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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:42
detroytred написав:
Премії...
Вони згубили суть всл. Розклали його ізнутря. Зробили риночним. Або залежним, отже без премії необхідних дротів, генераторів і т.д. не купиш.
1 Прийшли до капіталізму - капіталізм це в першу чергу гроші - таким чином Преміям дивуватись нічого
2 Але п1 виконали по соціалістичним лекалам - прийде тося яка все доробить/дасть
...як заробити самим не подумали (типовий совок-як правильно поділити - знають , звідки взяти те що ВЖЕ поділили -навіть не уявляють
)
Тому як на мене сказали ААА, треба казати й БЕЕЕ
1 Є дві цифри озвучених
500 млрд грн
500 000 мобілізувати
Є третя цифра приблизна( бо точно ніхто не знає)
5 000 000 мобресурс.
Для капіталіста з цих трьох цифр знайти правильний вихід - два пальця по асфальту....
Ловіть алгоритм
500 млрд грн /(5 млн моб ресурсу-0,5 млн необхідно мобілізувати)=10 000 грн/місяць за бронь кожного з тих 4 500 000 яких не можна мобілізовувати.
Заплатити має або сам ( той хто не хоче/боїться/дуже потрібний) або той підприємець/підприємство якому ця людина необхідна.
Це спрощений алгоритм
Можна трошки складніший
від 20 000 грн/місяць ( але тут треба враховувати ЄСВ+ПДФО+донат=20000 грн/місяць)
Можна ще цікавіший
Купи безприбуткові облігації військового займу на 150 000-200 000 з терміном погашення в 2040 році
Рішення ніби в стилі офісу простих рішень(багато розуму не потребують)
але є підводне каміння
а -а якщо гроші зберуть , людей призвуть і не виграють?
б - якщо гроші зберуть а 500 000 не призвуть
г - найгірший зібрані гроші роздерибанять...
І політичний наслідок
Виходить що всі президенти але гроші вирішують
А так як в країні 70% думають що їм недоплачують...то вони вирішать що їх надурили(і гроші недоплатили і на фронт погнали)...
Тобто вибори програні не залежно від Перемоги.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 01:06
budivelnik написав: detroytred написав:
Премії...
Вони згубили суть всл. Розклали його ізнутря. Зробили риночним. Або залежним, отже без премії необхідних дротів, генераторів і т.д. не купиш.
1 Прийшли до капіталізму - капіталізм це в першу чергу гроші - таким чином Преміям дивуватись нічого
2 Але п1 виконали по соціалістичним лекалам - прийде тося яка все доробить/дасть
...як заробити самим не подумали (типовий совок-як правильно поділити - знають , звідки взяти те що ВЖЕ поділили -навіть не уявляють
)
Тому як на мене сказали ААА, треба казати й БЕЕЕ
1 Є дві цифри озвучених
500 млрд грн
500 000 мобілізувати
Є третя цифра приблизна( бо точно ніхто не знає)
5 000 000 мобресурс.
Для капіталіста з цих трьох цифр знайти правильний вихід - два пальця по асфальту....
Ловіть алгоритм
500 млрд грн /(5 млн моб ресурсу-0,5 млн необхідно мобілізувати)=10 000 грн/місяць за бронь кожного з тих 4 500 000 яких не можна мобілізовувати.
Заплатити має або сам ( той хто не хоче/боїться/дуже потрібний) або той підприємець/підприємство якому ця людина необхідна.
Це спрощений алгоритм
Можна трошки складніший
від 20 000 грн/місяць ( але тут треба враховувати ЄСВ+ПДФО+донат=20000 грн/місяць)
Можна ще цікавіший
Купи безприбуткові облігації військового займу на 150 000-200 000 з терміном погашення в 2040 році
Рішення ніби в стилі офісу простих рішень(багато розуму не потребують)
але є підводне каміння
а -а якщо гроші зберуть , людей призвуть і не виграють?
б - якщо гроші зберуть а 500 000 не призвуть
г - найгірший зібрані гроші роздерибанять...
І політичний наслідок
Виходить що всі президенти але гроші вирішують
А так як в країні 70% думають що їм недоплачують...то вони вирішать що їх надурили(і гроші недоплатили і на фронт погнали)...
Тобто вибори програні не залежно від Перемоги.
Так питання в тому-то і полягає: як вирішити не в ідеалі (де капіталіст порахував і надав рішення), а в реалі -- з отима 70%, які мають своє бачення. І політиками, посадовцями, які теж мають своє бачення.
Найти оптимальне рішення в реалі.
І в реалі виходить, що оті премії в умовах, коли немає відповідного рівня забезпечення - самого всл та підрозділу, несуть більше шкоди, ніж користі.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 22 гру, 2023 01:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 01:09
detroytred написав:
а в реалі -- з отима 70%, які мають своє бачення.
