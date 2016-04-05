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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 гру, 2023 02:02
flyman написав:
короткий екскурс в історію
думаю ЛАД знайде певні відповіді де промисловість
[youtube]mJhpFHQ_BYE...
Да я, в общем-то, знаю.
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ЛАД
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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