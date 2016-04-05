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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:59
flyman написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
С одной стороны, Вы говорите, что "мешканці сусідніх сіл "мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом", хотя живут в одном государстве.
Просто тут "глухий вугол", де ще залишилися деякі сліди "древніх часів", які совок та Україна ще не встигла стерти.
Щоб відчувати себе українцем, а не іршавським потрібно хоча б раз в рік їздити в Київ, Одесу, Крим, Львів. Бажано в дитячому віці (5-10 років). А якщо в житті далі райцентра ніде не був - то воно зовсім інакше сприймається.
Щодо народів, то вони з'являються тоді, коли одне племя набирає достатньо сили, щоб нав'язати свою мову і культуру іншим.
flyman написав:
нації почали оформилися із виникненням капіталізму, хуторянство до цього не має відношення
Як мінімум ще були греки і римляни за 2 тисячі до них...
римляни - жителі громадяни Риму,
греки - там були держави - міста/поліси
Ну балакали/писали на латині/старогрецій і що? Це ознака нації?
Не нации, но, по крайней мере, национальности.
Хотя тогда этому уделялось меньше внимания.
Но опять же, я изначально писал не к тому.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:01
lapay написав:
............
Нації формують, здебільшого, не правителі і кордони, а поети і письменники, які пишуть мовою плебса. Латинянм і греки були націями.
Вряд ли греки были нацией в современном смысле этого слова.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:08
vitaliiangel
Не обижайтесь за "полное непонимание причин войны", но Ваше объяснение начала войны в 2022 грядущими выборами в 2024 слишком поверхностно.
Всё равно как объяснять 1 Мировую убийством эрцгерцога Фердинанда или 2 Мировую ненавистью Гитлера к евреям.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:14
ЛАД написав: lapay написав:
............
Нації формують, здебільшого, не правителі і кордони, а поети і письменники, які пишуть мовою плебса. Латинянм і греки були націями.
Вряд ли греки были нацией в современном смысле этого слова.
Ну, в них не було дешевих друкованих книжок, які сформували сучасні нації, але була освіта, література, була культурна єдність ойкумени.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:23
lapay написав: ЛАД написав: lapay написав:
............
Нації формують, здебільшого, не правителі і кордони, а поети і письменники, які пишуть мовою плебса. Латинянм і греки були націями.
Вряд ли греки были нацией в современном смысле этого слова.
Ну, в них не було дешевих друкованих книжок, які сформували сучасні нації, але була освіта, література, була культурна єдність ойкумени.
У них не было общего/единого государства, общей экономики.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:31
ЛАД написав:vitaliiangel
Не обижайтесь за "полное непонимание причин войны", но Ваше объяснение начала войны в 2022 грядущими выборами в 2024 слишком поверхностно.
Всё равно как объяснять 1 Мировую убийством эрцгерцога Фердинанда или 2 Мировую ненавистью Гитлера к евреям.
чего мне обижаться? я не вижу смысла в этой войне и если бы он был, рос.пропаганда бы о нём трубила во все ду-ду. А то что вы пишите - ваши додумки.
Не хочу лопатить форум, кажется вы сами говорили что в феврале-марте 2022 у рф что-то пошло не так. Вероятно вся "цель сво" была бегство Зеленского.
Когда план А провалился, на лету придумали план Б. Потом план В.
То есть такое косолапое планирование на имперскую войну ну не тянет, хотели именно молниеносную спецоперацию, поменять Зеленского на Чивокуню. В идеале чтобы сторонники Зе били сторонников Чи. Разрывали страну на куски. Но не вышло.
Почему до выборов?
народы рф теряют интерес к войне, если нет новых завоеваний. Почитайте их новости, о войне - мизер сообщений. Чаще всего пишут про школы, которые "что-то делают для фронта". Война далеко, можно делать вид, что её вообще нет. Потери их тоже мало волнуют и в новостях потерь нет. Сплошной "Школьный патриотизм" .
Для них война как бесконечный футбол со счётом 0:0. Сколько не продлевай, скучно и бестолку. Медийный эффект равен нулю.
Но закончить до выборов рискованно - типа показать слабость. А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось. По тв скажут все цели достигнуты, поскольку никто тех целей не знает, то и оспорить их не смогут. Если вообще вспомнят "что такое сво?".
кстати, может поэтому республиканцы не спешат выделить 60 ярдов помощи, потому что знают что весной всё закончится. это так додумка. Крч вИдение такое.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:52
путін вже програв у війні з Україною, тому що не досяг своєї основної мети - стерти Україну з землі і поглинути її росією, — Блінкен.
Наша підтримка допомогла не лише українцям, 90% допомоги було витрачено тут, у США, зміцнюючи нашу оборонну індустрію, але американська допомога критична для України
.
США мають чіткий план майбутнього розвитку України, який не передбачає необхідності виділення коштів на поточному рівні, — Блінкен.
Востаннє редагувалось Xenon
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:53
vitaliiangel написав:
А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось.
Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?
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Додано: Сер 20 гру, 2023 20:59
slonomag написав: vitaliiangel написав:
А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось.
Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?
Наверное для поддержки имиджа. Как минимум, чтобы мы панически боялись, что война надолго. И тоже тратились симметрично. Вы же не знаете какие суммы там воруются. Война всё спишет, даже чего не было. Перед выборами нужны деньги всех купить?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Сер 20 гру, 2023 21:05
vitaliiangel написав: slonomag написав: vitaliiangel написав:
А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось.
Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?
про тратить деньги выше я привёл цитату. А зачем люди просаживают в ресторанах сотни тысяч в день? Наверное для поддержки имиджа, им кажется что "статус обязывает" и прочее прочее.
Ну незнаю. Как по мне тут 2 варианта:
1. Тратят чтобы дальше воевать - вероятность 80%.
2. Тратят просто так потому что больше некуда тратить - вероятность 20%.
2й вариант конечно приятнее, но вероятность у него как по мне чуток ниже чем у 1го...
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