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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 гру, 2023 09:48
Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у випадку нападу росії на їхню країну — дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.
Опитування показало, що 29% готові зайнятися волонтерською діяльністю, наприклад піти допомагати у лікарні. 37,4% шукатимуть спосіб евакуюватися — з 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% — у безпечне місце до Польщі.
Лише 15,7% респондентів виявили готовність піти добровольцями в армію. Ще 22% не робитимуть нічого, а 11,6% не визначилися, як поводитимуться.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 10:08
Василь-Рівне написав:
Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у випадку нападу росії на їхню країну — дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.
Опитування показало, що 29% готові зайнятися волонтерською діяльністю, наприклад піти допомагати у лікарні. 37,4% шукатимуть спосіб евакуюватися — з 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% — у безпечне місце до Польщі.
Лише 15,7% респондентів виявили готовність піти добровольцями в армію. Ще 22% не робитимуть нічого, а 11,6% не визначилися, як поводитимуться.
Отличная статистика, жаль нет ссылки на первоисточник. Уже переслал товарищу, уже год как изучающему немецкий, с которым спорил ранее на предмет есть ли в Украине достаточное количество граждан которые готовы и считают что им за Украину есть смысл воевать.
Переслал с комментарием что и полякам не за что воевать, по той логике. Ну товарищ непреклонен. Считает что резко увеличится число поляков готовых в случае реального нападения.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 10:49
flyman написав: Bobua написав:
Оригінал:
ЄВГЕН ДИКИЙ
громадський активіст, політичний і військовий аналітик
Час говорити по-поганому?
, 02 липня 2023, 10:45
...
Спершу ми вичерпали ресурс емпатії та співчуття.
...
Далі ми мобілізували всіх тих, хто сприймає нас не так емоційно, натомість раціонально розуміє і ...
...
І от лишилась далека заокеанська країна, яка допомагає нам більше за всіх, але водночас ...
...
Варто пояснити нашому другові Борелю (друг без лапок, він реально робить все, що може), що він не зовсім правий, коли каже, що без поставок західної зброї ми "за кілька днів програємо війну та перетворимось на нову Білорусь". Так, програємо, але не за дні, а за довгі місяці. За ці місяці загинуть сотні тисяч, а ще мільйонів 15-20 поповнять табори біженців у Європі. А потому ми станемо не "другою Білоруссю", а "другим Афганістаном", де прямо біля кордону ЄС роками та навіть десятиліттями не стихатиме кривава партизанська війна, з усіма "зручностями" для сусідів.
Варто передати нашому ворогові Орбану, що якщо його зусилля допомогти перемозі росії раптом таки виявляться успішними, і ми, відповідно до його прогнозу, програємо війну, то останнім наказом нашій мільйонній армії, загартованій у боях із другою армією світу, буде відступити до нейтральних країн Європи з усією зброєю та технікою, і там інтернуватись. І що маршрут цього відступу пролягатиме не через ті країни, які нам допомагали, а виключно через Угорщину.
А ще дорогою ця армія матиме завдання забезпечити гуманітарний коридор для виїзду мільйонів цивільних біженців, так само через Угорщину. Зрештою, чи не мадярам знати, як це виглядає – тисячокілометровий збройний марш через чужі "вимушено гостинні" землі у пошуках "обітованої землі" 🙂 Історія інколи робить парадоксальні кульбіти, і їм варто про це замислитись. 🙂
Залишатись на окупованій території укр.війську не можна.
Москвини ж підлі й люблять катувати-вбивати...
І нас (фронтовики) лише ~1% населення.
Решта перевзується в стрибку і скаже “спасіба таваріщу сталіну за асвабаждєніє ат хунти, ана нас в бусікі пакавала...”
---
О... І мало не забув. Прославляння сталіна не поможе. Ще й доведеться масово мобілізовуватись на роль м`яса для штурму Прибалтики, Польщі та ін. “ісконно москвінскіх тєріторій”.
а як же анонсованам самим-самим партизанська війна, вона сама себе не зробить
Та як як...
Як як як.
Частинка тих 99%, яких московія потягне у своє військо на роль “м`ясів” -- почне бунтувати і партизанити.
У нас (1%) такого шансу не буде. Ми ж у базах даних... Тому таки інтернування і вже в ЄС за кулеметами зароблятимемо заміну втрачених в Україні активів.
До речі, є цікава історична аналогія.
1939 рік.
Німці і московія ділили Польщу.
Всього за два тижні порвали на клапті.
Чи воювали галичани проти? Бачили ж що відбувалось у 1932-33 на схід від Збруча. Знали, що москвини навіть гум.допомогу не пропустили, так хотіли винищити укрів. Галичани мали би розуміти до чого все йде...
