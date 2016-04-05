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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5958595959605961
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А уявіть (це до всіх ухилянтів, всіх 96-98%? населення) як ви будете гризти собі лікті у найгіршому сценарії. І думати, що могли зараз масово йти у забезпечене військо на 3-4міс (вимагати такий закон), надихнути Захід своїм прикладом, своєю масовістю на активнішу допомогу...

Сильно нагадує світлу ідею комунізму - всі повинні сумлінно працювати і відповідально споживати. А якщо ні? Тоді до вас прийде НКВД(ТЦК).
  beee написав:Первому задали один единственный стоящий вопрос: що для вас ПЕРЕМОГА.
Он не знает. Не знает.

Він знає - це реалізація його іменного мирного плану. Коли Раша погодиться на його виконання, тоді ми почнемо з ними переговори. Так і сказав. Інша справа, що до того часу від фюрера залишаться тільки кістки, але то таке...
Востаннє редагувалось lapay в Чет 21 гру, 2023 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Єдине що можна зробити з бігунцями в ЄС - оподаткувати їх військовим збором по домовленності з урядами їх країн. Та оподаткувати їх майно яке залишилось в Україні. Заморозити набуття ними нового громадянства\ внж
Також треба було скоротити перелік підстав для перетинання кордону - ніякої опіки за свіженабутими родичами чи взагалі сторонніми особами, тільки батьки ат діти. 6 тис чоловіків призовного віку виїжджає кожен день
А оце шарахання з боку в бік, свідчить про нездатність уряду щось там спланувапати. Яка тут деокупація, про що . Максимум оборона.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 21 гру, 2023 11:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:30

  Василь-Рівне написав:Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у випадку нападу росії на їхню країну — дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.

Опитування показало, що 29% готові зайнятися волонтерською діяльністю, наприклад піти допомагати у лікарні. 37,4% шукатимуть спосіб евакуюватися — з 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% — у безпечне місце до Польщі.

Лише 15,7% респондентів виявили готовність піти добровольцями в армію. Ще 22% не робитимуть нічого, а 11,6% не визначилися, як поводитимуться.

як тут розказують, будуть грати з бурятами/чеченами в рольові ігри
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:30

  buratinyo написав:Война будет продолжаться до февраля-марта 2023 года в любом случае

Та ладно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Троє дітей міністра оборони України стали громадянами США, - дані з декларацій за 2021-22 роки, які подали до НАЗК

У декларації за 2019 рік дружина Умєрова та на той час двоє дітей зазначені як громадяни України

А шо такоє?
beee
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:34

  Xenon написав:
Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном, – Умєров

Наступного року українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах слід попросити з'явитися до призовних пунктів.

Також опрацьовується покарання тим, хто не з'явиться.

на раз-два, видадуть як з Фінляндії Русича
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 гру, 2023 11:35, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:34

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Немцы и французы и тогда были немцами и французами, несмотря на то, что таких государств не существовало.
Дивно таке читати, враховуючи досвід Закарпаття, де навіть мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом.
Французи, Німці і т.д. дізнались що вони Французи, Німці і т.д. років 400 тому, доти вони були піддані барона такого-то...

Не понял.


Дораз докус никус? :shock:
Слічно... :)

По-моему, Вы противоречите сами себе.
С одной стороны, Вы говорите, что "мешканці сусідніх сіл "мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом", хотя живут в одном государстве.
С другой стороны, отрицаете существование немцев и французов ранее 400 лет назад.
Да, они были "піддані барона такого-то", но у них и тогда был разный язык, например, и точно так же "мешканці сусідніх сіл" могли "не дуже розуміти один одного".
Не было наций в современном смысле этого слова, но национальности, народности были. Так же, как у славян были разные племена. Тогда не было, возможно, такой "преданности" национальному принципу, спокойно французские князья и бароны могли создавать союзы с немецкими против "своих же" французских и наоборот. Тем не менее, французы и немцы были. Хотя бы по языку.


Барони розуміли один одного, мабуть?

А селяни з ким би пішли в союз -- зі своїми чи чужими?
Втім, тут є ньюанси. Якщо люди зі зрозумілою мовою дуже мерзенно поводяться (от як москвини) -- то тоді вже бажаніші союзи з будь-ким іншим...
Bobua
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  #<1 ... 5958595959605961
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