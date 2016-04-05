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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5970597159725973>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:00

  Banderlog написав:..............
шо ви розумієте під "капітуляцією?" Мінські домовленості були капітуляцією?
Як на мене Порошенко справився краще за зеленського.
В стамбулі до чого договорились? Коли наші відмовились від переговорів? Після півтори року в нас позиції кращі чи гірші ніж півтори року тому?

Тогда было "нас там нет" и РФ выступала как один из "сторонних" участников обсуждения.
В какой-то степени Мінські домовленості были капитуляцией, но достаточно скромной, и вполне приемлемой, а не "полной и безоговорочной".
О Стамбуле ничего толком не известно и ничего не понятно. Надеюсь, лет через 50 расскажут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Залужний висловив зауваження щодо законопроєкту про мобілізацію
......
Він пропонує прибрати із законопроєкту норми, які створять підстави для звільнення з військової служби людей з інвалідністю ІІ групи.
--------------------------------------------------------------------------
Хто що скаже на таку пропозицію "геніального" палкаводця?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:17

prodigy
Вам всё неймётся. Ответить, что и как надо делать сегодня Вам недосуг, гораздо актуальнее обсуждать события 80-летней давности, не имеющие отношения к сегодняшней войне.
Ну и Вы не оригинальны с Вашей любовью к Солонину. На день раньше Вас ссылку на "Армия, которой не было и быть не могло. Красная Армия в Германии. Часть 2" https://www.youtube.com/watch?v=u53zRJ-y4ig&t=25s уже давал Сергей Срывкин.
Я бы посоветовал вам обоим внимательно, как здесь пишут "шевеля губами", прослушать с 16.50 до 22.35. Где он прямо говорит, что он такой же украинофоб, как и русофоб, и нет никаких отличий в "дикости" людей, которой он всё объясняет. Возможно, и правильно объясняет.
И о женщинах с 57 мин. Из-за такого моя тётя (служила в госпитале) никогда не надевала орден и не ходила ни на какие парады и пр. В Израиле женщин призывают тоже ради "сексуального обслуживания"?
Продолжайте изучать историю по Солонину. Это быстро повышает Ваш культурно-политический уровень: "не любить правди, як пес мила". Насчёт правды даже спорить не буду, сегодня с Вами это совершенно бесполезно.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 22 гру, 2023 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:18

  unicdima написав:Залужний висловив зауваження щодо законопроєкту про мобілізацію
......
Він пропонує прибрати із законопроєкту норми, які створять підстави для звільнення з військової служби людей з інвалідністю ІІ групи.
--------------------------------------------------------------------------
Хто що скаже на таку пропозицію "геніального" палкаводця?

Ссылку можно?
Я, вроде, читал, что он возражал только против призыва женщин.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:19

  unicdima написав:Залужний висловив зауваження щодо законопроєкту про мобілізацію
......
Він пропонує прибрати із законопроєкту норми, які створять підстави для звільнення з військової служби людей з інвалідністю ІІ групи.
--------------------------------------------------------------------------
Хто що скаже на таку пропозицію "геніального" палкаводця?

а шо тут скажеш? Це реальність війни. Було б достатнє поповнення мобілізованими ніхто б не хотів возитись з інвалідами.
Це там в тцк плоскостопіє, сколіоз, нехватка зубів.
Тут таких болячок нема :wink:
Є таблетки - од тиску, од поносу , є од температури. Можуть розламати одну, ця половинка од поносу ця од температури... :lol:
в нас був случай коли 57 річному дядьку після поранення ампутували кисть, влк його визнало частково придатним. Він ще пару тижнів лазив посадкою разом з своїм підрозділом поки не отримав контузію і знову не попав на очі лікарям. Далі кудись його таки сплавили , но врятлі комісували.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:23

  ЛАД написав:Ссылку можно?
Я, вроде, читал, что он возражал только против призыва женщин.

https://news.finance.ua/ua/zaluzhnyy-vy ... bilizaciyu
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:27

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.............
2.Втрата національної ідентичності. Білоруська мова фактично мертва. Як наслідок дорога в Білорусі одна - до РФ. У нас інша - ЕС. Знову ж таки рівень життя в ЕС набагато вище ніж в РФ.
..........

