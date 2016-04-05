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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5961596259635964>
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:21

  Xenon написав:Ситуація з мобілізацією нагадує вже паніку при пожежі хати, а господар бігає в труселях з чашкою води і намається врятувати її
(то пропонують мобілізацію жінок, то мобилізацію тих хто втік за кордон...) і все це на фоні того, що в раші навіть ще не об"являли аналогічну повну мобілізацію.

Якщо в раші після виборів об"являть повну і мобілізують пару лямів, що тоді?

ТОді ви буде рідше писати на форумі

Компанії з ЄС та США подовжують співпрацювати з росфірмами, які виробляють танки, — The Insider.

У постачанні деталей до росії були викриті австрійська компанія EMCO GmbH, латвійська Baltic Machinery, німецька Oxapa GmbH, південнокорейська Mabuchi Korea Corporation, американська Universal Photonics, японські Japan Industrial Trading та Kaga Electronics, литовське підприємство UAB Elfanta, сербське Grindex D.O.O.

Головне — чимало з цих фірм очолюють громадяни рф, але компанії зареєстровані в інших країнах.

Times of Ukraine
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:25

Під час заходу The Grand Continent Summit в Італії, присвяченому відносинам Європи зі світом Боррель зазначив, що у разі перемоги Путіна проект Європейського Союзу "зазнає значних збитків".

"Якщо ми не змінимо курс найближчим часом і не мобілізуємо всі наші можливості, якщо ми дозволимо Путіну виграти війну в Україні та не зможемо зупинити трагедію в Газі, наш проект зазнає значних збитків", – сказав топ-дипломат ЄС.

Він зазначив, що у найближчій перспективі питання полягає не в тому, чи зможе Росія здобути перемогу над Україною на передовій, а в тому, що Європа робить, "щоб не дати Росії виграти війну".




Теж розуміє, мабуть, що поляки за 3.2т$ в окопи не підуть...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:28

Наша пісня гарна й нова
Арестовича нема але справа його живе

❗️Крим може бути звільнений вже наступного року, – Міністр оборони Умєров.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:47

  Xenon написав:Наша пісня гарна й нова
Арестовича нема але справа його живе

❗️Крим може бути звільнений вже наступного року, – Міністр оборони Умєров.



**ець імбецил.
коли таке чую хочеться стопнути всі донати, на у24 так точно
гадаю що західним партнерам теж
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:54

  fox767676 написав:На жаль, бетону на фото не помітив
На усіх пануючих висотах поблизу кордону з республікою білорусь в розпалі будівельні роботи.

Як повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, зараз у Північній операційній зоні триває облаштування оборонних позицій на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандуючого.

- Ми розуміємо, що наш північний кордон має бути максимально зміцненим. Зараз ситуація на цій ділянці стабільна і контрольована. Це дає нам час і змогу вживати заходів з підготовки додаткових фортифікаційних укріплень, що призначені для додаткових сил, які в подальшому можуть бути переданими на цей напрямок у разі стрімкого загострення ситуації, - зазначив командувач.

Починається будівництво з вибору місця, яке узгоджується з територіальною громадою і фермерами. Як правило, на місці майбутніх ВОПів були поля. Це земельні паї місцевих жителів. З боку фермерів, засвідчив головний сержант, не було жодного заперечення, вони одностайно пішли назустріч інтересам оборони.

https://t.me/operativnoZSU
t.me/operativnoZSU
/128205

Цікаво, орендна плата буде від МО (потім ще компенсація за "спорчений пай"), чи власники з власної кишені лише податки за землю?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:58


Рада готує військовий облік для жінок
khersondaily.comDec 18, 2023 3:32 AM

Рада готує військовий облік для жінок
Нардепи готують законопроєкт, який зобов'яже жінок проходити базову загальновійськову підготовку і служити в армії під час воєнного стану.

У Верховній Раді розробляють законопроєкт, який, серед іншого, передбачає введення військового обліку для жінок. Заступниця голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла опублікувала у Facebook поточні напрацювання законопроєкту в чорновому варіанті.

В одному з пунктів документу йдеться про те, що жінки мають ставати на військовий облік, а порядок обліку визначатиме Міноборони.

Також, у разі ухвалення законопроєкту, жінки будуть зобов'язані проходити базову загальновійськову підготовку.

Окрім того, передбачається, що під час дії воєнного стану жінок залучатимуть до проходження військової служби, однак, на бойові посади - тільки добровільно.

При цьому звільнятимуть від проходження базової військової підготовки крім загальних підстав будуть у зв’язку із вагітністю або доглядом за дитиною.

Раніше повідомлялося, що кількість жінок-військових у ЗСУ за два роки зросла на 40%.





Ганьба ухилянтів-чоловіків після цього здійметься на новий, якісно виший рівень...

Щоправда Зе вже заявив, що не підпише.
Але ж і замість нього можуть підписати чи 300голосами ще раз провести :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Ганьба ухилянтів-чоловіків після цього здійметься на новий, якісно виший рівень...


ухилянтам, бігунцям, "хорошим кацапам", "ординцям з середньої азії" будуть сраку цілувати після війни, бо демографія та економіка

а якщо всіх мобілізувати, то всі й озвіріють як ви з успіхом, той депутат-бомбист в Закарпатті, я навіть більше, бо нікого "не робив разом". Буде пекло на українскькій землі без уcіляких кацапів
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 21 гру, 2023 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 15:09

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  beee написав:Троє дітей міністра оборони України стали громадянами США, - дані з декларацій за 2021-22 роки, які подали до НАЗК

У декларації за 2019 рік дружина Умєрова та на той час двоє дітей зазначені як громадяни України

А шо такоє?

Дійсно, а шо такоє ?
Варто глянути декларацію Умерова і .... і ...

Щорічна 2022
Де вказано громадянство усіх трьох дітей .... Україна

Хтось перечитався ТГ-овно каналів :)

Смотрим в книгу -- видим фигу? :lol:
Країна, в якій видано документ: США
У зв’язку із чим: Громадянство

-- или кто-то впервые про двойное гражданство услышал?

Про консульство или посольство слышали, нее ? :)
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 15:12

  Bobua написав:Ганьба ухилянтів-чоловіків після цього здійметься на новий, якісно виший рівень...
мущин нада поберечь. после войны на вес золота будут.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 15:16

  fox767676 написав:а якщо всіх мобілізувати, то всі й озвіріють

Щось мені здається, що останнє буде при будь-яких розкладах.
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