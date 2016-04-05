... общее количество военнослужащих НАТО достигает почти 6 млн против 1 млн 330 тыс. в России, которая имеет огромные потери в личном составе в ходе войны. Кроме того, количество резервистов и парамилитарных формирований НАТО насчитывает 2 млн 400 тыс. человек против 500 тыс. в России. В сухопутном компоненте приблизительный паритет в количестве танков и всех видов артиллерии (приблизительно по 12 тыс. танков и около 13 тыс. единиц артиллерии у обоих), но НАТО имеет трехкратное преимущество в количестве ББМ (боевых бронированных машин) – около 150 тыс. единиц против 40 тыс. у россиян. При этом статистика не учитывает цифры российских потерь в войне, которые, по самым консервативным данным, превышают 13 тысяч единиц техники, из которых более 2 500 танков и около 1 500 единиц артиллерии.



Полное преимущество НАТО в авиационном компоненте и морской мощности



Однако сравнение мощностей в таких высокотехнологичных сферах, как флот и боевая авиация, демонстрирует преимущество НАТО над Россией. Итого флоты стран Альянса имеют в своем составе более 2 100 кораблей, тогда как РФ около 590 единиц. Из этого числа у НАТО более 300 боевых ракетных кораблей против 112 у России, 143 субмарины против 70 российских, а главное – 19 авианосцев против 0 у России. Еще хуже ситуация у россиян с военной авиацией, потери которой на войне уже приближаются к 300 бортам. При этом авиация НАТО насчитывает более 20 тыс. самолетов, в том числе более 5 тыс. истребителей и штурмовиков, а также около 8 600 вертолетов, из которых почти 1 500 тыс. боевых. Российские воздушные силы имеют около 4 тыс. самолетов и 1,5 тыс. вертолетов, из которых боевыми являются около 1 400 самолетов и 500 вертолетов, а с учетом потерь в Украине – гораздо меньше. И только по количеству ядерных боеприпасов разного типа сохраняется паритет с НАТО (около 6000 у обеих сторон).