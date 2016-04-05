Наберемо у будь-який спосіб: у Міноборони не відмовляються від мобілізації telegraf.com.uaDec 22, 2023 2:48 AM Новина оновлена 22 грудня 2023, 02:49
Жодний рекрутинг не задовольнить усі потреби ЗСУ в людях. Фото informator.media Держава створила рекрутинг не для того, щоб в українців склалося хибне уявлення про нього
Попри те, що в Україні зараз діє програма рекрутингу до Сил оборони, куди українців закликають вступати, це не скасовує мобілізацію та роздачу повісток. Держава у будь-який спосіб та у будь-якому разі набере до армії стільки людей, скільки буде необхідно.
Про це заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі Національного телемарафону. За його словам, рекрутинг створює в українців хибне враження того, що служити та захищати Україну можуть тільки ті, хто хоче, а не ті, хто зобов'язаний.
Павлюк підкреслив, що це дуже хибна точка зору. За допомогою рекрутингу громадянин може не чекати на повістку, а доєднатися до лав ЗСУ добровільно, обрати відповідну військову спеціальність та місце служби.
Проблема в тому, що рекрутинг усі потреби ЗСУ не задовольняє, бо потрібні також бійці, а російські терористи, нажаль, самі себе не знищать. Тому мобілізацію ніхто скасовувати не планує.
"Ми, звісно, зацікавлені набирати якомога більше людей механізмами рекрутингу. Але, оскільки є необхідність захистити державу, то ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна, щоб захистити Україну. Механізмами рекрутингу або механізмами мобілізації – все одно доведеться добирати. Що ми будемо робити, казати: "Вибачте, ми не хочемо захищати країну – ну ладно?" – резюмував він.
Ой як цікаво... Отже пари тисяч від лобіХ таки замало. Яка “прикра несподіванка.”
10днів по ІФ -- політ вкрай ненормальний. Ніяких тецека, патрулів, рейдів. Натомість -- багато нездорового, хворобливого будівництва...
Мрію почути хоч би у записі “ахрана, атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” Бо не буде ж брехати “начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони”
В Україні запропонували мобілізовувати ув’язнених: у Раді розповіли про ідею
В Україні зараз приблизно 65 тисяч ув’язнених у колоніях і слідчих ізоляторах
«З них приблизно 20 тисяч – це ті особи, які не засуджені та стосовно яких проводяться розслідування.Тобто ув’язнених – близько 40 тисяч. З них 4-5 тисяч – це жінки, неповнолітні, особи похилого віку. Крім них, є велика кількість в’язнів, які хворіють, мають інфекційні захворювання, які передаються від однієї людини до іншої. Тобто мобілізувати можно 5-10 тисяч ув’язнених. Я пропоную розглянути іншу можливість того, щоб ці люди були корисні для фронту. Я пропоную організувати держзамовлення для цих колоній. Ув’язнені можуть виробляти ті ж лопати для ЗСУ. Користі від людей, які відбувають покарання, буде в цьому разі більше».
Сергій Старенький уточнив, що в Україні зараз відбувають покарання близько двох тисяч осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. Понад тисячу осіб засуджені за вбивство двох або більше людей.
65 тис ув’язнених і 49500 працівників пенітенціарної системи при погонах та зброї
ув’язнених - 40 тис.
недарма нещодавно Червінського взвод охороняв в суді і ще 2 взводи чатували на вулиці-десь те все шобло треба задіювати
Востаннє редагувалось jump в П'ят 22 гру, 2023 11:02, всього редагувалось 2 разів.
Павло Вишебаба Про мобілізацію, втому та ротації. Зазвичай не реагую, коли мої слова виривають з контекста чи перекручують в Інтернеті, але коли перекручені слова видають за мої ведучі в ефірі Громадського радіо, маю висловитись. У Громадського високі стандарти і ця помилка - виключення, а не правило. Уточнюю, а не наїжджаю. Декілька днів тому, говорячи про необхідність покращення мобілізації,, ведуча чомусь мене згадала ледь не як опонента ротацій, сказавши окрім іншого: «Павло Вишебаба готовий служити 7 років» і вона опитує інших військових, чи вони готові так само. Це, звісно, спотворені до невпізнаваності мої слова з інтервʼю «Розмова». Що було насправді. Ведучий запитав, чи розділяю я оптимізм військового керівництва, що у цьому році ми будемо в Маріуполі чи навіть Криму. На дворі стояв березень і такий оптимізм розділяла значна частина суспільства. Що я відповів. Перша теза: ні - не розділяю такого оптимізму, як би цього не хотілось. Думаю, що війна може триватиме і 3, і 7, і 8 років, і до цього потрібно готуватись. Друга теза: Ми (з побратимами) готуємось бути військовими в довгу. Саме цей момент вирвали з інтервʼю і багато хто, навіть ті, в кому я підозрював критичне мислення, не розбираючись, обурювались, що я нібито виступаю за те, що військові мають служити незмінно. Насправді ж, і ДО цього фрагменту і ПІСЛЯ нього, я кажу про необхідність ротації тим, хто воює з початку повномасштабного, про необхідність іти у військкомати, мобілізуватись, бо люди втомлюються. Воювати в довгу, - про що я кажу в цьому ж інтервʼю, - це означає взяти досвід пізнього АТО: рік служиш, і тебе міняють. Бо не можна розраховувати виграти війну лише тими людьми, які мобілізувались одразу. Коли я кажу, що ми готуємось бути військовими в довгу - це означає, що з найближчими побратимами неодноразово обговорювали, що після ротації і декількох років мирного життя, нам доведеться знову повернутись, якщо війна триватиме або поновиться. Ми уходимо в резерв ЗСУ, і нас можуть викликати, до цього треба психологічно готуватись, що ми і робимо. Як з цього всього можна зробити висновок, що я проти ротації чи не розумію, як втомились військові за майже два роки? Але я розумію, як це працює: хтось вирізав шматок, не подумавши як можуть його зрозуміти без того, що сказано ДО і ПІСЛЯ, а можливо спеціально, щоб викликати обурення людей, які втомились. А тут людина каже, що готується бути військовим в довгу. Так, бо навіть після ротації ми залишаємось військовими в резерві. Та одна справа сліпе обурення в твіттері, коли дописувачу байдуже, про що насправді я говорив, головне зібрати реакції, а інша справа – інтерпретації з твіттера видавати за мої слова в ефірі найповажнішого (без реверансів, так і є) радіо в країні. Не треба так. Дякую. Повне інтервʼю, де ви можете пересвідчитись скільки разів за 1,5 години я казав, що треба покращувати мобілізацію, а не навпаки – у першому коментарі.
