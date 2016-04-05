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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 гру, 2023 20:46
холява написав: katso написав:
Да вообще не понятно за что сбросили Яныка? За то что студентов побил - так сейчас бьют, пакуют в бусы и ничё. За то что аренду Черноморскому флоту продлил - так сейчас во время войны продлили транзит газа из РФ и ничё.
В самом деле , за что этого святого человека сбросили ?
Что , он не мог защитить себя, с такой армией полиции , руководителей из россии ?
Только из любви к Украине и деньгам , он с двумя КаМазами денег ездил , возил казну воровскую .
Мыкался голодный .Терпел .
Он ведь дважды проходил испытания .
И наконец его очистили от ошибок судей неправедных в его молодости .
Прямо как сейчас у ПАРЕБРИКЕ , из тюрьмы и в герои .
А газ из россии , это же очень и очень .
Скажи что перекроешь и на весь мир прославят как шантажистов .
С....ка , целый день возле компа с гАлубыми дружками бред с помоек перемалывать на форуме.
Особенно мне нравятся обсуждающие призыв .
Ну такие справедливые , ну как ВФЯ...... так и хочется снять туфлю и попросить зайти после написания сообщений чтобы " кабину налакировать ".
там і про ВФЯ
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flyman
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Додано: Чет 21 гру, 2023 21:21
flyman
Вы , я надеюсь, тоже послушали этого человека , с постоянно бегающими глазами .
А кто это ? Я впервые его вижу .
Вы считаете , что он произнес что то действительно умное или достойное ?
Подобных очень часто слышу . Они в магазинах или в очереди в Сберкассе громко говорят , чтобы их заметили . Как только они вещают про плохое правительство , сразу подтягиваются пенсионеры и начинают поскуливать и поддакивать приводя примеры из собственной ,несчастной жизни к которой нынешнее правительство отношения не имеет .
А домыслы ,про то что ВФЯ собирал какие то деньги и налоги частным образом ,для поддержания гривны, у меня вызвало спазмы нижнего сфинктера .
ВФЯ это Шура Балаганов , у которого были все деньги в руках , а он еще немного по карманам прошвырнулся .
Я вот что подумал , вы когда писали и представляли этот душераздирающий клип ,наверное свое чувство юмора очень далеко засекретили .
Вы лучше не смотрите такие "эссе", они вас вводят в заблуждение .
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холява
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Додано: Чет 21 гру, 2023 21:31
vitaliiangel написав: ЛАД написав:vitaliiangel
Не обижайтесь за "полное непонимание причин войны", но Ваше объяснение начала войны в 2022 грядущими выборами в 2024 слишком поверхностно.
Всё равно как объяснять 1 Мировую убийством эрцгерцога Фердинанда или 2 Мировую ненавистью Гитлера к евреям.
чего мне обижаться, за свою точку зрения?
я не вижу смысла в этой войне и если бы он был, рос.пропаганда бы о нём трубила во все ду-ду. То что вы пишите - ваши додумки.
Не хочу лопатить форум, кажется вы сами говорили что в феврале-марте 2022 у рф что-то пошло не так. Вероятно вся "цель сво" была бегство Зеленского.
Когда план А провалился, на лету придумали план Б. Потом план В.
То есть такое косолапое планирование на имперскую войну ну честно не тянет, хотели именно молниеносную спецоперацию, поменять Зеленского на Чивокуню. В идеале,чтобы сторонники Зе били сторонников Чи или наоборот. Разрывали страну на куски. Но не вышло.
Почему до выборов?
народы рф теряют интерес к войне, если нет новых завоеваний. Почитайте их новости, о войне - мизер сообщений. Чаще всего пишут про школы, которые "что-то делают для фронта". Война далеко, можно делать вид, что её вообще нет, чем и заняты. Насильно не пакуют. Потери их тоже мало волнуют и в новостях потерь нет. Сплошной "Школьный патриотизм".
Для них война стала как бесконечный футбол со счётом 0:0. Или санта барбара (сериал). скучно и бестолку. Медийный эффект от войны равен нулю. Даже ржут когда какое-то село их армия захватывает/теряет.
Подводим итог толку от продолжения войны ноль, затраты - запредельные, интерес нулевой. Оккупированные территории просят бюджетных вливаний, но как победу эти затраты выдать не получится. Навоевали себе головняк, присоединив днр/лнр.
Но и закончить до выборов рискованно - типа показать слабость. А после выборов продолжать вообще смысла не останется. Никто даже не заметит что "сво" закончилось. По тв скажут все цели достигнуты, поскольку никто тех целей не знает, то и оспорить их не смогут. Если вообще вспомнят "что это такое ваше сво?".
