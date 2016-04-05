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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 03:18
Hotab
Если в стране уже - начни с малого - выволоки Колю-каклету с буфета ВР или "Велюра", настучи братку на шестом десятке красиво, и за шкирку притащи его в какой там по району ТЦК, опыт прикапывать должников или просто ботанов в очёчьках у него есть, пусть на Клещеевском направлении его продемонстрирует.
Если Митболл-Микки недосягаем - можно другого какого слугу так рихтануть и припахать. Дмитрука того же или наше родное чмо - Бужанского.
А Виталик рыбу по тыще за кило не ест
Сейчас такое только те что на брусчатке пиз....ят и на топливе для КрАЗов могут себе позволить
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 22 гру, 2023 07:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 06:40
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 09:32
vitaliiangel написав:
І як соціальна реабілітація із африканськими мавпами, як за омегу хоч поімєлі? 5та точка соціалізації палає?
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 22 гру, 2023 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 09:47
Наберемо у будь-який спосіб: у Міноборони не відмовляються від мобілізації
telegraf.com.uaDec 22, 2023 2:48 AM
Новина оновлена 22 грудня 2023, 02:49
Жодний рекрутинг не задовольнить усі потреби ЗСУ в людях. Фото informator.media
Держава створила рекрутинг не для того, щоб в українців склалося хибне уявлення про нього
Попри те, що в Україні зараз діє програма рекрутингу до Сил оборони, куди українців закликають вступати, це не скасовує мобілізацію та роздачу повісток. Держава у будь-який спосіб та у будь-якому разі набере до армії стільки людей, скільки буде необхідно.
Про це заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі Національного телемарафону. За його словам, рекрутинг створює в українців хибне враження того, що служити та захищати Україну можуть тільки ті, хто хоче, а не ті, хто зобов'язаний.
Павлюк підкреслив, що це дуже хибна точка зору. За допомогою рекрутингу громадянин може не чекати на повістку, а доєднатися до лав ЗСУ добровільно, обрати відповідну військову спеціальність та місце служби.
Проблема в тому, що рекрутинг усі потреби ЗСУ не задовольняє, бо потрібні також бійці, а російські терористи, нажаль, самі себе не знищать. Тому мобілізацію ніхто скасовувати не планує.
"Ми, звісно, зацікавлені набирати якомога більше людей механізмами рекрутингу. Але, оскільки є необхідність захистити державу, то ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна, щоб захистити Україну. Механізмами рекрутингу або механізмами мобілізації – все одно доведеться добирати. Що ми будемо робити, казати: "Вибачте, ми не хочемо захищати країну – ну ладно?" – резюмував він.
Ой як цікаво...
Отже пари тисяч від лобіХ таки замало. Яка “прикра несподіванка.”
10днів по ІФ -- політ вкрай ненормальний. Ніяких тецека, патрулів, рейдів.
Натомість -- багато нездорового, хворобливого будівництва...
Мрію почути хоч би у записі “ахрана, атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!”
Бо не буде ж брехати “начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони”
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Bobua
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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