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Marco Buschmann) заявив, що ФРН не буде примушувати українців, що перебувають у країні, до військової служби. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на інформаційне агенство dpa.
«Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі – це не наш випадок », – сказав Марко Бушман.
Марко Бушман також зауважив, що відповідно до конституції Німеччині, громадяни Німеччини не зобов’язані цього робити проти їхньої волі. Також міністр юстиції Німеччини зазначив, що що влада ФРН прагне створити для українських біженців такі умови, щоб якнайбільше людей швидше отримали роботу і не жили на соціальну допомогу. https://zaxid.net/nimechchina_zayavila_ ... i_n1576861
freeze написав:Если глобально смотреть философски в чем проблема, проблема, проблема в том, что руководство Зеленский и Залужный застряли в 20 веке, отсталые, не способные к реформированию персонажи, у одного уровень 95 квартала, у другого уровень одесского училища первой половины 90-х годов. Боязнь принятия революционных изменений, не понимание современных изменений.В час великой опасности грёбаный бюрократический стыд и боязнь принятия непопулярных решений и уменьшения количества лайков в соцсетях. Мне как военному больше позиция Залужного, но он реально может поставить некоторые вопросы ребром, но он этого избегает. Это минус с его кармы, надо быть смелее, а не загадочные фото постить в соцсетях. Ежедневные видосики Зеленского я давно не смотрю, потому что кроме чувства глубокого раздражения для тупых поглотителей телемарафона это ничего не несёт. Есть один уникальный хай-тек руководитель современного уровня это Федоров, но он не силен в бюрократических подлянах украинской подковерной политики. И вообще у меня тут в части слава уникального предсказателя событий,, я вам скажу, и отвечаю за это своим реноме, ситуация будет хуже, что вы сейчас думаете. Просто запомните мои слова.
Сам себе славу придумал такую, предсказателя очевидного?
Конечно же, будет хуже с каждым новым днем войны и новыми разрушениями. Война, это не прогулка по крымским пляжам, это классическая украинская лоторея уже - убьют сегодня или позже. Кто смог принять существование этой лотореи, тот мыслит и действует соответственно - борется, готовится бороться либо давно свалил за границу. Кто не смог, тот уже спился и потерял всякий человеческий облик.
То, что Зеленский и Залужный, по вашему мнению, застряли в 20-м веке, по-моему является их конкурентным преимуществом. Если вместо них был бы иксперт 21 века с этого форума, регулярно путающий причины и следствия, то Украина не воспользовалась бы Будапештскими соглашениями и не получила бы никакой помощи, кроме макарон и фасоли, что привело бы к капитуляции летом 2022 года.
ihorsic написав:Почитавши форум приходиш лише до однієї думки нам гаплик як полякам в 39. І чим тоді все закінчиться? Пуйло вже переміг чи програв?
1. Это покажут выборы в росии в 2024 году - победил или проиграл. 2. Формально воевать с десятикратно превосходящим тебя в силе противником - значит иметь плохие перспективы, хотя и не безнадежные. Согласитесь, что каждый в жизни хотя бы раз видел победу мелкого над более крупным противником. Шансы есть всегда. 3. Форум это элемент пропаганды, как раньше советские газеты, читать которые адекватным людям было неприятно из-за того, что печатали их явно для дебилов.
Из интересных вбросов. Промелькнул вброс о том, что Байден инициирует переговоры о конфискации ЗВР росии и передаче их Украине для защиты от агрессии. Размер ЗВР около 300 млрд.долларов. Хотя было вроде больше. Наверное, части росийских ЗВР уже прилипли к нечистоплотным рукам некоторых банкиров. Интересно США реально решатся на такую финансовую атаку? Ведь кремль возмутится точно.
Прислали новость из Киева. Кто-то хотел тортика купить, а на Хрещатике исчез магазин Рошена. Вместо него другой какой-то бренд уже торгует. Странно. Ведь этот магазин был очень успешный раньше на 100%. Место расположения его очень жирное, рядом бессарабский рынок, полно богатых туристов. Что это может значить для Порошенко?