наших). Местные фермеры были в восторге от конкуренции.
там любов в камєнтах:
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