кстати, может поэтому республиканцы не спешат выделить 60 ярдов помощи, потому что знают что весной всё закончится. Но это так додумка. Крч вИдение примерно такое.
Я щось пропустив, чи що : а що ж буде з окупованими нашими теріторіями ? Вони ж у конституцію вписани кацапську !
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Додано: Чет 21 гру, 2023 21:41
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Додано: Чет 21 гру, 2023 21:53
flyman
Хорошо , обещаю сегодня больше не флудить .
Я за то , чтобы мы все стали на защиту того ЕДИНСТВЕННОГО что у нас есть -УКРАИНА .
Я за то чтобы государство любыми методами отстояло свою независимость .
Чтобы не было хитрожопых .Которые хоть за деньги хоть за золото , воевать не пойдут .
Они лучше уедут подальше чтобы не убили , в надежде что выживут .
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Додано: Чет 21 гру, 2023 21:54
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:06
Клята біозброя...
Вийшла з-під контролю:
Військовий Олександр Жухан розповідає, що миші просковзують у спальники військових. Гризунів просто мільйон - і їх не відлякує ані перцева м'ята, ані лаванда чи інші засоби.
Оператор Миша - гризун навіть у дроні військових
Миші скрізь: у бліндажах і тарілках. Вони смердять, пищать, метушаться.
"Третю ніч.
Витрушую мишу зі спальника. Вона не кусає, нічого. Просто в якийсь момент я розумію, що я у спальнику не сам. Миша з усіх сил вдає із себе котика, поки що я не ведусь.
Взагалі мишей мільйони. У них тут своя атмосфера і своя цивілізація. Ми спостерігаємо еволюцію в дії.
В прифронтових містах викуплені усі запаси ефірної олії м'яти перцевої, бо ходять легенди, що саме вона відлякує мишей. Менш спритні (як я) мають задовольнитися лавандою. Цією сраною лавандою смердить тепер спальник. Броник. Рюкзак, Рпс. Шолом.
Командир он не помастив руки вчора перед сном - тач аіді в телефоні сьогодні вже не працює, доводиться вводити цифровий пароль обгризеними ручками.
Миші в тарілках, в стінах бліндажа, ми стаємо свідками їхніх народжень, смертей і бурхливих коротких життів у відтинку між цими двома точками.
Вони смердять, господи, як же вони смердять, пищать, метушаться. Інколи виходять драматично помирати на центр бліндажа. Інколи мишей приносить нам місцева здичавіла мама-кішка і обмінює на паштет мишачі трупики. Думаю, вона нас усиновила. Або просто шукає нові шляхи утилізації мишей, бо очевидно, що ані вона, ані її четверо аномально товстих кошенят вже не можуть впоратися з цією навалою. Усе, що не сховане в метал буде погризене - дроти, павербанки, порохи, пляшки з питною водою, монтажна піна в одвірках. Усе що не можна погризти буде обісцяне. Якщо це не можна обісцяти, тут миші лягають, дохнуть і отруюють трупним запахом. Короткий уривчастий сон в перервах між командами 'до бою'!' супроводжується їхнім шурх-шурх, хрум-хрум і піпіпі.
Я чекаю, поки вони еволюціонують настільки, щоб зрозуміти, що рсня - зло і піти отруювати життя по той бік лінії зіткнення", - пише Жухан.
Із машинним інтелектом такого ж не станеться.
У дрони його. І ще й з функцією самонавчання...
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:31
на ветке недвиги мне ставят в упрёк - "действия говорят сами за себя, не нужно слов, ты купил квартиру в польше, значит не веришь в КРЖН".
дети министра обороны - все, в США. они не верят в папу? папа не верит в победу?
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:33
Bobua написав:
Клята біозброя...
Вийшла з-під контролю:
Військовий Олександр Жухан розповідає, що миші просковзують у спальники військових. Гризунів просто мільйон - і їх не відлякує ані перцева м'ята, ані лаванда чи інші засоби.
Оператор Миша - гризун навіть у дроні військових
Миші скрізь: у бліндажах і тарілках. Вони смердять, пищать, метушаться.
"Третю ніч.
Витрушую мишу зі спальника. Вона не кусає, нічого. Просто в якийсь момент я розумію, що я у спальнику не сам. Миша з усіх сил вдає із себе котика, поки що я не ведусь.
Взагалі мишей мільйони. У них тут своя атмосфера і своя цивілізація. Ми спостерігаємо еволюцію в дії.
