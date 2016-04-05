Dou

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Пошук вакансій та співбесіда

На початку 2023 року, втомившись від битв на «економічному фронті» та переживши важке поранення гастритом, я зацікавився тим, чи можна приєднатись до ЗСУ саме в IT-напрямі. Я не пасіонарій, але й відчуття, що ти лишаєшся осторонь, коли навіть пес Патрон тримає район — доволі неприємне.



Якось випадково дізнався про такий варіант як мобілізація за відношенням. Грубо кажучи, це означає, що у вас є можливість не просто мобілізуватись до армії, але й попередньо обрати собі професію та частину, в якій ви бажаєте служити — тобто бути більш корисним саме в контексті своєї персони.



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До мобілізації та військового життя я себе готував більше морально, вкотре перечитуючи «Пастку-22» та «Швейка». Але вже на першому тижні БЗВП пожалкував, що не готувався фізично. Тож якщо ви плануєте мобілізовуватися — качайте ноги та спину. Це буде ваш основний інструмент на довгі часи, та й у господарстві знадобиться.

Процес проходження співбесід до ЗСУ насправді мало чим відрізняється від співбесід в будь-яку середньостатистичну ІТ-компанію. Усе було доволі швидко, з постійним фідбеком. Мої очікування перед співбесідою: умовний пан підполковник, який буде розпитувати мене, де я себе бачу за пʼять років — у дисбаті чи в СЗЧ (самовільному залишенні частини), але насправді я був приємно здивований рівнем спілкування. Більшість керівників проєкту — це такі ж самі, як я, айтівці та менеджери, що із цивільного життя прийшли в армію на початку війни.



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На завершення

Можу впевнено сказати, що ЗСУ — доволі цікава структура, тут одночасно можуть співіснувати і нові сучасні рішення, і залишки радянщини.

Купа паперів та бюрократія під час оформлення й agile в розробці. Облави на автобусні зупинки та сучасні рекрутингові процеси. Перлова каша на обід та свіжий ананас на десерт.

Тішить те, що радянщини стає менше, хоча це довгий та важкий процес. Робити свій внесок в перемогу можна не тільки на нулі. І дуже важливо робити це, особливо коли ви маєте унікальні навички. Як свідчить практика, що більш специфічні ваші навички, то більш ви необхідні.



