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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5964596559665967>
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:31

Порошенко получил 37 млн гривен от минфина Венгрии, — НАЗК (https://public.nazk.gov.ua/documents/71 ... 378ee04f75)

Правительство Венгрии перечислило (https://tsn.ua/politika/nazk-oprilyudni ... 76717.html) деньги Порошенко в преддверии встречи с Орбаном, на которую его не выпустили. Прессслужба Порошенко пока не выходила ни с каким объяснением.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:32

  Bobua написав:

Олексій Гетьман зазначив, що люди не можуть воювати постійно.

Озвучена на прес-конференції президентом Володимиром Зеленським цифра в 500 тисяч людей - це не додаткові люди, яких хочуть мобілізувати. Стільки потрібно українців, щоб замінити тих, хто на війні вже два роки.

"У нас багато людей вже воюють кілька років, їм потрібно давати відпочинок. Повинні бути люди, які їх замінять. Можливо, цих людей, які відвоювали рік чи два, потрібно буде відправляти додому, бо людина так довго не може (воювати - УНІАН). Люди віддали все, що у них було - здоров'я, сили", - розповів військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна.

За його словами, мобілізація – це ще не відправка фронт, тому що є різні посади і не всі вони стосуються лінії зіткнення.

"Я розумію, що багато хто не хоче мобілізуватися. Тут треба розуміти, що мобілізація - це не обов'язково гвинтівка в руки і на фронт. У ЗСУ дуже багато роботи, крім лінії зіткнення. Інженерна робота, Мобільна робота, розвідка, відділення зв'язку, стройова служба, Бухгалтерія, служба озброєння. Навіть повинна бути так звана служба оркестру, офіцери по роботі з особовим складом, капелани", - зазначив експерт.

Это все теоретические выкладки и не более того.
Армейская практика выглядит несколько иначе: армии нужны стрелки - идешь стрелком, нужны минометчики - минометчиком. ВУС не тот? - быстрое переобучение. А желающих перейти в оркестранты, хлеборезы или в штаб, там и так полно в каждой части.
Опять же, святая наивность. Никто никого без веских причин из армии до конца войны не демобилизует. Зе просто педалирует эту тему, чтобы снизить поддержку Залужного. Типа эти злые бояре не прописали демобилизацию для героев, уж я то их...
Реалии такие, что никто и не сможет этого сделать, это как себе самому в ногу выстрелить. С мобилизацией большие проблемы, и на этом фоне верхи озабочены дембелем пересичного Петра чи Мыколы? Серьезно?
Это такая же игра на публику, как Зе "не доложили", что из Борисполя на Францию боинг отправился. Пиарили перемогу целый день буквально везде, а Гарант вдруг был "удивлён".
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Резюме: Денег нет, но вьі держитесь (с)

резюме: клей ситкивку
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:39

  vitaliiangel написав:
Порошенко получил 37 млн гривен от минфина Венгрии, — НАЗК (https://public.nazk.gov.ua/documents/71 ... 378ee04f75)

Правительство Венгрии перечислило (https://tsn.ua/politika/nazk-oprilyudni ... 76717.html) деньги Порошенко в преддверии встречи с Орбаном, на которую его не выпустили. Прессслужба Порошенко пока не выходила ни с каким объяснением.

А нее, вот оно :)

Да, получил, только это "Інше: погашення облігіцій"

А потом задекларировал %% от минфина Румынии
https://public.nazk.gov.ua/documents/7e6f1b2b-8728-41d9-967b-c50dfc55f9f9
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:43

  vitaliiangel написав:
Порошенко получил 37 млн гривен от минфина Венгрии, — НАЗК (https://public.nazk.gov.ua/documents/71 ... 378ee04f75)

Правительство Венгрии перечислило (https://tsn.ua/politika/nazk-oprilyudni ... 76717.html) деньги Порошенко в преддверии встречи с Орбаном, на которую его не выпустили. Прессслужба Порошенко пока не выходила ни с каким объяснением.

А почитати перше посилання слабо? тсн тільки підтвердила свою репутацію. Їм треба Мар'яну взяти редактором.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:49

  lapay написав:
  vitaliiangel написав:
Порошенко получил 37 млн гривен от минфина Венгрии, — НАЗК (https://public.nazk.gov.ua/documents/71 ... 378ee04f75)

Правительство Венгрии перечислило (https://tsn.ua/politika/nazk-oprilyudni ... 76717.html) деньги Порошенко в преддверии встречи с Орбаном, на которую его не выпустили. Прессслужба Порошенко пока не выходила ни с каким объяснением.

А почитати перше посилання слабо? тсн тільки підтвердила свою репутацію. Їм треба Мар'яну взяти редактором.

А можна Мар"яну до мене замість філіпінки долати демографічну кризу?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:51

  Xenon написав:Наша пісня гарна й нова
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Я серьезно начинаю думать, что их заставляют говорить.

Ещё раз показывает цену слов украинских политиков. Ляпнул здесь, ляпнул там...
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:56

  antey1969 написав:Это все теоретические выкладки и не более того.
Армейская практика выглядит несколько иначе: армии нужны стрелки - идешь стрелком, нужны минометчики - минометчиком. ВУС не тот? - быстрое переобучение. А желающих перейти в оркестранты, хлеборезы или в штаб, там и так полно в каждой части.
Опять же, святая наивность. Никто никого без веских причин из армии до конца войны не демобилизует. Зе просто педалирует эту тему, чтобы снизить поддержку Залужного. Типа эти злые бояре не прописали демобилизацию для героев, уж я то их...
Реалии такие, что никто и не сможет этого сделать, это как себе самому в ногу выстрелить. С мобилизацией большие проблемы, и на этом фоне верхи озабочены дембелем пересичного Петра чи Мыколы? Серьезно?
Это такая же игра на публику, как Зе "не доложили", что из Борисполя на Францию боинг отправился. Пиарили перемогу целый день буквально везде, а Гарант вдруг был "удивлён".

иксперт ёпть
как всегда в поучительной категоричной манере расставил все точки над "и", с немецкого пропуканного дивана видней ессно

кстати какие последние новости на странаУА?
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А можна Мар"яну до мене замість філіпінки долати демографічну кризу?

ты уже определись
ГОРЯЧЬ
или ситкивка
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:09

  Прохожий написав:
  antey1969 написав:Это все теоретические выкладки и не более того.
Армейская практика выглядит несколько иначе: армии нужны стрелки - идешь стрелком, нужны минометчики - минометчиком. ВУС не тот? - быстрое переобучение. А желающих перейти в оркестранты, хлеборезы или в штаб, там и так полно в каждой части.
Опять же, святая наивность. Никто никого без веских причин из армии до конца войны не демобилизует. Зе просто педалирует эту тему, чтобы снизить поддержку Залужного. Типа эти злые бояре не прописали демобилизацию для героев, уж я то их...
Реалии такие, что никто и не сможет этого сделать, это как себе самому в ногу выстрелить. С мобилизацией большие проблемы, и на этом фоне верхи озабочены дембелем пересичного Петра чи Мыколы? Серьезно?
Это такая же игра на публику, как Зе "не доложили", что из Борисполя на Францию боинг отправился. Пиарили перемогу целый день буквально везде, а Гарант вдруг был "удивлён".

иксперт ёпть
как всегда в поучительной категоричной манере расставил все точки над "и", с немецкого пропуканного дивана видней ессно

кстати какие последние новости на странаУА?


Потрудитесь излагать мысли по теме. "Ваше мнение очень важно для нас..." (с)
А то аки голубь, прилетел насрал и улетел.
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