fox767676 написав:а якщо всіх мобілізувати, то всі й озвіріють
Щось мені здається, що останнє буде при будь-яких розкладах.
я ,наприклад не озвірюю критично, якщо наступний рок присвятяь бетонуванню підконтрольного периметра, посилення ппо, пожвавленню власного виробництва зброї, ротації втомлених на більщ свіжих та молодих, при умові стабілізації ситуації (тобто без нових "потужних контрнаступів") А там видно буде, якщо геополітична ситцація зміниться і нам насиплять сотні літаків, тисячі танків, то можна і в деокупації погратись, якщо ні - фіксувати заморозку, відкривати потрохи кордони
як зазначав майор ЗСУ Кирило Верес, методи ТЦК і СП занадто жорсткі і себе не виправдовують. Він підкреслював, що воїни, яких привели на фронт силою, йому не потрібні.
Фу, який популізм... А воїни яких утримують на фронті силою вже 22міс (зокрема “посиленими” законами) -- потрібні, ага?
Керівник служби зі зв'язків з громадськістю стверджує, що в роздачі повісток спортзалах нічого дивного немає. "Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології, і якби вони там роздавали повістки - це було б дивно. А спортзал - це громадське місце", - заявив співрозмовник. Фітьо зазначив, що відповідно до закону, здійснювати заходи оповіщення можна там, де це не заборонено.
Навіть таке доводиться пояснювати... Це не тил. Це якась суцільна ганьба...
Терор, якого не бачили десятиліттями: FP розповіло, що буде з Україною в разі перемоги РФ
КАТЕРИНА ЧЕРНОВОЛ 22:57, 19.12.23 7 хв. 11335
В разі перемоги Росії у війні українці зіткнуться з терором такого масштабу, якого в Європі не бачили з епохи тоталітарного правління 20-го століття, прогнозує видання.
На тлі зупинення українського контрнаступу та проблем зі схваленням фінансування допомоги Україні в Конгресі США, деякі аналітики почали говорити про поворотний момент у війні, який може призвести до поразки України і перемоги Путіна. Хоча ситуація на фронті все ще далека від жахливої, вона може швидко погіршитися за відсутності значної військової підтримки з боку США.
Про це пише Foreign Policy. Зазначається, що в разі перемоги Росії у війні українці зіткнуться з терором такого масштабу, якого в Європі не бачили з епохи тоталітарного правління 20-го століття. Автор матеріалу наголошує, що ймовірні геополітичні наслідки програшу України у війні легко передбачити. Перемога над країною, яку підтримував Захід, надихнула б Росію та інші подібні держави змінювати кордони силою. Перемога Росії також могла б призвести до колапсу європейської колективної безпеки. Водночас Китай дійшов би висновку, що Тайвань не може розраховувати на постійну підтримку США.
Багато аналітиків уже описали ці далекосяжні ризики безпеки. Але вони доволі "бліді" в порівнянні з жахливими наслідками російської перемоги для України та її жителів. І прихильникам, і противникам допомоги Україні важливо знати, які це матиме наслідки, пише видання. Для розуміння того, через що доведеться пройти Україні, якщо Росія переломить ситуацію, найкраще почати з того, що насправді говорять росіяни.
Так, 8 грудня президент Росії Володимир Путін чітко заявив, що, на його думку, в української держави немає майбутнього. 5 грудня він заявив про намір "перевиховати" український народ, вилікувати його від "русофобії" та "історичних фальсифікацій". 12 листопада колишній прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв чітко заявив про апетити Росії: "Одеса, Миколаїв, Київ і практично все інше – це зовсім не Україна".
"Очевидно, що президент України Володимир Зеленський є "узурпатором", що українська мова є лише "дворняжним діалектом" російської, а Україна – не країна, а штучно зібрані території", – написав він у Telegram.
Інші режимні пропагандисти стверджують, що українська держава – це хвороба, яку треба лікувати, а українці – це суспільство, яке треба "продегельмінтизувати"
"Говорячи більш явно, російське державне телебачення під жорсткою цензурою протягом останніх двох років послідовно пропагує зґвалтування українців, утоплення дітей, зрівняння міст з землею, викорінення української еліти та фізичне винищення мільйонів українців. Ця злагоджена кампанія – не балаган, а провісник того, що чекає український народ", – пише автор матеріалу.
"У цих коментарях ми бачимо контури звірств, які чекають на українців під повною чи майже повною російською окупацією. Ми також можемо спроектувати ефект російської перемоги через звірства, які вже широко поширені на окупованих Росією територіях. Згідно з офіційними українськими джерелами, майже 2 мільйони українців вже були виселені зі своїх домівок і громад на окупованих територіях і переселені в Росію, тимчасово або назавжди. Інші оцінки коливаються від 1,6 мільйона до 4,7 мільйона", – йдеться у матеріалі.
