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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5953595459555956
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:59

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:С одной стороны, Вы говорите, что "мешканці сусідніх сіл "мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом", хотя живут в одном государстве.

Просто тут "глухий вугол", де ще залишилися деякі сліди "древніх часів", які совок та Україна ще не встигла стерти.
Щоб відчувати себе українцем, а не іршавським потрібно хоча б раз в рік їздити в Київ, Одесу, Крим, Львів. Бажано в дитячому віці (5-10 років). А якщо в житті далі райцентра ніде не був - то воно зовсім інакше сприймається.
Щодо народів, то вони з'являються тоді, коли одне племя набирає достатньо сили, щоб нав'язати свою мову і культуру іншим.

  flyman написав:нації почали оформилися із виникненням капіталізму, хуторянство до цього не має відношення
Як мінімум ще були греки і римляни за 2 тисячі до них...

римляни - жителі громадяни Риму,
греки - там були держави - міста/поліси
Ну балакали/писали на латині/старогрецій і що? Це ознака нації?

Не нации, но, по крайней мере, национальности.
Хотя тогда этому уделялось меньше внимания.
Но опять же, я изначально писал не к тому.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:01

  lapay написав:............
Нації формують, здебільшого, не правителі і кордони, а поети і письменники, які пишуть мовою плебса. Латинянм і греки були націями.

Вряд ли греки были нацией в современном смысле этого слова.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:08

vitaliiangel
Не обижайтесь за "полное непонимание причин войны", но Ваше объяснение начала войны в 2022 грядущими выборами в 2024 слишком поверхностно.
Всё равно как объяснять 1 Мировую убийством эрцгерцога Фердинанда или 2 Мировую ненавистью Гитлера к евреям.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:14

  ЛАД написав:
  lapay написав:............
Нації формують, здебільшого, не правителі і кордони, а поети і письменники, які пишуть мовою плебса. Латинянм і греки були націями.

Вряд ли греки были нацией в современном смысле этого слова.

Ну, в них не було дешевих друкованих книжок, які сформували сучасні нації, але була освіта, література, була культурна єдність ойкумени.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:23

  lapay написав:
  ЛАД написав:
  lapay написав:............
Нації формують, здебільшого, не правителі і кордони, а поети і письменники, які пишуть мовою плебса. Латинянм і греки були націями.

Вряд ли греки были нацией в современном смысле этого слова.

Ну, в них не було дешевих друкованих книжок, які сформували сучасні нації, але була освіта, література, була культурна єдність ойкумени.

У них не было общего/единого государства, общей экономики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:31

  ЛАД написав:vitaliiangel
Не обижайтесь за "полное непонимание причин войны", но Ваше объяснение начала войны в 2022 грядущими выборами в 2024 слишком поверхностно.
Всё равно как объяснять 1 Мировую убийством эрцгерцога Фердинанда или 2 Мировую ненавистью Гитлера к евреям.

чего мне обижаться? я не вижу смысла в этой войне и если бы он был, рос.пропаганда бы о нём трубила во все ду-ду. А то что вы пишите - ваши додумки.

Не хочу лопатить форум, кажется вы сами говорили что в феврале-марте 2022 у рф что-то пошло не так. Вероятно вся "цель сво" была бегство Зеленского.

Когда план А провалился, на лету придумали план Б. Потом план В.

То есть такое косолапое планирование на имперскую войну ну не тянет, хотели именно молниеносную спецоперацию, поменять Зеленского на Чивокуню. В идеале чтобы сторонники Зе били сторонников Чи. Разрывали страну на куски. Но не вышло.

Почему до выборов?

народы рф теряют интерес к войне, если нет новых завоеваний. Почитайте их новости, о войне - мизер сообщений. Чаще всего пишут про школы, которые "что-то делают для фронта". Война далеко, можно делать вид, что её вообще нет. Потери их тоже мало волнуют и в новостях потерь нет. Сплошной "Школьный патриотизм" .

Для них война как бесконечный футбол со счётом 0:0. Сколько не продлевай, скучно и бестолку.

Но закончить до выборов рискованно - типа показать слабость. А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось. По тв скажут все цели достигнуты, поскольку никто тех целей не знает, то и оспорить их не смогут. Если вообще вспомнят "что такое сво?".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:52

путін вже програв у війні з Україною, тому що не досяг своєї основної мети - стерти Україну з землі і поглинути її росією, — Блінкен.

Наша підтримка допомогла не лише українцям, 90% допомоги було витрачено тут, у США, зміцнюючи нашу оборонну індустрію, але американська допомога критична для України

.
США мають чіткий план майбутнього розвитку України, який не передбачає необхідності виділення коштів на поточному рівні, — Блінкен.
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 20 гру, 2023 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось.

Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:59

  slonomag написав:
  vitaliiangel написав:А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось.

Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?

про тратить деньги выше я привёл цитату.
vitaliiangel
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