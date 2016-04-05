Павло Вишебаба

Про мобілізацію, втому та ротації . Зазвичай не реагую, коли мої слова виривають з контекста чи перекручують в Інтернеті, але коли перекручені слова видають за мої ведучі в ефірі Громадського радіо, маю висловитись.

У Громадського високі стандарти і ця помилка - виключення, а не правило. Уточнюю, а не наїжджаю.

Декілька днів тому, говорячи про необхідність покращення мобілізації,, ведуча чомусь мене згадала ледь не як опонента ротацій, сказавши окрім іншого: «Павло Вишебаба готовий служити 7 років» і вона опитує інших військових, чи вони готові так само.

Це, звісно, спотворені до невпізнаваності мої слова з інтервʼю «Розмова».

Що було насправді. Ведучий запитав, чи розділяю я оптимізм військового керівництва, що у цьому році ми будемо в Маріуполі чи навіть Криму. На дворі стояв березень і такий оптимізм розділяла значна частина суспільства.

Що я відповів. Перша теза: ні - не розділяю такого оптимізму, як би цього не хотілось. Думаю, що війна може триватиме і 3, і 7, і 8 років, і до цього потрібно готуватись. Друга теза: Ми (з побратимами) готуємось бути військовими в довгу.

Саме цей момент вирвали з інтервʼю і багато хто, навіть ті, в кому я підозрював критичне мислення, не розбираючись, обурювались, що я нібито виступаю за те, що військові мають служити незмінно. Насправді ж, і ДО цього фрагменту і ПІСЛЯ нього, я кажу про необхідність ротації тим, хто воює з початку повномасштабного, про необхідність іти у військкомати, мобілізуватись, бо люди втомлюються.

Воювати в довгу, - про що я кажу в цьому ж інтервʼю, - це означає взяти досвід пізнього АТО: рік служиш, і тебе міняють. Бо не можна розраховувати виграти війну лише тими людьми, які мобілізувались одразу.

Коли я кажу, що ми готуємось бути військовими в довгу - це означає, що з найближчими побратимами неодноразово обговорювали, що після ротації і декількох років мирного життя, нам доведеться знову повернутись, якщо війна триватиме або поновиться . Ми уходимо в резерв ЗСУ, і нас можуть викликати, до цього треба психологічно готуватись, що ми і робимо.

Як з цього всього можна зробити висновок, що я проти ротації чи не розумію, як втомились військові за майже два роки?

Але я розумію, як це працює: хтось вирізав шматок, не подумавши як можуть його зрозуміти без того, що сказано ДО і ПІСЛЯ, а можливо спеціально, щоб викликати обурення людей, які втомились. А тут людина каже, що готується бути військовим в довгу. Так, бо навіть після ротації ми залишаємось військовими в резерві.

Та одна справа сліпе обурення в твіттері, коли дописувачу байдуже, про що насправді я говорив, головне зібрати реакції, а інша справа – інтерпретації з твіттера видавати за мої слова в ефірі найповажнішого (без реверансів, так і є) радіо в країні. Не треба так. Дякую.

Повне інтервʼю, де ви можете пересвідчитись скільки разів за 1,5 години я казав, що треба покращувати мобілізацію, а не навпаки – у першому коментарі.

