Верховный суд Колорадо постановил, что бывший президент Дональд Трамп снова лишен права занимать свой пост из-за его действий, приведших к нападению на Капитолий 6 января 2021 года.
Там, вроде, потребуется ещё решение Верховного Суда.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 18:20
Там, вроде, потребуется ещё решение Верховного Суда.
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:28
Разом з іншими пропозиціями, по мобілізаціх закордонних патріотів , цікавий план вимальовується
Розіслати електронні повістки кримським татарам та іншим "нашим людям" 18-60, хай їдуть через Туреччину в Україну, і ,беруть участь в деокупації малої батьківщини. Ну хоча б з 150 тис кримчан отримали укроаїнські біометричні паспорти, і заради яких не замінували кримські перешийки
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 21 гру, 2023 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 гру, 2023 18:42
Слово "якщо" тут зайве.
Міски там вже давно промиті вкидами, що "на ніх напалі і нада защищаться - ми за ценой нє постоім". Хоча із досвіду у любому випадку закінчення війни росіянам по вухах десятиріччами потім будуть їздить фразами "ми снова побєділі фашизм і могло бить хуже". Типична пропаганда любого агрессора для свого населення, яке готують для наступних війн.
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дурне питання - може привести тільки до ще дурнішої відповіді....
Так на хвилинку
ДТЕК ахметова ЗАДОНАТИВ в 2023 році - 3,4 млрд грн ( не плутати з податками)...
На другому місці - РОШЕН 1,8 млрд грн донатів.
Уявіть собі наприклад таку пропозицію
Ахметов бере і пропонує
Давайте я буду донатити по 1 млн грн в місяць за те що з списку в 300 осіб - ніхто не буде призванй...
А з другого боку Порошенко
А можна й я створю список в 150 осіб і за кожну особу в списку буду донатити по 1 млн грн за те що в них буде броня....
Що краще
Погодитись з такими пропозиціями... чи з усією пролетарською люютю відмовитись?
І той хто відмовиться - кому зробить гірше?
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:06
Доречі то і є відповідь чому посилена мобилізація давно йде по селах, потім по переферійних містах і от тільки зараз добралася до великих міст.
Тому що отакіх відосів (із швидкою) получити в мережу швидше з міст ніж з сел і дедалі їх буде більше
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:07
В самом деле , за что этого святого человека сбросили ?
Что , он не мог защитить себя, с такой армией полиции , руководителей из россии ?
Только из любви к Украине и деньгам , он с двумя КаМазами денег ездил , возил казну воровскую .
Мыкался голодный .Терпел .
Он ведь дважды проходил испытания .
И наконец его очистили от ошибок судей неправедных в его молодости .
Прямо как сейчас у ПАРЕБРИКЕ , из тюрьмы и в герои .
А газ из россии , это же очень и очень .
Скажи что перекроешь и на весь мир прославят как шантажистов .
С....ка , целый день возле компа с гАлубыми дружками бред с помоек перемалывать на форуме.
Особенно мне нравятся обсуждающие призыв .
Ну такие справедливые , ну как ВФЯ...... так и хочется снять туфлю и попросить зайти после написания сообщений чтобы " кабину налакировать ".
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:21
пропойца дементный, типичный электорат всех президентов Украины
Через год будет нінешнего с грязью мешать
взяточниек влкшный
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