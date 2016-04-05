Hotab
Если в стране уже - начни с малого - выволоки Колю-каклету с буфета ВР или "Велюра", настучи братку на шестом десятке красиво, и за шкирку притащи его в какой там по району ТЦК, опыт прикапывать должников или просто ботанов в очёчьках у него есть, пусть на Клещеевском направлении его продемонстрирует.
Если Митболл-Микки недосягаем - можно другого какого слугу так рихтануть и припахать. Дмитрука того же или наше родное чмо - Бужанского.
А Виталик рыбу по тыще за кило не ест. Он сам мне в личку чек свой с Форы высылал, я там лососЕй и осетрОв не видел. Выпечку недешёвую - да.