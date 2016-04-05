Додано: Сер 20 гру, 2023 23:01

vitaliiangel написав: ЛАД написав: vitaliiangel

Не обижайтесь за "полное непонимание причин войны", но Ваше объяснение начала войны в 2022 грядущими выборами в 2024 слишком поверхностно.

Всё равно как объяснять 1 Мировую убийством эрцгерцога Фердинанда или 2 Мировую ненавистью Гитлера к евреям. Не обижайтесь за "полное непонимание причин войны", но Ваше объяснение начала войны в 2022 грядущими выборами в 2024 слишком поверхностно.Всё равно как объяснять 1 Мировую убийством эрцгерцога Фердинанда или 2 Мировую ненавистью Гитлера к евреям.

чего мне обижаться? я не вижу смысла в этой войне и если бы он был, рос.пропаганда бы о нём трубила во все ду-ду. А то что вы пишите - ваши додумки.



Не хочу лопатить форум, кажется вы сами говорили что в феврале-марте 2022 у рф что-то пошло не так. Вероятно вся "цель сво" была бегство Зеленского.



Когда план А провалился, на лету придумали план Б. Потом план В.



То есть такое косолапое планирование на имперскую войну ну не тянет, хотели именно молниеносную спецоперацию, поменять Зеленского на Чивокуню. В идеале чтобы сторонники Зе били сторонников Чи. Разрывали страну на куски. Но не вышло. чего мне обижаться? я не вижу смысла в этой войне и если бы он был, рос.пропаганда бы о нём трубила во все ду-ду. А то что вы пишите - ваши додумки.Не хочу лопатить форум, кажется вы сами говорили что в феврале-марте 2022 у рф что-то пошло не так. Вероятно вся "цель сво" была бегство Зеленского.Когда план А провалился, на лету придумали план Б. Потом план В.То есть такое косолапое планирование на имперскую войну ну не тянет, хотели именно молниеносную спецоперацию, поменять Зеленского на Чивокуню. В идеале чтобы сторонники Зе били сторонников Чи. Разрывали страну на куски. Но не вышло.

Почему до выборов?



народы рф теряют интерес к войне, если нет новых завоеваний. Почитайте их новости, о войне - мизер сообщений. Чаще всего пишут про школы, которые "что-то делают для фронта". Война далеко, можно делать вид, что её вообще нет. Потери их тоже мало волнуют и в новостях потерь нет. Сплошной "Школьный патриотизм" .



Для них война как бесконечный футбол со счётом 0:0. Сколько не продлевай, скучно и бестолку. Медийный эффект равен нулю.

Но закончить до выборов рискованно - типа показать слабость. А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось. По тв скажут все цели достигнуты, поскольку никто тех целей не знает, то и оспорить их не смогут. Если вообще вспомнят "что такое сво?".



кстати, может поэтому республиканцы не спешат выделить 60 ярдов помощи, потому что знают что весной всё закончится. это так додумка. Крч вИдение такое.

Писал я такое.Но говорил о военном планировании, а не о причинах войны.Косолапое планирование бывает при любой войне. Разрывать страну на куски они вряд ли планировали, хотели всю, на блюдечке с голубой каёмочкой. Не вышло.То, что Вы не видите смысла в этой войне, это Ваши проблемы. Точнее говорить не о смысле, а о причинах и целях. Смысла нет в любой войне. О целях они говорят регулярно. О придуманных (всякие де-), а не истинных, но это другой разговор.А меняются планы ведения войны, так это понятно, военные планы меняются во всех войнах в зависимости от ситуации.А мои "додумки" основаны на словах и, главное, действиях РФ.Медийный эффект равен нулю пока нет заметных результатов. Бить в фанфары по поводу взятия Бахмута или Авдеевки (если даже удастся) будет несколько смешно.То, что страна живёт, не чувствуя войны, для Путина хорошо. Ему сегодня не нужны ни медийные эффекты, ни потрясения - в спокойной обстановке он вполне уверен в результатах выборов. Прошлогодняя мобилизация возбудила страну, ему это ни к чему, поэтому решили пользоваться экономическими методами. Получается, ну и хорошо.Знаете, буду рад, если окажется что у Вас правильное вИдение. Но сильно подозреваю, что это не вИдение, а видЕние.