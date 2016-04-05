холява написав:
В самом деле , за что этого святого человека сбросили ?
Что , он не мог защитить себя, с такой армией полиции , руководителей из россии ?
Только из любви к Украине и деньгам , он с двумя КаМазами денег ездил , возил казну воровскую .
Мыкался голодный .Терпел .
Он ведь дважды проходил испытания .
И наконец его очистили от ошибок судей неправедных в его молодости .
Прямо как сейчас у ПАРЕБРИКЕ , из тюрьмы и в герои .
А газ из россии , это же очень и очень .
Скажи что перекроешь и на весь мир прославят как шантажистов .
С....ка , целый день возле компа с гАлубыми дружками бред с помоек перемалывать на форуме.
Особенно мне нравятся обсуждающие призыв .
Ну такие справедливые , ну как ВФЯ...... так и хочется снять туфлю и попросить зайти после написания сообщений чтобы " кабину налакировать ".
там і про ВФЯ