Керівник служби зі зв'язків з громадськістю стверджує, що в роздачі повісток спортзалах нічого дивного немає. " Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології, і якби вони там роздавали повістки - це було б дивно. А спортзал - це громадське місце ", - заявив співрозмовник. Фітьо зазначив, що відповідно до закону, здійснювати заходи оповіщення можна там, де це не заборонено.

Терор, якого не бачили десятиліттями: FP розповіло, що буде з Україною в разі перемоги РФ





КАТЕРИНА ЧЕРНОВОЛ

22:57, 19.12.23

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В разі перемоги Росії у війні українці зіткнуться з терором такого масштабу, якого в Європі не бачили з епохи тоталітарного правління 20-го століття, прогнозує видання.



На тлі зупинення українського контрнаступу та проблем зі схваленням фінансування допомоги Україні в Конгресі США, деякі аналітики почали говорити про поворотний момент у війні, який може призвести до поразки України і перемоги Путіна. Хоча ситуація на фронті все ще далека від жахливої, вона може швидко погіршитися за відсутності значної військової підтримки з боку США.



Про це пише Foreign Policy. Зазначається, що в разі перемоги Росії у війні українці зіткнуться з терором такого масштабу, якого в Європі не бачили з епохи тоталітарного правління 20-го століття. Автор матеріалу наголошує, що ймовірні геополітичні наслідки програшу України у війні легко передбачити. Перемога над країною, яку підтримував Захід, надихнула б Росію та інші подібні держави змінювати кордони силою. Перемога Росії також могла б призвести до колапсу європейської колективної безпеки. Водночас Китай дійшов би висновку, що Тайвань не може розраховувати на постійну підтримку США.



Багато аналітиків уже описали ці далекосяжні ризики безпеки. Але вони доволі "бліді" в порівнянні з жахливими наслідками російської перемоги для України та її жителів . І прихильникам, і противникам допомоги Україні важливо знати, які це матиме наслідки, пише видання. Для розуміння того, через що доведеться пройти Україні, якщо Росія переломить ситуацію, найкраще почати з того, що насправді говорять росіяни.



Так, 8 грудня президент Росії Володимир Путін чітко заявив, що, на його думку, в української держави немає майбутнього. 5 грудня він заявив про намір "перевиховати" український народ, вилікувати його від "русофобії" та "історичних фальсифікацій". 12 листопада колишній прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв чітко заявив про апетити Росії: "Одеса, Миколаїв, Київ і практично все інше – це зовсім не Україна".



"Очевидно, що президент України Володимир Зеленський є "узурпатором", що українська мова є лише "дворняжним діалектом" російської, а Україна – не країна, а штучно зібрані території", – написав він у Telegram.



Інші режимні пропагандисти стверджують, що українська держава – це хвороба, яку треба лікувати, а українці – це суспільство, яке треба "продегельмінтизувати"



"Говорячи більш явно, російське державне телебачення під жорсткою цензурою протягом останніх двох років послідовно пропагує зґвалтування українців, утоплення дітей, зрівняння міст з землею, викорінення української еліти та фізичне винищення мільйонів українців. Ця злагоджена кампанія – не балаган, а провісник того, що чекає український народ", – пише автор матеріалу.



"У цих коментарях ми бачимо контури звірств, які чекають на українців під повною чи майже повною російською окупацією. Ми також можемо спроектувати ефект російської перемоги через звірства, які вже широко поширені на окупованих Росією територіях. Згідно з офіційними українськими джерелами, майже 2 мільйони українців вже були виселені зі своїх домівок і громад на окупованих територіях і переселені в Росію, тимчасово або назавжди. Інші оцінки коливаються від 1,6 мільйона до 4,7 мільйона", – йдеться у матеріалі.



Водночас російська уповноважена у справах дітей Марія Львова-Бєлова, на яку було видано ордер Міжнародного кримінального суду, заявила, що з лютого 2022 року з України до Росії вивезли понад 700 тисяч українських дітей. Майже 20 000 з них відомі українській владі поіменно.



"Росія не лише позбавляє окуповані регіони від українців, але й замінює їх російськими поселенцями – трагічне продовження радянської та російської імперської практики системної депортації, колонізації та русифікації. В українському місті Маріуполь, де російський наступ вбив десятки тисяч мирних жителів і знищив 50 відсотків житлового фонду міста, нещодавно було побудовано кілька нових житлових будинків. Деяке з цього житла виставляється на продаж, а росіяни скуповують нерухомість за вигідними цінами", – зауважує видання.



Водночас на окупованому півдні чітко проглядаються методи, які використовують окупаційні сили для встановлення влади. У звіті Human Rights Watch від липня 2022 року задокументовано катування, зникнення людей і свавільні затримання в регіоні. Українські громадяни під час допитів зазнавали тортур, у тому числі побиття, електрошоку та сенсорної депривації. Декілька в'язнів загинули від тортур, а велика кількість людей – просто зникла. Серед постраждалих – місцеві чиновники, вчителі, представники Православної Церкви України, активісти громадських організацій, учасники територіальної оборони України. Також існує величезна кількість інформації, зібраної правозахисниками та журналістами про роботу фільтраційних таборів.



Крім того, чи не ключовою частиною життя під окупацією стало політичне виховання та мілітаризація молоді . На окупованих територіях всюди присутні політичні банери та плакати, що пропагують "російський патріотизм". Нові дитячі підручники викреслюють українську історію та проповідують ненависть до українського керівництва. Українська мова вилучається з більшої частини системи освіти.



"Мільйони українців добровільно зголосилися допомогти військовим зусиллям, мільйони пожертвували кошти на підтримку військових, а ще більше звернулися до соціальних мереж, щоб виплеснути та публічно висловити свій гнів на Путіна та російську державу. Це не тільки зробить будь-яке завоювання жорстоким і кривавим. Якщо Україна програє, росіяни будуть карати, репресувати, змушувати замовкнути або перевиховувати майже все українське суспільство, якщо окупація має на меті придушити опір і поглинання країни Росією . З цієї причини захоплення супроводжуватиметься масовими арештами, довгостроковими ув’язненнями, масовими депортаціями всередину Росії, фільтраційними таборами величезного масштабу та політичним терором. Якщо виникне серйозне повстання, рівень репресій буде тільки розширюватися і поглиблюватися", – резюмував автор статті.

