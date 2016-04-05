Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:42

detroytred написав: Премії...

Вони згубили суть всл. Розклали його ізнутря. Зробили риночним. Або залежним, отже без премії необхідних дротів, генераторів і т.д. не купиш. Премії...Вони згубили суть всл. Розклали його ізнутря. Зробили риночним. Або залежним, отже без премії необхідних дротів, генераторів і т.д. не купиш.

1 Прийшли до капіталізму - капіталізм це в першу чергу гроші - таким чином Преміям дивуватись нічого2 Але п1 виконали по соціалістичним лекалам -...як заробити самим не подумали (типовий совок-як правильно поділити - знають , звідки взяти те що ВЖЕ поділили -навіть не уявляють)Тому як на мене сказали ААА, треба казати й БЕЕЕ1 Є дві цифри озвучених500 млрд грн500 000 мобілізуватиЄ третя цифра приблизна( бо точно ніхто не знає)5 000 000 мобресурс.Для капіталіста з цих трьох цифр знайти правильний вихід - два пальця по асфальту....Ловіть алгоритм500 млрд грн /(5 млн моб ресурсу-0,5 млн необхідно мобілізувати)=10 000 грн/місяць за бронь кожного з тих 4 500 000 яких не можна мобілізовувати.Заплатити має або сам ( той хто не хоче/боїться/дуже потрібний) або той підприємець/підприємство якому ця людина необхідна.Це спрощений алгоритмМожна трошки складнішийвід 20 000 грн/місяць ( але тут треба враховувати ЄСВ+ПДФО+донат=20000 грн/місяць)Можна ще цікавішийКупи безприбуткові облігації військового займу на 150 000-200 000 з терміном погашення в 2040 роціРішення ніби в стилі офісу простих рішень(багато розуму не потребують)але є підводне камінняа -а якщо гроші зберуть , людей призвуть і не виграють?б - якщо гроші зберуть а 500 000 не призвутьг - найгірший зібрані гроші роздерибанять...І політичний наслідокВиходить що всі президенти але гроші вирішуютьА так як в країні 70% думають що їм недоплачують...то вони вирішать що їх надурили(і гроші недоплатили і на фронт погнали)...Тобто вибори програні не залежно від Перемоги.