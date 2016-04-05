Саме безглузде, що можна робити сьогодні, це на повному серйозі докоряти комусь за його сьогоднішні дії.
Кожен сам повинен робити вибір (в будь чому) і тільки Бог йому суддя.
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Додано: Чет 21 гру, 2023 23:01
Саме безглузде, що можна робити сьогодні, це на повному серйозі докоряти комусь за його сьогоднішні дії.
Кожен сам повинен робити вибір (в будь чому) і тільки Бог йому суддя.
Додано: Чет 21 гру, 2023 23:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Если глобально смотреть философски в чем проблема, проблема, проблема в том, что руководство Зеленский и Залужный застряли в 20 веке, отсталые, не способные к реформированию персонажи, у одного уровень 95 квартала, у другого уровень одесского училища первой половины 90-х годов. Боязнь принятия революционных изменений, не понимание современных изменений.В час великой опасности грёбаный бюрократический стыд и боязнь принятия непопулярных решений и уменьшения количества лайков в соцсетях. Мне как военному больше позиция Залужного, но он реально может поставить некоторые вопросы ребром, но он этого избегает. Это минус с его кармы, надо быть смелее, а не загадочные фото постить в соцсетях. Ежедневные видосики Зеленского я давно не смотрю, потому что кроме чувства глубокого раздражения для тупых поглотителей телемарафона это ничего не несёт. Есть один уникальный хай-тек руководитель современного уровня это Федоров, но он не силен в бюрократических подлянах украинской подковерной политики.
И вообще у меня тут в части слава уникального предсказателя событий,, я вам скажу, и отвечаю за это своим реноме, ситуация будет хуже, что вы сейчас думаете. Просто запомните мои слова.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 21 гру, 2023 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 гру, 2023 23:07
міністр не може.
можу я і ви і будь який інший громадянин - не державний службовець. ще й такого рівня.
Додано: Чет 21 гру, 2023 23:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
мені більше сподобався марченко. великий економіст в кросах за 20 кгрн сидить, шмотках за декілька куе і каже, що треба знижувати споживання громадянами)).
сюр якисйсь.
буданов постійно їзде за кордон і о боже, його засмучують черги мужиків на кордоні.
"всё о стране думаю, юрий венедиктович"
Додано: Чет 21 гру, 2023 23:14
Додано: Чет 21 гру, 2023 23:25
А хто з сучасних управлінців в цивілізованому світі зараз рішучий-то?
Байден, Макрон, Трюдо, Шольц і т.д.?))
Імхо. Мені інколи спадає думка, що це такий черговий етап глобалізації -- напрямок на руйнування держав...
Адже ну прям синхронно нерішучі до влади в усіх країнах поприходили.
Не конспірологія, а об'єктивний процес.
От тільки азійці не сплять-то...
Як Мортімер прогнозував років 11 тому --- Темні століття попереду.
Я заперечував.
Ну і про рішучих..
Так і знизу рішучих-то мабуть нема.
Зараз приклади, щоб комдіву генералу, який себе царем відчув, капітан мусорне відро зі сміттям на голову накинув є?))
Або отому перевіряючому папери по пиці?
І т.д., і т.п.
А про як зустріли би раніше отих фотографуючихся і куди запхали їх гостинці, я промовчу.
Премії...
Вони згубили суть всл. Розклали його ізнутря. Зробили риночним. Або залежним, отже без премії необхідних дротів, генераторів і т.д. не купиш.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:08
Мало кто это понимает.
У меня вообще такое видение ситуации:
Стоишь перед койкой реанимационного больного и видишь по монитору, как его состояние ухудшается просто на глазах.
Рядом стоит профессура и вещает родственникам больного с умным видом, что мы ему немножко лобик помажем йодиком и через неделю он будет огурцом по терапии бегать. Да его скоро качать придется, какой йодик! А родственники при этом интересуются, можно ли его на завтра домой отпустить, типа Рождество и т. д.
Профессор любезно блажит, что может быть не завтра, а через пару дней, типа чтобы сил набрался, с детишками смог на лыжах побегать.
Уже монитор заалярмил и кисти больного синеют. Проф задергивает руки больного одеялком, шутит по поводу приятного пиликания приборов и продолжает вещать дальше. А руки - это ничего страшного, это наверное запачкались, сейчас медсестра отмоет. И коечку подальше от коридора переставим, чтобы пыль не летела.
В это самое время ты следишь за инфузоматом с мыслями, что препаратов осталось всего на два дня, дальше лить придется физраствор с глюкозой и смена медсестер не расписана на следующую неделю, так как одна увольняется, а вторая по беременности выбывает, к тому же сегодняшняя с ног валится от усталости и никаких доп. дежурств брать не хочет.
Ну как-то так...
Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:14
Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:33
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