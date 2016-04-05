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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5965596659675968
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 20:46

  холява написав:
  katso написав:
Да вообще не понятно за что сбросили Яныка? За то что студентов побил - так сейчас бьют, пакуют в бусы и ничё. За то что аренду Черноморскому флоту продлил - так сейчас во время войны продлили транзит газа из РФ и ничё.


В самом деле , за что этого святого человека сбросили ?
Что , он не мог защитить себя, с такой армией полиции , руководителей из россии ?
Только из любви к Украине и деньгам , он с двумя КаМазами денег ездил , возил казну воровскую .
Мыкался голодный .Терпел .
Он ведь дважды проходил испытания .
И наконец его очистили от ошибок судей неправедных в его молодости .
Прямо как сейчас у ПАРЕБРИКЕ , из тюрьмы и в герои .
А газ из россии , это же очень и очень .
Скажи что перекроешь и на весь мир прославят как шантажистов .

С....ка , целый день возле компа с гАлубыми дружками бред с помоек перемалывать на форуме.
Особенно мне нравятся обсуждающие призыв .
Ну такие справедливые , ну как ВФЯ...... так и хочется снять туфлю и попросить зайти после написания сообщений чтобы " кабину налакировать ".

там і про ВФЯ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ергове пророцтво…
Михайло Булгаков написав роман «Бєлая гвардія» у 1923 році.
Володимир Басов зняв по ньому фільм «Дні Турбіних» у 1976 році.
Дивіться, офіцери Північної Монголії, що ви можете зробити прямо зараз.
Від тих подій (Київ, 1918-19) пройшло більше століття, але, дивлячись цей епізод фільму, бачиш дуже багато співпадінь.
https://www.facebook.com/100001741492597/videos/665369834707891
flyman
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Повідомлень: 33625
З нами з: 09.03.14
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Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 5965596659675968
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