Водночас російська уповноважена у справах дітей Марія Львова-Бєлова, на яку було видано ордер Міжнародного кримінального суду, заявила, що з лютого 2022 року з України до Росії вивезли понад 700 тисяч українських дітей. Майже 20 000 з них відомі українській владі поіменно.
"Росія не лише позбавляє окуповані регіони від українців, але й замінює їх російськими поселенцями – трагічне продовження радянської та російської імперської практики системної депортації, колонізації та русифікації. В українському місті Маріуполь, де російський наступ вбив десятки тисяч мирних жителів і знищив 50 відсотків житлового фонду міста, нещодавно було побудовано кілька нових житлових будинків. Деяке з цього житла виставляється на продаж, а росіяни скуповують нерухомість за вигідними цінами", – зауважує видання.
Водночас на окупованому півдні чітко проглядаються методи, які використовують окупаційні сили для встановлення влади. У звіті Human Rights Watch від липня 2022 року задокументовано катування, зникнення людей і свавільні затримання в регіоні. Українські громадяни під час допитів зазнавали тортур, у тому числі побиття, електрошоку та сенсорної депривації. Декілька в'язнів загинули від тортур, а велика кількість людей – просто зникла. Серед постраждалих – місцеві чиновники, вчителі, представники Православної Церкви України, активісти громадських організацій, учасники територіальної оборони України. Також існує величезна кількість інформації, зібраної правозахисниками та журналістами про роботу фільтраційних таборів.
Крім того, чи не ключовою частиною життя під окупацією стало політичне виховання та мілітаризація молоді. На окупованих територіях всюди присутні політичні банери та плакати, що пропагують "російський патріотизм". Нові дитячі підручники викреслюють українську історію та проповідують ненависть до українського керівництва. Українська мова вилучається з більшої частини системи освіти.
"Мільйони українців добровільно зголосилися допомогти військовим зусиллям, мільйони пожертвували кошти на підтримку військових, а ще більше звернулися до соціальних мереж, щоб виплеснути та публічно висловити свій гнів на Путіна та російську державу. Це не тільки зробить будь-яке завоювання жорстоким і кривавим. Якщо Україна програє, росіяни будуть карати, репресувати, змушувати замовкнути або перевиховувати майже все українське суспільство, якщо окупація має на меті придушити опір і поглинання країни Росією. З цієї причини захоплення супроводжуватиметься масовими арештами, довгостроковими ув’язненнями, масовими депортаціями всередину Росії, фільтраційними таборами величезного масштабу та політичним терором. Якщо виникне серйозне повстання, рівень репресій буде тільки розширюватися і поглиблюватися", – резюмував автор статті.
От як млн тилових ухилянтів планують отаке “прапєтлять”?
Думаєте про роль колаборантів? Але ж всі ці ролі давно зайняті кримським і ордловським “насєлєнієм”. Вони навіть репетицію проводили в 2010-2013рр. Помічник помічника колаборанта?? Таке...
У коментарі «Бабелю» начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що Bild змістив акцент. Міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.
«АТЕШ» добыл секретную информацию о проблемах рашистов при производстве крылатых ракет
Наши агенты в Дубненском машиностроительном заводе (Московская область) получили доступ к документации и ценной информации предприятия. Нам стало известно, что вышеупомянутый завод не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32. До 10 ноября необходимо было произвести 80 ракет, но сделано фактически лишь 61. Наш источник из руководства завода сообщает, что госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза.
По просьбе руководства завода сроки производства перенесли до конца декабря текущего года. Тоесть, поставлена задача произвести ещё 19 ракет.
Мы выяснили, что данные ракеты поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в в/ч 35020-В гарнизона «Белая». В обеих воинских частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные с Ту-22М3 для пуска ракет Х-32.
Мы будем усиленно работать, чтобы уменьшить возможности рф производить оружие и продолжать вести войну против Украины.
Олексій Гетьман зазначив, що люди не можуть воювати постійно.
Озвучена на прес-конференції президентом Володимиром Зеленським цифра в 500 тисяч людей - це не додаткові люди, яких хочуть мобілізувати. Стільки потрібно українців, щоб замінити тих, хто на війні вже два роки.
"У нас багато людей вже воюють кілька років, їм потрібно давати відпочинок. Повинні бути люди, які їх замінять. Можливо, цих людей, які відвоювали рік чи два, потрібно буде відправляти додому, бо людина так довго не може (воювати - УНІАН). Люди віддали все, що у них було - здоров'я, сили", - розповів військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна.
