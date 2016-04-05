fox767676 написав:Єдине що можна зробити з бігунцями в ЄС - оподаткувати їх військовим збором по домовленності з урядами їх країн. Та оподаткувати їх майно яке залишилось в Україні. Заморозити набуття ними нового громадянства\ внж Також треба було скоротити перелік підстав для перетинання кордону - ніякої опіки за свіженабутими родичами чи взагалі сторонніми особами, тільки батьки ат діти. 6 тис чоловіків призовного віку виїжджає кожен день А оце шарахання з боку в бік, свідчить про нездатність уряду щось там спланувапати. Яка тут деокупація, про що . Максимум оборона.
Когда очередной министр обороны заблажил о том что он дескать достанет призывников из-за рубежа, это говорит о следующем: 1. Внутри страны с набором полный швах. Моб ресурс вроде бы есть, но кто под бронью, кого "не трожь", кто прячется да так, что сразу и не найдешь. 2. Опять начался цирк на публику, так как ни одна страна Европы не будет ломать свое законодательство в угоду властям Украины. 3. Бред о принятии мер, но сами еще не знаем каких, звучит вообще фейерично. Ибо закон, как всем известно, обратной силы не имеет. Вывод: Министр Обороны сменился, но стиль работы "мы тут у себя типа что-то делаем... важное" неистребим. Чистой воды клоунада. Особенно цинично это звучит из уст человека, у которого дети недавно обзавелись гражданством США, как пишет "Страна ЮА". Кстати, дошли слухи из Запорожья, что военкомы получили распоряжение срочно провести обследование всех комиссованых с 2014 по 2022 год АТОшников.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 21 гру, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне написав:Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у випадку нападу росії на їхню країну — дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.
Опитування показало, що 29% готові зайнятися волонтерською діяльністю, наприклад піти допомагати у лікарні. 37,4% шукатимуть спосіб евакуюватися — з 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% — у безпечне місце до Польщі.
Лише 15,7% респондентів виявили готовність піти добровольцями в армію. Ще 22% не робитимуть нічого, а 11,6% не визначилися, як поводитимуться.
Отличная статистика, жаль нет ссылки на первоисточник. Уже переслал товарищу, уже год как изучающему немецкий, с которым спорил ранее на предмет есть ли в Украине достаточное количество граждан которые готовы и считают что им за Украину есть смысл воевать. Переслал с комментарием что и полякам не за что воевать, по той логике. Ну товарищ непреклонен. Считает что резко увеличится число поляков готовых в случае реального нападения.
Надовго збільшиться? Бо у нас наразі готових менше 1%... І ще раз -- це на чисту зарплату в 9 разів більшу за середню. Які зарплати мають бути у польських військових? А німецьких??
На усіх пануючих висотах поблизу кордону з республікою білорусь в розпалі будівельні роботи.
Як повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, зараз у Північній операційній зоні триває облаштування оборонних позицій на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандуючого.
- Ми розуміємо, що наш північний кордон має бути максимально зміцненим. Зараз ситуація на цій ділянці стабільна і контрольована. Це дає нам час і змогу вживати заходів з підготовки додаткових фортифікаційних укріплень, що призначені для додаткових сил, які в подальшому можуть бути переданими на цей напрямок у разі стрімкого загострення ситуації, - зазначив командувач.
Починається будівництво з вибору місця, яке узгоджується з територіальною громадою і фермерами. Як правило, на місці майбутніх ВОПів були поля. Це земельні паї місцевих жителів. З боку фермерів, засвідчив головний сержант, не було жодного заперечення, вони одностайно пішли назустріч інтересам оборони.
Dou ... Пошук вакансій та співбесіда На початку 2023 року, втомившись від битв на «економічному фронті» та переживши важке поранення гастритом, я зацікавився тим, чи можна приєднатись до ЗСУ саме в IT-напрямі. Я не пасіонарій, але й відчуття, що ти лишаєшся осторонь, коли навіть пес Патрон тримає район — доволі неприємне.
Якось випадково дізнався про такий варіант як мобілізація за відношенням. Грубо кажучи, це означає, що у вас є можливість не просто мобілізуватись до армії, але й попередньо обрати собі професію та частину, в якій ви бажаєте служити — тобто бути більш корисним саме в контексті своєї персони.
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До мобілізації та військового життя я себе готував більше морально, вкотре перечитуючи «Пастку-22» та «Швейка». Але вже на першому тижні БЗВП пожалкував, що не готувався фізично. Тож якщо ви плануєте мобілізовуватися — качайте ноги та спину. Це буде ваш основний інструмент на довгі часи, та й у господарстві знадобиться. Процес проходження співбесід до ЗСУ насправді мало чим відрізняється від співбесід в будь-яку середньостатистичну ІТ-компанію. Усе було доволі швидко, з постійним фідбеком. Мої очікування перед співбесідою: умовний пан підполковник, який буде розпитувати мене, де я себе бачу за пʼять років — у дисбаті чи в СЗЧ (самовільному залишенні частини), але насправді я був приємно здивований рівнем спілкування. Більшість керівників проєкту — це такі ж самі, як я, айтівці та менеджери, що із цивільного життя прийшли в армію на початку війни.
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На завершення Можу впевнено сказати, що ЗСУ — доволі цікава структура, тут одночасно можуть співіснувати і нові сучасні рішення, і залишки радянщини. Купа паперів та бюрократія під час оформлення й agile в розробці. Облави на автобусні зупинки та сучасні рекрутингові процеси. Перлова каша на обід та свіжий ананас на десерт. Тішить те, що радянщини стає менше, хоча це довгий та важкий процес. Робити свій внесок в перемогу можна не тільки на нулі. І дуже важливо робити це, особливо коли ви маєте унікальні навички. Як свідчить практика, що більш специфічні ваші навички, то більш ви необхідні.
Ситуація з мобілізацією нагадує вже паніку при пожежі хати, а господар бігає в труселях з чашкою води і намається врятувати її (то пропонують мобілізацію жінок, то мобилізацію тих хто втік за кордон...) і все це на фоні того, що в раші навіть ще не об"являли аналогічну повну мобілізацію.
Якщо в раші після виборів об"являть повну і мобілізують пару лямів, що тоді?