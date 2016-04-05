короткий екскурс в історію
думаю ЛАД знайде певні відповіді де промисловість
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:40
короткий екскурс в історію
короткий екскурс в історію
думаю ЛАД знайде певні відповіді де промисловість
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 гру, 2023 00:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 гру, 2023 00:44
Zebra
Может Китай с Турцией когда-нибудь захотят замутить "тюркский мир" руками казахов и азеров,
Тогда Сибирь от Москвы моментально отрезается, и Кавказ
Додано: Чет 21 гру, 2023 01:00
fox767676 им и так хорошо , каждому . Зачем что-то мутить, они и так в шоколаде, стрегут бензоколонку.
раньше все русская шелупень грозилась на турецкие помидори, а сейчас на коленях випрашивают яйца из Турции.
Все характеристики узких....
Додано: Чет 21 гру, 2023 01:06
Жодних сумнівів.
Для харьківських совкодрочерів вийшов познавальний ролік...
Додано: Чет 21 гру, 2023 01:13
Goodman
Вот когда все хорошо, как раз и начинают играть в защиту братских народов и право наций на самоопределение.
Устроят пару антитюркских провокаций на россии, Казахстан пойдет пробивать коридок к башкиртостану. Китай напомнит москве о ленинском принципе "право наций на самоопределение" , скормит монголии тыву и бурятию, а сам остальное приберет.
Додано: Чет 21 гру, 2023 01:21
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