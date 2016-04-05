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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:40
короткий екскурс в історію
думаю ЛАД знайде певні відповіді де промисловість
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 21 гру, 2023 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:44
Zebra
Может Китай с Турцией когда-нибудь захотят замутить "тюркский мир" руками казахов и азеров,
Тогда Сибирь от Москвы моментально отрезается, и Кавказ
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fox767676
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:00
fox767676 им и так хорошо , каждому . Зачем что-то мутить, они и так в шоколаде, стрегут бензоколонку.
раньше все русская шелупень грозилась на турецкие помидори, а сейчас на коленях випрашивают яйца из Турции.
Все характеристики узких....
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Goodman
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:06
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Я впевнений, що покажи отим, хто почав 1св, 2св, оті наслідки і сам процес --- да фіга фіг хто б ці війни починав.
Більш ніж впевнений, що Сталін знаючи результат почав би все з подвійним завзяттям і поклав вдвічі більше народу, щоб здобути перемогу в 44.
Жодних сумнівів.
Для харьківських совкодрочерів вийшов познавальний ролік...
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:13
Goodman
Вот когда все хорошо, как раз и начинают играть в защиту братских народов и право наций на самоопределение.
Устроят пару антитюркских провокаций на россии, Казахстан пойдет пробивать коридок к башкиртостану. Китай напомнит москве о ленинском принципе "право наций на самоопределение" , скормит монголии тыву и бурятию, а сам остальное приберет.
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fox767676
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:21
Zebra написав:
а с какого лешего эти пенсионеры удерживают 1/9 суши и не делятся ресурсами.
Для овладение ресурсами достаточно скупить акции добываюших компанний, миллионы гектаров вечной мерзлоты никому не нужны.
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katso
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:44
freeze написав:
А на хрена государству балласт, который хочет жить в свое удовольствие, и не хочет защищать государство. Толку от балласта никакого.
Что ж тогда Европа принимает этот "балласт" с распростертыми объятьями вне зависимости от пола и возраста лишь бы работали?
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katso
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:46
Water написав: ЛАД написав:
Какая уж разница "хто губив"... А кадры... Да, "потрібно готувать плюс зарплата", но в первую очередь им нужна вообще работа, т.е. должны быть работающие заводы и КБ. Вузы и специальности в них не закрыли, но при этом заводы и КБ закрывались, для выпускников просто не было работы. Ни за какую зарплату, даже низкую.
Ви самі відповіли на своє питання. З непрацюючими підприємствами ми розібрались.
Т.е. ничего мы призводить сами не можем и нечего и пытаться?
Решительно.
Интересно, чего ж Вы молчали раньше, когда тут клеймили меня "совком" и рассказывали о "великой с/х державе"?
Надеюсь, Вы не были среди тех, ""хто губив" заводы?
Т.е. с выпуском танков rheinmetall"ом через 12 недель мы разобрались? Их нет и через 24 недели.
Теперь о "свіжіше". По Вашей ссылке читаем:
Как пояснил в интервью WirtschaftsWoche генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, он ожидает заключения соответствующего контракта с Украиной на строительство колесной транспортной машины Fuchs и боевой машины пехоты Lynx не позднее начала следующего года.
И речь уже не о танках, а о БМП и БТР, если правильно понял.
И о сроках:
«После подписания контракта мы хотим, чтобы первый полноприводный автомобиль в Украине был готов примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx — через двенадцать-13 месяцев», — сказал Паппергер WirtschaftsWoche. Производство Fuchs в Украине станет возможным с конца лета 2024 года, а конкурент Puma Lynx может последовать за ним летом 2025 года.
"Ожидаем", "хотим"... И до лета 2025 не 13 месяцев.
Давайте так. Не надо искать, что "посвіжіше". Когда будет что-то конкретное, тогда и пишите. А так... Я тоже "планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи".
Насчёт Харькова (Днепра, Запорожья) - здесь ещё есть пусть старые, но рабочие и инженеры и какие-то остатки рабочей психологии. На западе этого практически нет. Кто там будет работать? Или устроим массовое переселение с востока на запад? А жильё (и это не единственная проблема)?
Ось цього не потрібно. За весь Захід України ви не відповідайте.
А можно что-то более конкретное, чем рассказы мне, за что я могу відповідати?
Какая связь (что общего) между Уралвагонзаводом и строительством Украиной танкового завода в Португалии
Зв`язок простий- безпека підприємства.
Понятно.
Пример Сталинграда Вам, помню, не понравился, поэтому о Кировском з-де в Питере в блокаду напоминать не буду.
Но, надеюсь, о бомбёжках Англии во время войны Вы помните. Заводы при этом работали.
В Германии тоже.
В Харькове не буду называть завод, в который был уже не один прилёт, тоже работает.
Да, риск есть. Но что поделать, на то и война. На фронте бойцы рискуют. Да и в тылу риски есть.
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ЛАД
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:46
katso написав: freeze написав:
А на хрена государству балласт, который хочет жить в свое удовольствие, и не хочет защищать государство. Толку от балласта никакого.
Что ж тогда Европа принимает этот "балласт" с распростертыми объятьями вне зависимости от пола и возраста лишь бы работали?
"Кемска волость? Забирайте! А я то думал..."
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Додано: Чет 21 гру, 2023 01:59
slonomag написав: ЛАД написав:
Хотя тут ещё можно объяснить необходимостью возобновления потраченных запасов.
Зачем стране с ЯО для защиты много обычных войск? Для нападения понятно. А для защиты от кого? Если Молдова нападет, то там и 100 танков хватит отбиться, а если НАТО, то будет уже ядерная война, а не все эти артилерийские перестрелки. Ну тоесть как я понимаю они слили бОльшую часть запасов еще 50летней давности которые и так надо было утилизировать, а вот зачем обратно их делать и складировать на всякий случай не понятно.
Так рассуждали и на Западе.
Сейчас "вдруг" оказалось, что нужны и обычные вооружения и теперь срочно наращивают производство.
Всякие "Кинжалы", "Искандеры" и "Х-..." тоже нужно восстановить и сделать больше (это тоже ЯО).
Ну и никто не утверждает, что РФ не нападёт на кого-то ещё. Например, на ту же Прибалтику.
И даже при столкновении с НАТО, надеюсь, до последнего обе стороны будут воздерживаться от применения ОМП, рисковать никому не хочется. Но для этого надо иметь достаточно обычных вооружений.
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ЛАД
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