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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 гру, 2023 13:21
Xenon написав:
Ситуація з мобілізацією нагадує вже паніку при пожежі хати, а господар бігає в труселях з чашкою води і намається врятувати її
(то пропонують мобілізацію жінок, то мобилізацію тих хто втік за кордон...) і все це на фоні того, що в раші навіть ще не об"являли аналогічну повну мобілізацію.
Якщо в раші після виборів об"являть повну і мобілізують пару лямів, що тоді?
ТОді ви буде рідше писати на форумі
Компанії з ЄС та США подовжують співпрацювати з росфірмами, які виробляють танки, — The Insider.
У постачанні деталей до росії були викриті австрійська компанія EMCO GmbH, латвійська Baltic Machinery, німецька Oxapa GmbH, південнокорейська Mabuchi Korea Corporation, американська Universal Photonics, японські Japan Industrial Trading та Kaga Electronics, литовське підприємство UAB Elfanta, сербське Grindex D.O.O.
Головне — чимало з цих фірм очолюють громадяни рф, але компанії зареєстровані в інших країнах.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 13:25
Під час заходу The Grand Continent Summit в Італії, присвяченому відносинам Європи зі світом Боррель зазначив, що у разі перемоги Путіна проект Європейського Союзу "зазнає значних збитків".
"Якщо ми не змінимо курс найближчим часом і не мобілізуємо всі наші можливості, якщо ми дозволимо Путіну виграти війну в Україні та не зможемо зупинити трагедію в Газі, наш проект зазнає значних збитків", – сказав топ-дипломат ЄС.
Він зазначив, що у найближчій перспективі питання полягає не в тому, чи зможе Росія здобути перемогу над Україною на передовій, а в тому, що Європа робить, "щоб не дати Росії виграти війну".
Теж розуміє, мабуть, що поляки за 3.2т$ в окопи не підуть...
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Додано: Чет 21 гру, 2023 13:28
Наша пісня гарна й нова
Арестовича нема але справа його живе
❗️Крим може бути звільнений вже наступного року, – Міністр оборони Умєров.
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Xenon
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Bukka
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