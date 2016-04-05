"Украинские водители самопроизвольно вышли на пешеходный переход и ходят по нему, блокируя проезд. Мы находимся на местах и ведем с ними переговоры, чтобы положить конец протесту", – сообщила пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции в Хелме Ева Чиж.
Украинские перевозчики также блокируют дорогу в Бжезно, между Хелмом и Дорогуском. Время от времени водители из Украины, недовольные сложившейся ситуацией, выходят на пешеходный переход и ходят кругами.
Дальнобойщикам надоела многомесячная блокада пограничных переходов. Своими действиями они хотят привлечь внимание к проблеме.
В настоящее время около 1,6 тыс. грузовиков стоят в очереди длиной около 39 км и ждут выезда из Польши через границу с Украиной в Дорогуске. Время ожидания регистрации составляет около 100 часов, об этом сообщает Onet.
Украинцы сумели сделать невозможное на поле боя, несмотря на то, что этот год был очень тяжелым.
Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что Украине приходится противостоять против одной из самых больших армий мира.
"Путин уже проиграл в войне с Украиной, так как не добился своей основной цели – стереть Украину с лица земли и поглотить ее Россией", - сказал Блинкен.
По его словам, Украине необходимо помочь пережить зиму, весну и следующее лето. Он отметил, что Вашингтон имеет четкий план будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения средств на текущем уровне.
"Мы сделали реальную инвестицию в будущее Украины, не имеет смысла отказываться от нее сейчас, когда мы сделали для нее так много", - отметил он.
Украинцы сумели сделать невозможное на поле боя, несмотря на то, что этот год был очень тяжелым.
Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что Украине приходится противостоять против одной из самых больших армий мира.
"Путин уже проиграл в войне с Украиной, так как не добился своей основной цели – стереть Украину с лица земли и поглотить ее Россией", - сказал Блинкен.
По его словам, Украине необходимо помочь пережить зиму, весну и следующее лето. Он отметил, что Вашингтон имеет четкий план будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения средств на текущем уровне.
"Мы сделали реальную инвестицию в будущее Украины, не имеет смысла отказываться от нее сейчас, когда мы сделали для нее так много", - отметил он.
Президент Франции Эмманюэль Макрон обещает дальнейшую поддержку Украины. При этом он признает, что отдельные государства Европы сомневаются в целесообразности продления помощи. Однако ЕС должен сделать все, чтобы Киев смог вести переговоры с москвой с сильных позиций.
Об этом пишет издание France Info. Журналисты цитируют эфир Макрона на одном из государственных телеканалов.
По словам французского лидера, сегодня есть ощущение, что некоторые европейские страны "начинают сомневаться". Речь идет о дальнейшей помощи Украине. Кроме того, есть и другие риски - в частности, потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом.
По мнению президента Франции, "в ближайшие месяцы придется сделать выбор" в войне Украины и россии. Впрочем, что именно за выбор, Макрон не конкретизировал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 гру, 2023 17:18, всього редагувалось 1 раз.
... общее количество военнослужащих НАТО достигает почти 6 млн против 1 млн 330 тыс. в России, которая имеет огромные потери в личном составе в ходе войны. Кроме того, количество резервистов и парамилитарных формирований НАТО насчитывает 2 млн 400 тыс. человек против 500 тыс. в России. В сухопутном компоненте приблизительный паритет в количестве танков и всех видов артиллерии (приблизительно по 12 тыс. танков и около 13 тыс. единиц артиллерии у обоих), но НАТО имеет трехкратное преимущество в количестве ББМ (боевых бронированных машин) – около 150 тыс. единиц против 40 тыс. у россиян. При этом статистика не учитывает цифры российских потерь в войне, которые, по самым консервативным данным, превышают 13 тысяч единиц техники, из которых более 2 500 танков и около 1 500 единиц артиллерии.
