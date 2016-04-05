|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 20 гру, 2023 21:06
slonomag написав: vitaliiangel написав:
А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось.
Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?
Сусеки неприємно риплять, коли їх вже дошкрібають.
Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo!
— Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13640
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 21:42
vitaliiangel написав: slonomag написав: vitaliiangel написав:
А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось.
Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?
Наверное для поддержки имиджа. Как минимум, чтобы мы панически боялись, что война надолго. И тоже тратились симметрично. Вы же не знаете какие суммы там воруются. Война всё спишет, даже чего не было. Перед выборами нужны деньги всех купить?
А калідор на Крулевець?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33611
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2734 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 20 гру, 2023 21:47
slonomag написав: vitaliiangel написав: slonomag написав:
Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?
про тратить деньги выше я привёл цитату. А зачем люди просаживают в ресторанах сотни тысяч в день? Наверное для поддержки имиджа, им кажется что "статус обязывает" и прочее прочее.
Ну незнаю. Как по мне тут 2 варианта:
1. Тратят чтобы дальше воевать - вероятность 80%.
2. Тратят просто так потому что больше некуда тратить - вероятность 20%.
2й вариант конечно приятнее, но вероятность у него как по мне чуток ниже чем у 1го...
Ну потери в технике у них серьезные, надо срочно восполнять, а то какой-нибудь Казахстан откроет второй фронт и все посыпется
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 21:47
flyman написав:
А калідор на Крулевець?
увижу путена спрошу
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21311
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3317 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 гру, 2023 21:59
vitaliiangel написав: flyman написав:
А калідор на Крулевець?
увижу путена спрошу
До Шойгу чи після? (Хотаб: це тобі Шойгу сказав?)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33611
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2734 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 20 гру, 2023 22:01
fox767676 написав:
то какой-нибудь Казахстан откроет второй фронт и все посыпется
Ага, а США висадять десант в Хабаровську... Тут ті, хто реально мав шанс і сенс напасти: Молдавани з Румунами сидять і не рипаються, а Казахстан нападе...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1973
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 22:09
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
то какой-нибудь Казахстан откроет второй фронт и все посыпется
Ага, а США висадять десант в Хабаровську... Тут ті, хто реально мав шанс і сенс напасти: Молдавани з Румунами сидять і не рипаються, а Казахстан нападе...
Я к примеру.
Но у Казахстана есть четкий патрон и Кувандыкский коридор
Азербайджан свои давнишние проблемы решил именно в этом году
Опять же, с этого года НАТО реально у русского порога )
Молдаванам смысла нет рыпаться, им давно пофиг на приднестровье, если Украина денацифицирует пмр, то придется еще уговаривать молдаван чтобы они восстановили там свой суверенитет
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 22:36
fox767676 написав: Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
то какой-нибудь Казахстан откроет второй фронт и все посыпется
Ага, а США висадять десант в Хабаровську... Тут ті, хто реально мав шанс і сенс напасти: Молдавани з Румунами сидять і не рипаються, а Казахстан нападе...
Я к примеру.
Но у Казахстана есть четкий патрон и Кувандыкский коридор
Азербайджан свои давнишние проблемы решил именно в этом году
Опять же, с этого года НАТО реально у русского порога )
Молдаванам смысла нет рыпаться, им давно пофиг на приднестровье, если Украина денацифицирует пмр, то придется еще уговаривать молдаван чтобы они восстановили там свой суверенитет
Якщо бити, то під брюхо (БССР/Стародубщина/Слобожанщина)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33611
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2734 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 20 гру, 2023 22:40
flyman написав: fox767676 написав: Дюрі-бачі написав:
Ага, а США висадять десант в Хабаровську... Тут ті, хто реально мав шанс і сенс напасти: Молдавани з Румунами сидять і не рипаються, а Казахстан нападе...
Я к примеру.