В прифронтових містах викуплені усі запаси ефірної олії м'яти перцевої, бо ходять легенди, що саме вона відлякує мишей. Менш спритні (як я) мають задовольнитися лавандою. Цією сраною лавандою смердить тепер спальник. Броник. Рюкзак, Рпс. Шолом.
Командир он не помастив руки вчора перед сном - тач аіді в телефоні сьогодні вже не працює, доводиться вводити цифровий пароль обгризеними ручками.
Миші в тарілках, в стінах бліндажа, ми стаємо свідками їхніх народжень, смертей і бурхливих коротких життів у відтинку між цими двома точками.
Вони смердять, господи, як же вони смердять, пищать, метушаться. Інколи виходять драматично помирати на центр бліндажа. Інколи мишей приносить нам місцева здичавіла мама-кішка і обмінює на паштет мишачі трупики. Думаю, вона нас усиновила. Або просто шукає нові шляхи утилізації мишей, бо очевидно, що ані вона, ані її четверо аномально товстих кошенят вже не можуть впоратися з цією навалою. Усе, що не сховане в метал буде погризене - дроти, павербанки, порохи, пляшки з питною водою, монтажна піна в одвірках. Усе що не можна погризти буде обісцяне. Якщо це не можна обісцяти, тут миші лягають, дохнуть і отруюють трупним запахом. Короткий уривчастий сон в перервах між командами 'до бою'!' супроводжується їхнім шурх-шурх, хрум-хрум і піпіпі.
Я чекаю, поки вони еволюціонують настільки, щоб зрозуміти, що рсня - зло і піти отруювати життя по той бік лінії зіткнення", - пише Жухан.
Із машинним інтелектом такого ж не станеться.
У дрони його. І ще й з функцією самонавчання...
Берете 10..20 мишей, в банку, виживає 1 одна супер миша, і її вперед
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flyman
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:49
flyman написав: Bobua написав:
Клята біозброя...
Вийшла з-під контролю:
Військовий Олександр Жухан розповідає, що миші просковзують у спальники військових. Гризунів просто мільйон - і їх не відлякує ані перцева м'ята, ані лаванда чи інші засоби.
Оператор Миша - гризун навіть у дроні військових
Миші скрізь: у бліндажах і тарілках. Вони смердять, пищать, метушаться.
"Третю ніч.
Витрушую мишу зі спальника. Вона не кусає, нічого. Просто в якийсь момент я розумію, що я у спальнику не сам. Миша з усіх сил вдає із себе котика, поки що я не ведусь.
Взагалі мишей мільйони. У них тут своя атмосфера і своя цивілізація. Ми спостерігаємо еволюцію в дії.
В прифронтових містах викуплені усі запаси ефірної олії м'яти перцевої, бо ходять легенди, що саме вона відлякує мишей. Менш спритні (як я) мають задовольнитися лавандою. Цією сраною лавандою смердить тепер спальник. Броник. Рюкзак, Рпс. Шолом.
Командир он не помастив руки вчора перед сном - тач аіді в телефоні сьогодні вже не працює, доводиться вводити цифровий пароль обгризеними ручками.
Миші в тарілках, в стінах бліндажа, ми стаємо свідками їхніх народжень, смертей і бурхливих коротких життів у відтинку між цими двома точками.
Вони смердять, господи, як же вони смердять, пищать, метушаться. Інколи виходять драматично помирати на центр бліндажа. Інколи мишей приносить нам місцева здичавіла мама-кішка і обмінює на паштет мишачі трупики. Думаю, вона нас усиновила. Або просто шукає нові шляхи утилізації мишей, бо очевидно, що ані вона, ані її четверо аномально товстих кошенят вже не можуть впоратися з цією навалою. Усе, що не сховане в метал буде погризене - дроти, павербанки, порохи, пляшки з питною водою, монтажна піна в одвірках. Усе що не можна погризти буде обісцяне. Якщо це не можна обісцяти, тут миші лягають, дохнуть і отруюють трупним запахом. Короткий уривчастий сон в перервах між командами 'до бою'!' супроводжується їхнім шурх-шурх, хрум-хрум і піпіпі.
Я чекаю, поки вони еволюціонують настільки, щоб зрозуміти, що рсня - зло і піти отруювати життя по той бік лінії зіткнення", - пише Жухан.
Із машинним інтелектом такого ж не станеться.
У дрони його. І ще й з функцією самонавчання...
Берете 10..20 мишей, в банку, виживає 1 одна супер миша, і її вперед
Байка була про щурів і то це всього лише байка
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