Banderlog написав:..............
шо ви розумієте під "капітуляцією?" Мінські домовленості були капітуляцією?
Як на мене Порошенко справився краще за зеленського.
В стамбулі до чого договорились? Коли наші відмовились від переговорів? Після півтори року в нас позиції кращі чи гірші ніж півтори року тому?
Тогда было "нас там нет" и РФ выступала как один из "сторонних" участников обсуждения.
В какой-то степени Мінські домовленості были капитуляцией, но достаточно скромной, и вполне приемлемой, а не "полной и безоговорочной".
О Стамбуле ничего толком не известно и ничего не понятно. Надеюсь, лет через 50 расскажут.