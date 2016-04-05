Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:08

freeze написав: И вообще у меня тут в части слава уникального предсказателя событий,, я вам скажу, и отвечаю за это своим реноме, ситуация будет хуже, что вы сейчас думаете. Просто запомните мои слова. И вообще у меня тут в части слава уникального предсказателя событий,, я вам скажу, и отвечаю за это своим реноме, ситуация будет хуже, что вы сейчас думаете. Просто запомните мои слова.

Мало кто это понимает.У меня вообще такое видение ситуации:Стоишь перед койкой реанимационного больного и видишь по монитору, как его состояние ухудшается просто на глазах.Рядом стоит профессура и вещает родственникам больного с умным видом, что мы ему немножко лобик помажем йодиком и через неделю он будет огурцом по терапии бегать. Да его скоро качать придется, какой йодик! А родственники при этом интересуются, можно ли его на завтра домой отпустить, типа Рождество и т. д.Профессор любезно блажит, что может быть не завтра, а через пару дней, типа чтобы сил набрался, с детишками смог на лыжах побегать.Уже монитор заалярмил и кисти больного синеют. Проф задергивает руки больного одеялком, шутит по поводу приятного пиликания приборов и продолжает вещать дальше. А руки - это ничего страшного, это наверное запачкались, сейчас медсестра отмоет. И коечку подальше от коридора переставим, чтобы пыль не летела.В это самое время ты следишь за инфузоматом с мыслями, что препаратов осталось всего на два дня, дальше лить придется физраствор с глюкозой и смена медсестер не расписана на следующую неделю, так как одна увольняется, а вторая по беременности выбывает, к тому же сегодняшняя с ног валится от усталости и никаких доп. дежурств брать не хочет.Ну как-то так...