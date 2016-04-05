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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5956595759585959
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:40

короткий екскурс в історію

короткий екскурс в історію
думаю ЛАД знайде певні відповіді де промисловість
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 гру, 2023 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:44

Zebra
Может Китай с Турцией когда-нибудь захотят замутить "тюркский мир" руками казахов и азеров,
Тогда Сибирь от Москвы моментально отрезается, и Кавказ
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:00

fox767676 им и так хорошо , каждому . Зачем что-то мутить, они и так в шоколаде, стрегут бензоколонку.
раньше все русская шелупень грозилась на турецкие помидори, а сейчас на коленях випрашивают яйца из Турции.
Все характеристики узких....
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:06

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Я впевнений, що покажи отим, хто почав 1св, 2св, оті наслідки і сам процес --- да фіга фіг хто б ці війни починав.
Більш ніж впевнений, що Сталін знаючи результат почав би все з подвійним завзяттям і поклав вдвічі більше народу, щоб здобути перемогу в 44.

Жодних сумнівів.

Для харьківських совкодрочерів вийшов познавальний ролік...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:13

Goodman

Вот когда все хорошо, как раз и начинают играть в защиту братских народов и право наций на самоопределение.
Устроят пару антитюркских провокаций на россии, Казахстан пойдет пробивать коридок к башкиртостану. Китай напомнит москве о ленинском принципе "право наций на самоопределение" , скормит монголии тыву и бурятию, а сам остальное приберет.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:21

  Zebra написав:а с какого лешего эти пенсионеры удерживают 1/9 суши и не делятся ресурсами.


Для овладение ресурсами достаточно скупить акции добываюших компанний, миллионы гектаров вечной мерзлоты никому не нужны.
katso
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