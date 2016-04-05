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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:25
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Немцы и французы и тогда были немцами и французами, несмотря на то, что таких государств не существовало.
Дивно таке читати, враховуючи досвід Закарпаття, де навіть мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом.
Французи, Німці і т.д. дізнались що вони Французи, Німці і т.д. років 400 тому, доти вони були піддані барона такого-то...
Не понял.
По-моему, Вы противоречите сами себе.
С одной стороны, Вы говорите, что "мешканці сусідніх сіл "мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом", хотя живут в одном государстве.
С другой стороны, отрицаете существование немцев и французов ранее 400 лет назад.
Да, они были "піддані барона такого-то", но у них и тогда был разный язык, например, и точно так же "мешканці сусідніх сіл" могли "не дуже розуміти один одного".
Не было наций в современном смысле этого слова, но национальности, народности были. Так же, как у славян были разные племена. Тогда не было, возможно, такой "преданности" национальному принципу, спокойно французские князья и бароны могли создавать союзы с немецкими против "своих же" французских и наоборот. Тем не менее, французы и немцы были. Хотя бы по языку.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:26
vitaliiangel написав:
я не говорю что они закончатся. Например, раньше вам хватало на ресторан, а сейчас только на макдональдс.
Не вірю (с). Це у вчителів, медиків, пенсіонерів, може перестати хватати грошей на будтерброд і залишитися тільки на хліб. А в силовиків, а тим більше в чиновників гроші закінчиться тільки після повного кінця (в них навіть в 90-і гроші не закінчувалися)...
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:30
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Немцы и французы и тогда были немцами и французами, несмотря на то, что таких государств не существовало.
Дивно таке читати, враховуючи досвід Закарпаття, де навіть мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом.
Французи, Німці і т.д. дізнались що вони Французи, Німці і т.д. років 400 тому, доти вони були піддані барона такого-то...
Не понял.
По-моему, Вы противоречите сами себе.
С одной стороны, Вы говорите, что "мешканці сусідніх сіл "мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом", хотя живут в одном государстве.
С другой стороны, отрицаете существование немцев и французов ранее 400 лет назад.
Да, они были "піддані барона такого-то", но у них и тогда был разный язык, например, и точно так же "мешканці сусідніх сіл" могли "не дуже розуміти один одного".
Не было наций в современном смысле этого слова, но национальности, народности были. Так же, как у славян были разные племена. Тогда не было, возможно, такой "преданности" национальному принципу, спокойно французские князья и бароны могли создавать союзы с немецкими против "своих же" французских и наоборот. Тем не менее, французы и немцы были. Хотя бы по языку.
нації почали оформилися із виникненням капіталізму, хуторянство до цього не має відношення, 400 років тому існували бургудці, аквітанці, бретонці, гасконці і т.д., чи у вас Париж = французи, аналогічно німці, досі мають землі, і там живуть то баварці, то шваби, то алемани, чи ще які поморяни/сілезці/пруси, хоча разом ніби і німці (від слова німий - не понімає і не говорить), точніше є ФРН
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 20 гру, 2023 19:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:33
ЛАД написав:
С одной стороны, Вы говорите, что "мешканці сусідніх сіл "мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом", хотя живут в одном государстве.
Просто тут "глухий вугол", де ще залишилися деякі сліди "древніх часів", які совок та Україна ще не встигла стерти.
Щоб відчувати себе українцем, а не іршавським потрібно хоча б раз в рік їздити в Київ, Одесу, Крим, Львів. Бажано в дитячому віці (5-10 років). А якщо в житті далі райцентра ніде не був - то воно зовсім інакше сприймається.
Щодо народів, то вони з'являються тоді, коли одне племя набирає достатньо сили, щоб нав'язати свою мову і культуру іншим.
flyman написав:
нації почали оформилися із виникненням капіталізму, хуторянство до цього не має відношення
Як мінімум ще були греки і римляни за 2 тисячі до них...
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:36
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
я не говорю что они закончатся. Например, раньше вам хватало на ресторан, а сейчас только на макдональдс.
Не вірю (с). Це у вчителів, медиків, пенсіонерів, може перестати хватати грошей на будтерброд і залишитися тільки на хліб. А в силовиків, а тим більше в чиновників гроші закінчиться тільки після повного кінця (в них навіть в 90-і гроші не закінчувалися)...
дефолт 1998 загуглите как рф тонула в деньгах
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 20 гру, 2023 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:38
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
я не говорю что они закончатся. Например, раньше вам хватало на ресторан, а сейчас только на макдональдс.
Не вірю (с). Це у вчителів, медиків, пенсіонерів, може перестати хватати грошей на будтерброд і залишитися тільки на хліб. А в силовиків, а тим більше в чиновників гроші закінчиться тільки після повного кінця (в них навіть в 90-і гроші не закінчувалися)...
якщо не забув, то СРСР розпався після
боярє
ГКЧП, які збиралися зкинути
царя
Горбачова, і місцеві
князькі
секретарі КП республік очолили "парад суверинітетів"
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:40
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
С одной стороны, Вы говорите, что "мешканці сусідніх сіл "мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом", хотя живут в одном государстве.
Просто тут "глухий вугол", де ще залишилися деякі сліди "древніх часів", які совок та Україна ще не встигла стерти.
Щоб відчувати себе українцем, а не іршавським потрібно хоча б раз в рік їздити в Київ, Одесу, Крим, Львів. Бажано в дитячому віці (5-10 років). А якщо в житті далі райцентра ніде не був - то воно зовсім інакше сприймається.
Щодо народів, то вони з'являються тоді, коли одне племя набирає достатньо сили, щоб нав'язати свою мову і культуру іншим.
flyman написав:
нації почали оформилися із виникненням капіталізму, хуторянство до цього не має відношення
Як мінімум ще були греки і римляни за 2 тисячі до них...
римляни - жителі громадяни Риму,
греки - там були держави - міста/поліси
Ну балакали/писали на латині/старогрецій і що? Це ознака нації?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:46
flyman написав:
Ну балакали/писали на латині/старогрецій і що? Це ознака нації?
Це один із кроків до формування нації.
Як на мене основна ознака нації - чіткий поділ на свій/чужий і готовність пожертвувати чимось заради нації, як і заради своєї сім'ї.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:55
flyman написав:
.............
нації почали оформилися із виникненням капіталізму, хуторянство до цього не має відношення, 400 років тому існували бургудці, аквітанці, бретонці, гасконці і т.д., чи у вас Париж = французи, аналогічно німці, досі мають землі, і там живуть то баварці, то шваби, то алемани, чи ще які поморяни/сілезці/пруси, хоча разом ніби і німці (від слова німий - не понімає і не говорить), точніше є ФРН
В общем, это и имел ввиду.
Возможно неудачно/неточно выразился.
И всё же, к примеру, язык бургундцев и гасконцев ближе друг к другу, чем к языку баварцев или силезцев. Если их можно рассматривать как диалекты одного языка, то у бургундцев и баварцев языки всё же разные, хотя и родственные.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:55
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
Ну балакали/писали на латині/старогрецій і що? Це ознака нації?
Це один із кроків до формування нації.
Як на мене основна ознака нації - чіткий поділ на свій/чужий і готовність пожертвувати чимось заради нації, як і заради своєї сім'ї.
Нації формують, здебільшого, не правителі і кордони, а поети і письменники, які пишуть мовою плебса. Латинянм і греки були націями.
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