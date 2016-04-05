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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5966596759685969
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:01

  beee написав:на ветке недвиги мне ставят в упрёк - "действия говорят сами за себя, не нужно слов, ты купил квартиру в польше, значит не веришь в КРЖН".
дети министра обороны - все, в США. они не верят в папу? папа не верит в победу?

Саме безглузде, що можна робити сьогодні, це на повному серйозі докоряти комусь за його сьогоднішні дії.
Кожен сам повинен робити вибір (в будь чому) і тільки Бог йому суддя.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если глобально смотреть философски в чем проблема, проблема, проблема в том, что руководство Зеленский и Залужный застряли в 20 веке, отсталые, не способные к реформированию персонажи, у одного уровень 95 квартала, у другого уровень одесского училища первой половины 90-х годов. Боязнь принятия революционных изменений, не понимание современных изменений.В час великой опасности грёбаный бюрократический стыд и боязнь принятия непопулярных решений и уменьшения количества лайков в соцсетях. Мне как военному больше позиция Залужного, но он реально может поставить некоторые вопросы ребром, но он этого избегает. Это минус с его кармы, надо быть смелее, а не загадочные фото постить в соцсетях. Ежедневные видосики Зеленского я давно не смотрю, потому что кроме чувства глубокого раздражения для тупых поглотителей телемарафона это ничего не несёт. Есть один уникальный хай-тек руководитель современного уровня это Федоров, но он не силен в бюрократических подлянах украинской подковерной политики.
И вообще у меня тут в части слава уникального предсказателя событий,, я вам скажу, и отвечаю за это своим реноме, ситуация будет хуже, что вы сейчас думаете. Просто запомните мои слова.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 21 гру, 2023 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:07

  detroytred написав:
  beee написав:на ветке недвиги мне ставят в упрёк - "действия говорят сами за себя, не нужно слов, ты купил квартиру в польше, значит не веришь в КРЖН".
дети министра обороны - все, в США. они не верят в папу? папа не верит в победу?

Саме безглузде, що можна робити сьогодні, це на повному серйозі докоряти комусь за його сьогоднішні дії.
Кожен сам повинен робити вибір (в будь чому) і тільки Бог йому суддя.

міністр не може.
можу я і ви і будь який інший громадянин - не державний службовець. ще й такого рівня.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

мені більше сподобався марченко. великий економіст в кросах за 20 кгрн сидить, шмотках за декілька куе і каже, що треба знижувати споживання громадянами)).
сюр якисйсь.
буданов постійно їзде за кордон і о боже, його засмучують черги мужиків на кордоні.
"всё о стране думаю, юрий венедиктович"
beee
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:14

  beee написав:міністр не може.
можу я і ви і будь який інший громадянин - не державний службовець. ще й такого рівня.

Так я не посадовців мав увазі.

З ними складніше. Стосовно їх я не маю чіткого бачення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 23:25

  freeze написав:Если глобально смотреть философски в чем проблема, проблема, проблема в том, что руководство Зеленский и Залужный застряли в 20 веке, отсталые, не способные к реформированию персонажи, у одного уровень 95 квартала, у другого уровень одесского училища первой половины 90-х годов. Боязнь принятия революционных изменений, не понимание современных изменений.В час великой опасности грёбаный бюрократический стыд и боязнь принятия непопулярных решений и уменьшения количества лайков в соцсетях. Мне как военному больше позиция Залужного, но он реально может поставить некоторые вопросы ребром, но он этого избегает. Это минус с его кармы, надо быть смелее, а не загадочные фото постить в соцсетях. Ежедневные видосики Зеленского я давно не смотрю, потому что кроме чувства глубокого раздражения для тупых поглотителей телемарафона это ничего не несёт. Есть один уникальный хай-тек руководитель современного уровня это Федоров, но он не силен в бюрократических подлянах украинской подковерной политики.
И вообще у меня тут в части слава уникального предсказателя событий,, я вам скажу, и отвечаю за это своим реноме, ситуация будет хуже, что вы сейчас думаете. Просто запомните мои слова.

