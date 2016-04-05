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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:14
3 сушки патріотом бахнули на півдні?
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Hotab
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:24
Hotab написав:
3 сушки патріотом бахнули на півдні?
якось аж не віриться.
чекаєм подробиць.
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unicdima
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:29
Hotab написав:
3 сушки патріотом бахнули на півдні?
Та отож
, а тут на форумі вже хором відспівують Україну.
Нє дождьотєсь!
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:41
ihorsic написав:
Почитавши форум приходиш лише до однієї думки нам гаплик як полякам в 39. І чим тоді все закінчиться? Пуйло вже переміг чи програв?
Та ничем не закончится. И почему только эти два варианта?
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_hunter
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Bukka
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