Полное преимущество НАТО в авиационном компоненте и морской мощности
Однако сравнение мощностей в таких высокотехнологичных сферах, как флот и боевая авиация, демонстрирует преимущество НАТО над Россией. Итого флоты стран Альянса имеют в своем составе более 2 100 кораблей, тогда как РФ около 590 единиц. Из этого числа у НАТО более 300 боевых ракетных кораблей против 112 у России, 143 субмарины против 70 российских, а главное – 19 авианосцев против 0 у России. Еще хуже ситуация у россиян с военной авиацией, потери которой на войне уже приближаются к 300 бортам. При этом авиация НАТО насчитывает более 20 тыс. самолетов, в том числе более 5 тыс. истребителей и штурмовиков, а также около 8 600 вертолетов, из которых почти 1 500 тыс. боевых. Российские воздушные силы имеют около 4 тыс. самолетов и 1,5 тыс. вертолетов, из которых боевыми являются около 1 400 самолетов и 500 вертолетов, а с учетом потерь в Украине – гораздо меньше. И только по количеству ядерных боеприпасов разного типа сохраняется паритет с НАТО (около 6000 у обеих сторон).
Про бронемашини, українське виробництво снарядів та десять САУ "Богдана" на місяць
— "Українська бронетехніка" та НВО "Практика" (виробник машин "Козак) здатні самотужки задовольнити потреби ЗСУ в бронемашинах?
— Абсолютно здатні. Наша машина коштує на 20-30% дешевше від іноземних конкурентів. Виводити гроші за кордон, купуючи аналогічні дорожчі машини, недалекоглядно.
У Генштабу та Міноборони існує дещо неправильне сприйняття західної технічної підтримки. Техніку нам купують західні уряди, а не компанії, але західні виробники цим користуються. Вони приходять в Україну і кажуть: ми вам передали 200 машин безкоштовно, тепер ще й купіть у нас за гроші. Хоча це необов’язково. За умови довгострокового замовлення українські виробники здатні покрити потребу в бронемашинах.
Зараз українських компонентів у наших снарядах близько 30%. Проте наростити власний випуск снарядів швидко не вийде. Обладнання для виробництва боєприпасів потрібно чекати два роки, якщо робити все правильно.
— Яке найбільш вузьке місце у виробництві боєприпасів?
— Хімія. В Україні немає виробництва пороху і будувати такий завод під час війни недоцільно. Порох любить вибухати. Щойно такий завод з’явиться, росіяни його зруйнують.
— Що це за компанія, яка бере 2,2 мільйона доларів за агентські послуги? Що це за послуги і чому їх взагалі наймали?
— Це компанія-агент. Ви не потрапите на жодний ринок без послуг агента, який профільно працює на ринку, спілкується, має контакти. Суть агентської послуги в тому, що її вартість закладають у вартість продукту. Наприклад, я хочу продати телефон за 1 тисячу доларів, віддаю агенту, який робить націнку 20% і продає його за 1 200. 1 тисячу віддає мені, 200 забирає собі. Я отримав якийсь збиток? Ні, не отримав.
Є профільна постанова Кабміну, яка дозволяє виплачувати агентам до 25% від вартості продукції. Питання агентських повністю координує "Укроборонпром". Директори концерну могли б просто обмежити виплату агентських 5%, 10%, але жодного такого наказу не було.
Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр сегодня (20 декабря) стали свидетелями отмены санкций ЕС Европейским генеральным судом после успешного рассмотрения дела. ..... Совет ЕС, объединяющий государства-члены, «допустил ошибку в оценке», когда добавил имена Януковича и его сына в санкционные списки, начиная с 2021 года, поскольку чиновники не смогли доказать, что их украинский суд был справедливым, постановили судьи.
Его адвокаты утверждали, что осуждение его за государственную измену, вынесенное украинским судом, было политически мотивированным и процессуально несправедливым, и что он не имел возможности обжаловать отдельный вывод о коррупции.
Его сына Александра Януковича также обвиняли в сделках с пророссийскими сепаратистскими группировками в Донбассе, но судьи заявили, что не может быть никакой презумпции того, что украинские судебные разбирательства являются законными.
Генеральный суд ЕС отменил решение о включении пары в санкционный список ЕС и обязал Совет оплатить судебные издержки.