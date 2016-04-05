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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5970597159725973
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

3 сушки патріотом бахнули на півдні?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:24

  Hotab написав:3 сушки патріотом бахнули на півдні?

якось аж не віриться.
чекаєм подробиць.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:29

  Hotab написав:3 сушки патріотом бахнули на півдні?

Та отож 8) , а тут на форумі вже хором відспівують Україну.
Нє дождьотєсь! :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:41

  ihorsic написав:Почитавши форум приходиш лише до однієї думки нам гаплик як полякам в 39. І чим тоді все закінчиться? Пуйло вже переміг чи програв?

Та ничем не закончится. И почему только эти два варианта?
_hunter
 
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