Xenon написав:Наша пісня гарна й нова Арестовича нема але справа його живе
❗️Крим може бути звільнений вже наступного року, – Міністр оборони Умєров.
Я серьезно начинаю думать, что их заставляют говорить.
Ещё раз показывает цену слов украинских политиков. Ляпнул здесь, ляпнул там...
Разом з іншими пропозиціями, по мобілізаціх закордонних патріотів , цікавий план вимальовується Розіслати електронні повістки кримським татарам та іншим "нашим людям" 18-60, хай їдуть через Туреччину в Україну, і ,беруть участь в деокупації малої батьківщини. Ну хоча б з 150 тис кримчан отримали укроаїнські біометричні паспорти, і заради яких не замінували кримські перешийки
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 21 гру, 2023 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:Ситуація з мобілізацією нагадує вже паніку при пожежі хати, а господар бігає в труселях з чашкою води і намається врятувати її (то пропонують мобілізацію жінок, то мобилізацію тих хто втік за кордон...) і все це на фоні того, що в раші навіть ще не об"являли аналогічну повну мобілізацію.
Якщо в раші після виборів об"являть повну і мобілізують пару лямів, що тоді?
Слово "якщо" тут зайве.
Міски там вже давно промиті вкидами, що "на ніх напалі і нада защищаться - ми за ценой нє постоім". Хоча із досвіду у любому випадку закінчення війни росіянам по вухах десятиріччами потім будуть їздить фразами "ми снова побєділі фашизм і могло бить хуже". Типична пропаганда любого агрессора для свого населення, яке готують для наступних війн.
Дурне питання - може привести тільки до ще дурнішої відповіді.... Так на хвилинку ДТЕК ахметова ЗАДОНАТИВ в 2023 році - 3,4 млрд грн ( не плутати з податками)... На другому місці - РОШЕН 1,8 млрд грн донатів.
Уявіть собі наприклад таку пропозицію Ахметов бере і пропонує Давайте я буду донатити по 1 млн грн в місяць за те що з списку в 300 осіб - ніхто не буде призванй... А з другого боку Порошенко А можна й я створю список в 150 осіб і за кожну особу в списку буду донатити по 1 млн грн за те що в них буде броня.... Що краще Погодитись з такими пропозиціями... чи з усією пролетарською люютю відмовитись? І той хто відмовиться - кому зробить гірше?
Доречі то і є відповідь чому посилена мобилізація давно йде по селах, потім по переферійних містах і от тільки зараз добралася до великих міст. Тому що отакіх відосів (із швидкою) получити в мережу швидше з міст ніж з сел і дедалі їх буде більше
katso написав: Да вообще не понятно за что сбросили Яныка? За то что студентов побил - так сейчас бьют, пакуют в бусы и ничё. За то что аренду Черноморскому флоту продлил - так сейчас во время войны продлили транзит газа из РФ и ничё.
В самом деле , за что этого святого человека сбросили ? Что , он не мог защитить себя, с такой армией полиции , руководителей из россии ? Только из любви к Украине и деньгам , он с двумя КаМазами денег ездил , возил казну воровскую . Мыкался голодный .Терпел . Он ведь дважды проходил испытания . И наконец его очистили от ошибок судей неправедных в его молодости . Прямо как сейчас у ПАРЕБРИКЕ , из тюрьмы и в герои . А газ из россии , это же очень и очень . Скажи что перекроешь и на весь мир прославят как шантажистов .
С....ка , целый день возле компа с гАлубыми дружками бред с помоек перемалывать на форуме. Особенно мне нравятся обсуждающие призыв . Ну такие справедливые , ну как ВФЯ...... так и хочется снять туфлю и попросить зайти после написания сообщений чтобы " кабину налакировать ".
buratinyo написав:"ми снова побєділі фашизм і могло бить хуже".
як червоні перемогли фашизм Європа пам'ятала 80 років (до речі, німці дуже пунктуально вели підрахунок всіх військових злочинів червоної армії проти мирного населення, спочатку навіть радянські військові прокурори/слідчі намагались теж фіксувати чергові випадки масових вбивств/спалення трупів, ґвалтувань і дітей і старих). ЛАД скаже, що це не правда, бо
не любить правди, як пес мила
Убитые из озорства. Красная Армия в Германии, 1945 г.
antey1969 написав:Это все теоретические выкладки и не более того. Армейская практика выглядит несколько иначе: армии нужны стрелки - идешь стрелком, нужны минометчики - минометчиком. ВУС не тот? - быстрое переобучение. А желающих перейти в оркестранты, хлеборезы или в штаб, там и так полно в каждой части. Опять же, святая наивность. Никто никого без веских причин из армии до конца войны не демобилизует. Зе просто педалирует эту тему, чтобы снизить поддержку Залужного. Типа эти злые бояре не прописали демобилизацию для героев, уж я то их... Реалии такие, что никто и не сможет этого сделать, это как себе самому в ногу выстрелить. С мобилизацией большие проблемы, и на этом фоне верхи озабочены дембелем пересичного Петра чи Мыколы? Серьезно? Это такая же игра на публику, как Зе "не доложили", что из Борисполя на Францию боинг отправился. Пиарили перемогу целый день буквально везде, а Гарант вдруг был "удивлён".
иксперт ёпть как всегда в поучительной категоричной манере расставил все точки над "и", с немецкого пропуканного дивана видней ессно
кстати какие последние новости на странаУА?
Потрудитесь излагать мысли по теме. "Ваше мнение очень важно для нас..." (с) А то аки голубь, прилетел насрал и улетел.
Я так понимаю это вы обращаетесь к голубку который прилетел в 11:07 "Вывод: Министр Обороны сменился, но стиль работы "мы тут у себя типа что-то делаем... важное" неистребим. Чистой воды клоунада. Особенно цинично это звучит из уст человека, у которого дети недавно обзавелись гражданством США, как пишет "Страна ЮА"." насрал и улетел
"Украинские водители самопроизвольно вышли на пешеходный переход и ходят по нему, блокируя проезд. Мы находимся на местах и ведем с ними переговоры, чтобы положить конец протесту", – сообщила пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции в Хелме Ева Чиж.
Украинские перевозчики также блокируют дорогу в Бжезно, между Хелмом и Дорогуском. Время от времени водители из Украины, недовольные сложившейся ситуацией, выходят на пешеходный переход и ходят кругами.
Дальнобойщикам надоела многомесячная блокада пограничных переходов. Своими действиями они хотят привлечь внимание к проблеме.
В настоящее время около 1,6 тыс. грузовиков стоят в очереди длиной около 39 км и ждут выезда из Польши через границу с Украиной в Дорогуске. Время ожидания регистрации составляет около 100 часов, об этом сообщает Onet.