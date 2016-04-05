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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5955595659575958
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:11

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:12

  ЛАД написав:Знаете, буду рад, если окажется что у Вас правильное вИдение. Но сильно подозреваю, что это не вИдение, а видЕние.
вам надо научиться принимать оппонента таким каким он есть, без лишних интерпретаций его личности. Когда вас здесь натягивают на совок вы почему-то обижаетесь, но сами не против повесить на оппонента хоть маленький но ярлык. Форум - обмен мнениями, а не борьба с чужим мнением.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 гру, 2023 23:14, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:13

  slonomag написав:
  vitaliiangel написав:
  slonomag написав:---------------------------
vitaliiangel
А после выборов, при интересе меньше 1% населения, продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось.

Звучит хорошо, только не понятно зачем тогда 1/3 бюджета на 24й год заложено на войну?
---------------------------
про тратить деньги выше я привёл цитату. А зачем люди просаживают в ресторанах сотни тысяч в день? Наверное для поддержки имиджа, им кажется что "статус обязывает" и прочее прочее.

Ну незнаю. Как по мне тут 2 варианта:

1. Тратят чтобы дальше воевать - вероятность 80%.
2. Тратят просто так потому что больше некуда тратить - вероятность 20%.

2й вариант конечно приятнее, но вероятность у него как по мне чуток ниже чем у 1го...

Думаю, эту цифру Вы сильно завысили. Очень сильно. На несколько порядков (именно в математическом смысле :) ).
И, кстати, разворачивать военпром тоже решили, потому что больше некуда тратить. :)
Хотя тут ещё можно объяснить необходимостью возобновления потраченных запасов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 гру, 2023 23:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:15

  vitaliiangel написав:

і де тут техніка безпеки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:17

  flyman написав:і де тут техніка безпеки
это после войны теперь каждый школьник с дроном сможет кинуть гранату на голову учителю физики.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:19

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Знаете, буду рад, если окажется что у Вас правильное вИдение. Но сильно подозреваю, что это не вИдение, а видЕние.
вам надо научиться принимать оппонента таким каким он есть, без лишних интерпретаций его личности. Когда вас здесь натягивают на совок вы почему-то обижаетесь, но сами не против повесить на оппонента хоть маленький но ярлык. Форум - обмен мнениями, а не борьба с чужим мнением.

Не понял, где я здесь хоть что-то "повесил" лично на Вас?
Вам не кажется, что у Вас повышенная мнительность/обидчивость?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:22

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 20 гру, 2023 23:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:27

  ЛАД написав:Какая уж разница "хто губив"... А кадры... Да, "потрібно готувать плюс зарплата", но в первую очередь им нужна вообще работа, т.е. должны быть работающие заводы и КБ. Вузы и специальности в них не закрыли, но при этом заводы и КБ закрывались, для выпускников просто не было работы. Ни за какую зарплату, даже низкую.

Ви самі відповіли на своє питання. З непрацюючими підприємствами ми розібрались.
А "стосовно виробництва" - Вы сами статью читали?
Оригинал от 10.07.23. С этого времени прошло уже не 12, а вдвое больше. Завод уже работает? Я, вроде, не слышал.

Ось вам свіжіше.
https://www.wiwo.de/unternehmen/industr ... 32760.html
Насчёт Харькова (Днепра, Запорожья) - здесь ещё есть пусть старые, но рабочие и инженеры и какие-то остатки рабочей психологии. На западе этого практически нет. Кто там будет работать? Или устроим массовое переселение с востока на запад? А жильё (и это не единственная проблема)?

Ось цього не потрібно. За весь Захід України ви не відповідайте.
Какая связь (что общего) между Уралвагонзаводом и строительством Украиной танкового завода в Португалии

Зв`язок простий- безпека підприємства.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:31

  Water написав:
  ЛАД написав:Какая уж разница "хто губив"... А кадры... Да, "потрібно готувать плюс зарплата", но в первую очередь им нужна вообще работа, т.е. должны быть работающие заводы и КБ. Вузы и специальности в них не закрыли, но при этом заводы и КБ закрывались, для выпускников просто не было работы. Ни за какую зарплату, даже низкую.

Ви самі відповіли на своє питання. З непрацюючими піприємствами ми розібрались.
А "стосовно виробництва" - Вы сами статью читали?
Оригинал от 10.07.23. С этого времени прошло уже не 12, а вдвое больше. Завод уже работает? Я, вроде, не слышал.

Ось вам свіжіше.
https://www.wiwo.de/unternehmen/industr ... 32760.html
Насчёт Харькова (Днепра, Запорожья) - здесь ещё есть пусть старые, но рабочие и инженеры и какие-то остатки рабочей психологии. На западе этого практически нет. Кто там будет работать? Или устроим массовое переселение с востока на запад? А жильё (и это не единственная проблема)?

Ось цього не потрібно. За весь Захід України ви не відповідайте.
Какая связь (что общего) между Уралвагонзаводом и строительством Украиной танкового завода в Португалии

Зв`язок простий- безпека підприємства.

Тобто, у воєнних заводів в Харкові нема підземних цехів/приміщень?
Зробити шасі, а деталі підвозити із дрібних підприємств кооперації проблема?
Кадри є щоб передати знання/досвід. Для цього не потрібно заводу видовбаного в гранітих скелях з другого боку Карпат.
На ЗУ є кадри (не піджаки/мурашки для переносу контрабанди) а для виробництва продукції ВПК?
flyman
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  #<1 ... 5955595659575958
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