Не можна знайти правильне рішення враховуючи думку 70% яким всі винні.
Хочемо перемогти - повинні провадити ЕФЕКТИВНІ рішення
Хочемо програти - можемо враховувати всі думки і шукати консенсус...
Тільки в мене питання
А чого тоді думку пуйла не врахувати?
Той самий лад це постійно пропонує...
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 01:13
budivelnik написав: detroytred написав:
а в реалі -- з отима 70%, які мають своє бачення.
Не можна знайти правильне рішення враховуючи думку 70% яким всі винні.
Я не так казав.
В мене про врахування оцих 70% з їх думками. Тобто не їх думок, а їх наявності, як громадян з такими думками.
До речі, 70%+ --- це і є народ)))
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 01:15
detroytred написав:
Найти оптимальне рішення в реалі.
Капіталізм тому й виявився стійкішим від соціалізму - що в кожного капіталіста було своє бачення розвитку...Але виживав той чиє рішення НА КОНКРЕТНОМУ ЕТАПІ було найприбутковішим.
От і виходило - надприбутками найуспішнішого перекривались збитки програвшого і йшов розвиток.
В срср приймали ОДНЄ єдино вірне рішення - рішення партії....
І наприклад рішення будувати промислові обєкти з залізобетону( замість металічних конструкцій як прийняли на заході) - загнало ВСІ підприємства СРСР в яму..бо розьити залізобетон - це ще та забава, а америкоси зрізали металічні конструкції, переплавили , виготовили нові вже під інші технології виробництва..
ПС
Перевага залізобетону в терміні служби ( але ціна зашкалює )
Перевага металоконструкцій в ціні..але через 25 років обслуговування металоконструкцій починає бути сильно напряжним..те що кожних 20 років будуть мінятись технології в срср де влада мінялась раз на 50 років - якось не подумали
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 01:19
detroytred написав:
В мене про врахування оцих 70% з їх думками. Тобто не їх думок, а їх наявності, як громадян з такими думками.
Якщо людина - наявна-а користі від неї нуль....
То може варто обмежити її вплив на прийняття рішення?
Якщо вона не змогла прийняти рішення які б покращили ЇЇ життя- то нафіга їй давати важелі впливу на життя інших?
При чому людина (особлива та яка нуль) не знає ( і не хоче знати що вона нуль а то й мінус)..
То може владі варто розробити інструменти які дозволять кожному самостійно побачити хто він
для суспільства...
Я думаю це б допомогло і самій людині виправитись...В крайньому випадку половина з тих 70% яким всі винні - точно б змінила свою поведінку.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 01:22
budivelnik написав: detroytred написав:
Найти оптимальне рішення в реалі.
Капіталізм тому й виявився стійкішим від соціалізму - що в кожного капіталіста було своє бачення розвитку...Але виживав той чиє рішення НА КОНКРЕТНОМУ ЕТАПІ було найприбутковішим.
От і виходило - надприбутками найуспішнішого перекривались збитки програвшого і йшов розвиток.
В срср приймали ОДНЄ єдино вірне рішення - рішення партії....
І наприклад рішення будувати промислові обєкти з залізобетону( замість металічних конструкцій як прийняли на заході) - загнало ВСІ підприємства СРСР в яму..бо розьити залізобетон - це ще та забава, а америкоси зрізали металічні конструкції, переплавили , виготовили нові вже під інші технології виробництва..
ПС
Перевага залізобетону в терміні служби ( але ціна зашкалює )
Перевага металоконструкцій в ціні..але через 25 років обслуговування металоконструкцій починає бути сильно напряжним..те що кожних 20 років будуть мінятись технології в срср де влада мінялась раз на 50 років - якось не подумали
Про переваги конкуренції питань нема. Це очевидно.
Мова про інше. Про реал. Наш реал -- де знання або наявність оптимального рішення не є планом для його реалізації.
Бо реалізація в реалі -- це плани можновладців.
Які враховують і вас, і 70%+.
Як казав Мортімер: спочатку отримайте владу (або вплив на владу), а потім можете реалізовувати СВОЇ плани.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 01:25
budivelnik написав:
То може владі варто розробити[i] інструменти
Спочатку треба отримати вплив на владу або саму владу, щоб вона почула-взнала, що їй варто робити.
І є в мене підозра, що можновладці знають (бо їм технарі доводять усі варіанти) не гірше нас, що їм варто робити.
Інша справа, чому обирають не той варіант.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:06
detroytred написав: budivelnik написав:
То може владі варто розробити[i] інструменти
Спочатку треба отримати вплив на владу або саму владу, щоб вона почула-взнала, що їй варто робити.
І є в мене підозра, що можновладці знають (бо їм технарі доводять усі варіанти) не гірше нас, що їм варто робити.
Інша справа, чому обирають не той варіант.
тому до лайкосики в соціалочках рулять
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