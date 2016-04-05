Додано: Чет 21 гру, 2023 19:07

katso написав:

Да вообще не понятно за что сбросили Яныка? За то что студентов побил - так сейчас бьют, пакуют в бусы и ничё. За то что аренду Черноморскому флоту продлил - так сейчас во время войны продлили транзит газа из РФ и ничё. Да вообще не понятно за что сбросили Яныка? За то что студентов побил - так сейчас бьют, пакуют в бусы и ничё. За то что аренду Черноморскому флоту продлил - так сейчас во время войны продлили транзит газа из РФ и ничё.

В самом деле , за что этого святого человека сбросили ?Что , он не мог защитить себя, с такой армией полиции , руководителей из россии ?Только из любви к Украине и деньгам , он с двумя КаМазами денег ездил , возил казну воровскую .Мыкался голодный .Терпел .Он ведь дважды проходил испытания .И наконец его очистили от ошибок судей неправедных в его молодости .Прямо как сейчас у ПАРЕБРИКЕ , из тюрьмы и в герои .А газ из россии , это же очень и очень .Скажи что перекроешь и на весь мир прославят как шантажистов .С....ка , целый день возле компа с гАлубыми дружками бред с помоек перемалывать на форуме.Особенно мне нравятся обсуждающие призыв .Ну такие справедливые , ну как ВФЯ...... так и хочется снять туфлю и попросить зайти после написания сообщений чтобы " кабину налакировать ".