"дорога в Білорусі одна - до РФ" - це не наслідок "втрати національної ідентичності".
Со своей "втратой" они вполне могут пойти в сторону ЕС.
"У нас інша - ЕС" - и сколько лет мы идём? Уже 10 лет, если не больше. И пока не пришли и не очень понятно, когда придём. И то, что "рівень життя в ЕС набагато вище ніж в РФ" никак не гарантирует высокого уровня жизни у нас. "рівень життя" в разных странах ЕС достаточно сильно различается.

Зазвичай країни(історія) розвиваються лінійно, а не зиґзаґами. Звичайно вони можуть піти в ЕС, але це дуже малоймовірно.

Наприклад економічні зв'язки з РФ. Як Білорусь може думати про ЕС, якщо економічно вона зв'язана з РФ на 70%? А коли прийде мова про розрив з РФ - ось тут і аукнеться "втрати національної ідентичності". Пропаганда РФ запрацює на повну і не допустить ніякого розриву. Чому Донецьк був за РФ? Чому Крим був за РФ? Тому що за століття асиміляції була втрачена та сама "національна ідентичність".

Щодо нас. Не 10 років, а вже майже 20 ми "йдем в ЕС". Може і дійдемо. Війна спутала багато карт. Але я на 99% впевнений що Білорусь прийде на десятиліття пізніше нас, або взагалі не прийде.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 22 гру, 2023 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:29

  Banderlog написав:а шо тут скажеш? Це реальність війни. Було б достатнє поповнення мобілізованими ніхто б не хотів возитись з інвалідами.
Це там в тцк плоскостопіє, сколіоз, нехватка зубів.
Тут таких болячок нема :wink:
Є таблетки - од тиску, од поносу , є од температури. Можуть розламати одну, ця половинка од поносу ця од температури... :lol:
в нас був случай коли 57 річному дядьку після поранення ампутували кисть, влк його визнало частково придатним. Він ще пару тижнів лазив посадкою разом з своїм підрозділом поки не отримав контузію і знову не попав на очі лікарям. Далі кудись його таки сплавили , но врятлі комісували.

Це не реальність війни, а дебілізм. Роби пропозицію про призов хитродупих студентів, пропозицію відновити призов.
Для чого в армії інваліди?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:41

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:12

  freeze написав:Если глобально смотреть философски в чем проблема, проблема, проблема в том, что руководство Зеленский и Залужный застряли в 20 веке, отсталые, не способные к реформированию персонажи, у одного уровень 95 квартала, у другого уровень одесского училища первой половины 90-х годов. Боязнь принятия революционных изменений, не понимание современных изменений.В час великой опасности грёбаный бюрократический стыд и боязнь принятия непопулярных решений и уменьшения количества лайков в соцсетях. Мне как военному больше позиция Залужного, но он реально может поставить некоторые вопросы ребром, но он этого избегает. Это минус с его кармы, надо быть смелее, а не загадочные фото постить в соцсетях. Ежедневные видосики Зеленского я давно не смотрю, потому что кроме чувства глубокого раздражения для тупых поглотителей телемарафона это ничего не несёт. Есть один уникальный хай-тек руководитель современного уровня это Федоров, но он не силен в бюрократических подлянах украинской подковерной политики.
И вообще у меня тут в части слава уникального предсказателя событий,, я вам скажу, и отвечаю за это своим реноме, ситуация будет хуже, что вы сейчас думаете. Просто запомните мои слова.

За адекватніший за Зе, хоча провальний контрнаступ можна було зупинити і раніше.
На мене гнітюче враження склала пресконференція Зе. Знову цей хворобливий нарцизизм, миттєва образа на критику.
Колись Медведчук, потім Кличко, зараз Залужний. Чергова мішень електорального конкурента. Життя Зе нічому не вчить, що в погоні за статусом найвеличнішого можна про..рати країну.
Якісь натяки на відносини Мар'яни і Валєри, ви хочете набрати 500 тис. мобілізованих? Ну спробуйте, без грошей. Якщо фронт провалиться, без резерва, то на кого накинуться зелебобіки?
Більшисть питань закордонних журналістів були про невдалий контрнаступ, переговори і припинення вогню, а у відповідь знову про свій фантастичний мирний план.
Тому так, наслідки можуть бути важкими, але я б не сказав, що 100%, надія вистояти ще є.
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