Но у Казахстана есть четкий патрон и Кувандыкский коридор
Азербайджан свои давнишние проблемы решил именно в этом году
Опять же, с этого года НАТО реально у русского порога )
Молдаванам смысла нет рыпаться, им давно пофиг на приднестровье, если Украина денацифицирует пмр, то придется еще уговаривать молдаван чтобы они восстановили там свой суверенитет
Якщо бити, то під брюхо (БССР/Стародубщина/Слобожанщина)
Хто буде бити? Білорусів озвєріном нагодувати? Україна ресурсів не має, тільки на оборону, максимум на ізолят-пмр
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1035
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 23:01
vitaliiangel написав: ЛАД написав:vitaliiangel
Не обижайтесь за "полное непонимание причин войны", но Ваше объяснение начала войны в 2022 грядущими выборами в 2024 слишком поверхностно.
Всё равно как объяснять 1 Мировую убийством эрцгерцога Фердинанда или 2 Мировую ненавистью Гитлера к евреям.
чего мне обижаться? я не вижу смысла в этой войне и если бы он был, рос.пропаганда бы о нём трубила во все ду-ду. А то что вы пишите - ваши додумки.
Не хочу лопатить форум, кажется вы сами говорили что в феврале-марте 2022 у рф что-то пошло не так. Вероятно вся "цель сво" была бегство Зеленского.
Когда план А провалился, на лету придумали план Б. Потом план В.
То есть такое косолапое планирование на имперскую войну ну не тянет, хотели именно молниеносную спецоперацию, поменять Зеленского на Чивокуню. В идеале чтобы сторонники Зе били сторонников Чи. Разрывали страну на куски. Но не вышло.
Писал я такое.
Но говорил о военном планировании, а не о причинах войны.
Косолапое планирование бывает при любой войне. Разрывать страну на куски они вряд ли планировали, хотели всю, на блюдечке с голубой каёмочкой. Не вышло.
То, что Вы не видите смысла в этой войне, это Ваши проблемы. Точнее говорить не о смысле, а о причинах и целях. Смысла нет в любой войне. О целях они говорят регулярно. О придуманных (всякие де-), а не истинных, но это другой разговор.
А меняются планы ведения войны, так это понятно, военные планы меняются во всех войнах в зависимости от ситуации.
А мои "додумки" основаны на словах и, главное, действиях РФ.
Почему до выборов?
народы рф теряют интерес к войне, если нет новых завоеваний. Почитайте их новости, о войне - мизер сообщений. Чаще всего пишут про школы, которые "что-то делают для фронта". Война далеко, можно делать вид, что её вообще нет. Потери их тоже мало волнуют и в новостях потерь нет. Сплошной "Школьный патриотизм" .
Для них война как бесконечный футбол со счётом 0:0. Сколько не продлевай, скучно и бестолку. Медийный эффект равен нулю.
Медийный эффект равен нулю пока нет заметных результатов. Бить в фанфары по поводу взятия Бахмута или Авдеевки (если даже удастся) будет несколько смешно.
То, что страна живёт, не чувствуя войны, для Путина хорошо. Ему сегодня не нужны ни медийные эффекты, ни потрясения - в спокойной обстановке он вполне уверен в результатах выборов. Прошлогодняя мобилизация возбудила страну, ему это ни к чему, поэтому решили пользоваться экономическими методами. Получается, ну и хорошо.
Но закончить до выборов рискованно - типа показать слабость. А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось. По тв скажут все цели достигнуты, поскольку никто тех целей не знает, то и оспорить их не смогут. Если вообще вспомнят "что такое сво?".
кстати, может поэтому республиканцы не спешат выделить 60 ярдов помощи, потому что знают что весной всё закончится. это так додумка. Крч вИдение такое.
Знаете, буду рад, если окажется что у Вас правильное вИдение. Но сильно подозреваю, что это не вИдение, а видЕние.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26947
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5208 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|144239
|
|
|6076
|531147
|
|
|1
|14050
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|