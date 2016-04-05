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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5954595559565957
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 21:06

  slonomag написав:
  vitaliiangel написав:А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось.

Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?

Сусеки неприємно риплять, коли їх вже дошкрібають.

Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo!
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 21:42

  vitaliiangel написав:
  slonomag написав:
  vitaliiangel написав:А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось.

Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?

Наверное для поддержки имиджа. Как минимум, чтобы мы панически боялись, что война надолго. И тоже тратились симметрично. Вы же не знаете какие суммы там воруются. Война всё спишет, даже чего не было. Перед выборами нужны деньги всех купить?

А калідор на Крулевець?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 21:47

  slonomag написав:
  vitaliiangel написав:
  slonomag написав:Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?

про тратить деньги выше я привёл цитату. А зачем люди просаживают в ресторанах сотни тысяч в день? Наверное для поддержки имиджа, им кажется что "статус обязывает" и прочее прочее.

Ну незнаю. Как по мне тут 2 варианта:

1. Тратят чтобы дальше воевать - вероятность 80%.
2. Тратят просто так потому что больше некуда тратить - вероятность 20%.

2й вариант конечно приятнее, но вероятность у него как по мне чуток ниже чем у 1го...


Ну потери в технике у них серьезные, надо срочно восполнять, а то какой-нибудь Казахстан откроет второй фронт и все посыпется
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 21:47

  flyman написав:А калідор на Крулевець?
увижу путена спрошу
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 21:59

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:А калідор на Крулевець?
увижу путена спрошу

До Шойгу чи після? (Хотаб: це тобі Шойгу сказав?)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:то какой-нибудь Казахстан откроет второй фронт и все посыпется

Ага, а США висадять десант в Хабаровську... Тут ті, хто реально мав шанс і сенс напасти: Молдавани з Румунами сидять і не рипаються, а Казахстан нападе...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:09

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:то какой-нибудь Казахстан откроет второй фронт и все посыпется

Ага, а США висадять десант в Хабаровську... Тут ті, хто реально мав шанс і сенс напасти: Молдавани з Румунами сидять і не рипаються, а Казахстан нападе...

Я к примеру.
Но у Казахстана есть четкий патрон и Кувандыкский коридор
Азербайджан свои давнишние проблемы решил именно в этом году
Опять же, с этого года НАТО реально у русского порога )
Молдаванам смысла нет рыпаться, им давно пофиг на приднестровье, если Украина денацифицирует пмр, то придется еще уговаривать молдаван чтобы они восстановили там свой суверенитет
fox767676
 
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