А хто з сучасних управлінців в цивілізованому світі зараз рішучий-то?
Байден, Макрон, Трюдо, Шольц і т.д.?))

Імхо. Мені інколи спадає думка, що це такий черговий етап глобалізації -- напрямок на руйнування держав...
Адже ну прям синхронно нерішучі до влади в усіх країнах поприходили.
Не конспірологія, а об'єктивний процес.

От тільки азійці не сплять-то...
Як Мортімер прогнозував років 11 тому --- Темні століття попереду.
Я заперечував.

Ну і про рішучих..
Так і знизу рішучих-то мабуть нема.
Зараз приклади, щоб комдіву генералу, який себе царем відчув, капітан мусорне відро зі сміттям на голову накинув є?))
Або отому перевіряючому папери по пиці?
І т.д., і т.п.
А про як зустріли би раніше отих фотографуючихся і куди запхали їх гостинці, я промовчу.

Премії...
Вони згубили суть всл. Розклали його ізнутря. Зробили риночним. Або залежним, отже без премії необхідних дротів, генераторів і т.д. не купиш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:08

  freeze написав:И вообще у меня тут в части слава уникального предсказателя событий,, я вам скажу, и отвечаю за это своим реноме, ситуация будет хуже, что вы сейчас думаете. Просто запомните мои слова.

Мало кто это понимает.
У меня вообще такое видение ситуации:
Стоишь перед койкой реанимационного больного и видишь по монитору, как его состояние ухудшается просто на глазах.
Рядом стоит профессура и вещает родственникам больного с умным видом, что мы ему немножко лобик помажем йодиком и через неделю он будет огурцом по терапии бегать. Да его скоро качать придется, какой йодик! А родственники при этом интересуются, можно ли его на завтра домой отпустить, типа Рождество и т. д.
Профессор любезно блажит, что может быть не завтра, а через пару дней, типа чтобы сил набрался, с детишками смог на лыжах побегать.
Уже монитор заалярмил и кисти больного синеют. Проф задергивает руки больного одеялком, шутит по поводу приятного пиликания приборов и продолжает вещать дальше. А руки - это ничего страшного, это наверное запачкались, сейчас медсестра отмоет. И коечку подальше от коридора переставим, чтобы пыль не летела.
В это самое время ты следишь за инфузоматом с мыслями, что препаратов осталось всего на два дня, дальше лить придется физраствор с глюкозой и смена медсестер не расписана на следующую неделю, так как одна увольняется, а вторая по беременности выбывает, к тому же сегодняшняя с ног валится от усталости и никаких доп. дежурств брать не хочет.
Ну как-то так...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:14

Индия перестала принимать танкеры с российской нефтью после санкций против «теневого флота» Путина

Почти 5 млн баррелей нефти сорта Sokol не попали на индийские НПЗ в последние четыре недели: танкеры, которые регулярно доставляли в Индию российскую нефть с Дальнего Востока, дрейфуют у ее берегов или остановились на пути в страну. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения танкеров.

С середины ноября США ввели санкции против восьми танкеров, нарушавших, по их информации, ценовой потолок для российской нефти. Из них шесть принадлежат «Совкомфлоту», хотя и зарегистрированы на фирмы в разных странах, в частности, ОАЭ.

Санкции США могут быть одной из причин, по которой затормозились поставки Sokol в Индию, пишет агентство. Один из попавших под ограничительные меры кораблей, NS Century, регулярно перевозивший нефть в порт Вадинар, через два дня после заявления США 16 ноября остановился у берегов Шри-Ланки и с тех пор так там и дрейфует. За последнюю неделю к нему присоединились еще два танкера «Совкомфлота», направлявшиеся в тот же порт с нефтью Sokol.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:33

  antey1969 написав:Особенно цинично это звучит из уст человека, у которого дети недавно обзавелись гражданством США, как пишет "Страна ЮА".

Страна уа? не соромно?..
sergey_sryvkin
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