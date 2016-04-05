Єдине що можна зробити з бігунцями в ЄС - оподаткувати їх військовим збором по домовленності з урядами їх країн. Та оподаткувати їх майно яке залишилось в Україні. Заморозити набуття ними нового громадянства\ внж Також треба було скоротити перелік підстав для перетинання кордону - ніякої опіки за свіженабутими родичами чи взагалі сторонніми особами, тільки батьки ат діти. 6 тис чоловіків призовного віку виїжджає кожен день А оце шарахання з боку в бік, свідчить про нездатність уряду щось там спланувапати. Яка тут деокупація, про що . Максимум оборона.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 21 гру, 2023 11:33, всього редагувалось 3 разів.
Василь-Рівне написав:Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у випадку нападу росії на їхню країну — дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.
Опитування показало, що 29% готові зайнятися волонтерською діяльністю, наприклад піти допомагати у лікарні. 37,4% шукатимуть спосіб евакуюватися — з 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% — у безпечне місце до Польщі.
Лише 15,7% респондентів виявили готовність піти добровольцями в армію. Ще 22% не робитимуть нічого, а 11,6% не визначилися, як поводитимуться.
як тут розказують, будуть грати з бурятами/чеченами в рольові ігри
ЛАД написав:Немцы и французы и тогда были немцами и французами, несмотря на то, что таких государств не существовало.
Дивно таке читати, враховуючи досвід Закарпаття, де навіть мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом. Французи, Німці і т.д. дізнались що вони Французи, Німці і т.д. років 400 тому, доти вони були піддані барона такого-то...
Не понял.
Дораз докус никус? Слічно...
По-моему, Вы противоречите сами себе. С одной стороны, Вы говорите, что "мешканці сусідніх сіл "мешканці сусідніх сіл не дуже розуміють один одного, і тим більше не відчувають себе єдиним народом", хотя живут в одном государстве. С другой стороны, отрицаете существование немцев и французов ранее 400 лет назад. Да, они были "піддані барона такого-то", но у них и тогда был разный язык, например, и точно так же "мешканці сусідніх сіл" могли "не дуже розуміти один одного". Не было наций в современном смысле этого слова, но национальности, народности были. Так же, как у славян были разные племена. Тогда не было, возможно, такой "преданности" национальному принципу, спокойно французские князья и бароны могли создавать союзы с немецкими против "своих же" французских и наоборот. Тем не менее, французы и немцы были. Хотя бы по языку.
Барони розуміли один одного, мабуть?
А селяни з ким би пішли в союз -- зі своїми чи чужими? Втім, тут є ньюанси. Якщо люди зі зрозумілою мовою дуже мерзенно поводяться (от як москвини) -- то тоді вже бажаніші союзи з будь-ким іншим...
Василь-Рівне написав:Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у випадку нападу росії на їхню країну — дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.
Опитування показало, що 29% готові зайнятися волонтерською діяльністю, наприклад піти допомагати у лікарні. 37,4% шукатимуть спосіб евакуюватися — з 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% — у безпечне місце до Польщі.
Лише 15,7% респондентів виявили готовність піти добровольцями в армію. Ще 22% не робитимуть нічого, а 11,6% не визначилися, як поводитимуться.
як тут розказують, будуть грати з бурятами/чеченами в рольові ігри
це наслідок рольових ігор "союзників". Дали б Україні зброю влітку 2022 достатньо щоб повернутися на попередні рубежі, то б загальний настрій українців та поляків був більш бойовий та патріотичний