Потім, вже в німец. окупації 40х -- і знову був лютий сюр. Укр. і Пол. партизани між собою бились! Ааааааааа... Як, як можна було так витрачати свої сили? Чи вони були настільки дрібні, що не бачили реал.загрозу (комуняки і фашисти). Як мурашки, що зі своєю величезною короткозорістю не бачать крупні об`єкти. Але ж на запах відчувають... Чому укри і поляки так тоді втратили нюх...
А уявіть (це до всіх ухилянтів, всіх 96-98%? населення) як ви будете гризти собі лікті у найгіршому сценарії. І думати, що могли зараз масово йти у забезпечене військо на 3-4міс (вимагати такий закон), надихнути Захід своїм прикладом, своєю масовістю на активнішу допомогу...
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:02
Первому задали один единственный стоящий вопрос: що для вас ПЕРЕМОГА.
Он не знает. Не знает.
Ну никто не понял вообще ни одного ответа, это ясно, тем не менее
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:09
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:11
Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном, – Умєров
Наступного року українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах слід попросити з'явитися до призовних пунктів.
Також опрацьовується покарання тим, хто не з'явиться.
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Xenon
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:13
Zebra написав:
У нас тупорылый менталитет, что у власти, что у народа - чуть на фронте на 200 метров отступили, или западную помощь урезали - фсьо пропало, пропало фсьо - зрада зрадонька.
Ну, еще и доллар, как надежный индикатор, уже полез в Украине вверх с неприятным ускорением. Экспорт не блещет во время войны это понятно, но блокирование автоперевозок поляками все равно что удар в печень, падение мировых цен на зерно с одновременной блокадой морского коридора из Одессы это удар под дых. А демонстрирование кремлем готовности буквально усеять Украину своими трупами из числа покоренных ранее народов, по телевизору формально называя их росиянами, это удар по носу.
Война будет продолжаться до февраля-марта 2023 года в любом случае - будет поставляться Украине военная помощь или нет. А дальше мы зависим исключительно от поддержки союзников. Риск третьей мировой войны станет фактором, который будет влиять на принятие решения демократических стран обуздать ключевого инициатора всех масштабных разрушений и кровопролития за последние 50 лет на территории Евразии.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:19
Xenon написав:
Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном, – Умєров
Наступного року українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах слід попросити з'явитися до призовних пунктів.
Також опрацьовується покарання тим, хто не з'явиться.
тут 2 варианта, либо популизм в стиле мобилизации из ресторанов. Либо с призывом действительно полная жопа. В любом случае, косвенно власти признали, что не смотря на запреты, многие смогли их обойти незаконно.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 11:22
ЛАД написав:
Надеюсь, Вы не были среди тех, ""хто губив" заводы?
З ваших слів я ж ніколи не був на виробництві. У вас примітивні методи таким чином наїхать на опонента.
«После подписания контракта мы хотим, чтобы первый полноприводный автомобиль в Украине был готов примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx — через двенадцать-13 месяцев», — сказал Паппергер WirtschaftsWoche. Производство Fuchs в Украине станет возможным с конца лета 2024 года, а конкурент Puma Lynx может последовать за ним летом 2025 года.
"Ожидаем", "хотим"... И до лета 2025 не 13 месяцев.
Ви читаєте вибірково, ось з тієї ж статті:
Papperger хоче доставити в Україну новостворені бойові танки набагато раніше. «Перші десять автомобілів Lynx вже виготовляються тут, у Німеччині чи в Угорщині, у спільному виробництві між нами та Україною», — повідомив менеджер. «Після фази нарощування ми швидко зможемо виробляти значну кількість цих транспортних засобів повністю в Україні».
Насчёт Харькова (Днепра, Запорожья) - здесь ещё есть пусть старые, но рабочие и инженеры и какие-то остатки рабочей психологии. На западе этого практически нет. Кто там будет работать? Или устроим массовое переселение с востока на запад? А жильё (и это не единственная проблема)?
Ось цього не потрібно. За весь Захід України ви не відповідайте.
А можно что-то более конкретное, чем рассказы мне, за что я могу відповідати?
Вам відніше де в Україні живуть справжні суворі з особливою прихологією робітники танкових заводів.
Какая связь (что общего) между Уралвагонзаводом и строительством Украиной танкового завода в Португалии
Зв`язок простий- безпека підприємства.
Понятно.
Пример Сталинграда Вам, помню, не понравился, поэтому о Кировском з-де в Питере в блокаду напоминать не буду.
Но, надеюсь, о бомбёжках Англии во время войны Вы помните. Заводы при этом работали.
В Германии тоже.
В Харькове не буду называть завод, в который был уже не один прилёт, тоже работает.
Да, риск есть. Но что поделать, на то и война. На фронте бойцы рискуют. Да и в тылу риски есть.
Зараз війна більш сучасна, одне діло обстрілять Харків, інша справа Чєлябінск.
Востаннє редагувалось Water
в Чет 21 гру, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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