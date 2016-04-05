Додано: Чет 21 гру, 2023 01:46

Water написав: ЛАД написав: Какая уж разница "хто губив"... А кадры... Да, "потрібно готувать плюс зарплата", но в первую очередь им нужна вообще работа, т.е. должны быть работающие заводы и КБ. Вузы и специальности в них не закрыли, но при этом заводы и КБ закрывались, для выпускников просто не было работы. Ни за какую зарплату, даже низкую. Какая уж разница "хто губив"... А кадры... Да, "потрібно готувать плюс зарплата", но в первую очередь им нужна вообще работа, т.е. должны быть работающие заводы и КБ. Вузы и специальности в них не закрыли, но при этом заводы и КБ закрывались, для выпускников просто не было работы. Ни за какую зарплату, даже низкую.

Ви самі відповіли на своє питання. З непрацюючими підприємствами ми розібрались. Ви самі відповіли на своє питання. З непрацюючими підприємствами ми розібрались.

А "стосовно виробництва" - Вы сами статью читали?

Оригинал от 10.07.23. С этого времени прошло уже не 12, а вдвое больше. Завод уже работает? Я, вроде, не слышал.

Ось вам свіжіше.

https://www.wiwo.de/unternehmen/industr ... 32760.html Ось вам свіжіше.

Как пояснил в интервью WirtschaftsWoche генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, он ожидает заключения соответствующего контракта с Украиной на строительство колесной транспортной машины Fuchs и боевой машины пехоты Lynx не позднее начала следующего года.

«После подписания контракта мы хотим, чтобы первый полноприводный автомобиль в Украине был готов примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx — через двенадцать-13 месяцев», — сказал Паппергер WirtschaftsWoche. Производство Fuchs в Украине станет возможным с конца лета 2024 года, а конкурент Puma Lynx может последовать за ним летом 2025 года.

Насчёт Харькова (Днепра, Запорожья) - здесь ещё есть пусть старые, но рабочие и инженеры и какие-то остатки рабочей психологии. На западе этого практически нет. Кто там будет работать? Или устроим массовое переселение с востока на запад? А жильё (и это не единственная проблема)?

Ось цього не потрібно. За весь Захід України ви не відповідайте. Ось цього не потрібно. За весь Захід України ви не відповідайте.

Какая связь (что общего) между Уралвагонзаводом и строительством Украиной танкового завода в Португалии

Зв`язок простий- безпека підприємства. Зв`язок простий- безпека підприємства.

Т.е. ничего мы призводить сами не можем и нечего и пытаться?Решительно.Интересно, чего ж Вы молчали раньше, когда тут клеймили меня "совком" и рассказывали о "великой с/х державе"?Надеюсь, Вы не были среди тех, ""хто губив" заводы?Т.е. с выпуском танков rheinmetall"ом через 12 недель мы разобрались? Их нет и через 24 недели.Теперь о "свіжіше". По Вашей ссылке читаем:И речь уже не о танках, а о БМП и БТР, если правильно понял.И о сроках:"Ожидаем", "хотим"... И до лета 2025 не 13 месяцев.Давайте так. Не надо искать, что "посвіжіше". Когда будет что-то конкретное, тогда и пишите. А так... Я тоже "планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи".А можно что-то более конкретное, чем рассказы мне, за что я могу відповідати?Понятно.Пример Сталинграда Вам, помню, не понравился, поэтому о Кировском з-де в Питере в блокаду напоминать не буду.Но, надеюсь, о бомбёжках Англии во время войны Вы помните. Заводы при этом работали.В Германии тоже.В Харькове не буду называть завод, в который был уже не один прилёт, тоже работает.Да, риск есть. Но что поделать, на то и война. На фронте бойцы рискуют. Да и в тылу риски есть.