За його словами, мобілізація – це ще не відправка фронт, тому що є різні посади і не всі вони стосуються лінії зіткнення.
"Я розумію, що багато хто не хоче мобілізуватися. Тут треба розуміти, що мобілізація - це не обов'язково гвинтівка в руки і на фронт. У ЗСУ дуже багато роботи, крім лінії зіткнення. Інженерна робота, Мобільна робота, розвідка, відділення зв'язку, стройова служба, Бухгалтерія, служба озброєння. Навіть повинна бути так звана служба оркестру, офіцери по роботі з особовим складом, капелани", - зазначив експерт.
В 982-м резервном батальоне служат мужчины и женщины, демобилизованные из смешанных батальонов, таких как "Каракаль" и "Арайот А-Ярден". Батальон был выведен в резерв в начале войны и отправлен на задания в приграничную полосу - за исключением женщин-бойцов. Оперативная деятельность запрещается для них под различными предлогами.
Офри Майман, служащая в батальоне, сказала: "На миссию прочесывания взяли только мужчин, хотя это смешанный батальон, и сначала нам сказали, что это из-за "проблем с логистикой". Я нашла нам там место для ночлега. Мне сказали: "Нет, это просто приказ сверху, мы не хотим называть его имя, он не хочет, чтобы под его командованием были девушки"".
Ноа Леновский, которая также служит в батальоне, добавила: "Чувство - это чувство унижения. Мы уже достаточно раз доказали свою состоятельность. Я не думаю, что мы заслуживаем чего-то подобного".
ЦАХАЛ заявил, что расследует жалобы женщин-военнослужащих.
"Украинские водители самопроизвольно вышли на пешеходный переход и ходят по нему, блокируя проезд. Мы находимся на местах и ведем с ними переговоры, чтобы положить конец протесту", – сообщила пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции в Хелме Ева Чиж.
Украинские перевозчики также блокируют дорогу в Бжезно, между Хелмом и Дорогуском. Время от времени водители из Украины, недовольные сложившейся ситуацией, выходят на пешеходный переход и ходят кругами.
Дальнобойщикам надоела многомесячная блокада пограничных переходов. Своими действиями они хотят привлечь внимание к проблеме.
В настоящее время около 1,6 тыс. грузовиков стоят в очереди длиной около 39 км и ждут выезда из Польши через границу с Украиной в Дорогуске. Время ожидания регистрации составляет около 100 часов, об этом сообщает Onet.
"Украинские водители самопроизвольно вышли на пешеходный переход и ходят по нему, блокируя проезд. Мы находимся на местах и ведем с ними переговоры, чтобы положить конец протесту", – сообщила пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции в Хелме Ева Чиж.
Украинские перевозчики также блокируют дорогу в Бжезно, между Хелмом и Дорогуском. Время от времени водители из Украины, недовольные сложившейся ситуацией, выходят на пешеходный переход и ходят кругами.
Дальнобойщикам надоела многомесячная блокада пограничных переходов. Своими действиями они хотят привлечь внимание к проблеме.
В настоящее время около 1,6 тыс. грузовиков стоят в очереди длиной около 39 км и ждут выезда из Польши через границу с Украиной в Дорогуске. Время ожидания регистрации составляет около 100 часов, об этом сообщает Onet.
Олексій Гетьман зазначив, що люди не можуть воювати постійно.
Озвучена на прес-конференції президентом Володимиром Зеленським цифра в 500 тисяч людей - це не додаткові люди, яких хочуть мобілізувати. Стільки потрібно українців, щоб замінити тих, хто на війні вже два роки.
"У нас багато людей вже воюють кілька років, їм потрібно давати відпочинок. Повинні бути люди, які їх замінять. Можливо, цих людей, які відвоювали рік чи два, потрібно буде відправляти додому, бо людина так довго не може (воювати - УНІАН). Люди віддали все, що у них було - здоров'я, сили", - розповів військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна.
За його словами, мобілізація – це ще не відправка фронт, тому що є різні посади і не всі вони стосуються лінії зіткнення.
"Я розумію, що багато хто не хоче мобілізуватися. Тут треба розуміти, що мобілізація - це не обов'язково гвинтівка в руки і на фронт. У ЗСУ дуже багато роботи, крім лінії зіткнення. Інженерна робота, Мобільна робота, розвідка, відділення зв'язку, стройова служба, Бухгалтерія, служба озброєння. Навіть повинна бути так звана служба оркестру, офіцери по роботі з особовим складом, капелани", - зазначив експерт.
народна мудрість гласить: "не можеш $рать, не мучай £опу"