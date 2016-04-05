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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5969597059715972
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:00

  Banderlog написав:..............
шо ви розумієте під "капітуляцією?" Мінські домовленості були капітуляцією?
Як на мене Порошенко справився краще за зеленського.
В стамбулі до чого договорились? Коли наші відмовились від переговорів? Після півтори року в нас позиції кращі чи гірші ніж півтори року тому?

Тогда было "нас там нет" и РФ выступала как один из "сторонних" участников обсуждения.
В какой-то степени Мінські домовленості были капитуляцией, но достаточно скромной, и вполне приемлемой, а не "полной и безоговорочной".
О Стамбуле ничего толком не известно и ничего не понятно. Надеюсь, лет через 50 расскажут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Залужний висловив зауваження щодо законопроєкту про мобілізацію
......
Він пропонує прибрати із законопроєкту норми, які створять підстави для звільнення з військової служби людей з інвалідністю ІІ групи.
--------------------------------------------------------------------------
Хто що скаже на таку пропозицію "геніального" палкаводця?
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