RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5968596959705971
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 03:18

Hotab
Если в стране уже - начни с малого - выволоки Колю-каклету с буфета ВР или "Велюра", настучи братку на шестом десятке красиво, и за шкирку притащи его в какой там по району ТЦК, опыт прикапывать должников или просто ботанов в очёчьках у него есть, пусть на Клещеевском направлении его продемонстрирует.
Если Митболл-Микки недосягаем - можно другого какого слугу так рихтануть и припахать. Дмитрука того же или наше родное чмо - Бужанского.
А Виталик рыбу по тыще за кило не ест. Он сам мне в личку чек свой с Форы высылал, я там лососЕй и осетрОв не видел. Выпечку недешёвую - да.
барабашов
 
Повідомлень: 3730
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5968596959705971
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 144528
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 531600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 14150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (804)
22.12.2023 01:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.