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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:14
3 сушки патріотом бахнули на півдні?
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Hotab
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:24
Hotab написав:
3 сушки патріотом бахнули на півдні?
якось аж не віриться.
чекаєм подробиць.
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unicdima
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:29
Hotab написав:
3 сушки патріотом бахнули на півдні?
Та отож
, а тут на форумі вже хором відспівують Україну.
Нє дождьотєсь!
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:41
ihorsic написав:
Почитавши форум приходиш лише до однієї думки нам гаплик як полякам в 39. І чим тоді все закінчиться? Пуйло вже переміг чи програв?
Та ничем не закончится. И почему только эти два варианта?
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:43
unicdima написав:
Роби пропозицію про призов хитродупих студентів
наша вища освіта поступається радянським ПТУ і технікумам (на жаль), с середини 90х
це банальна плата за корочку (навіть в державних вишах, про приватні взагалі негатив)
за 30 років серед технічних спеців по ремонту електро навігаційного і іншого обладнання (включно з головним двигуном-які вже років 25 як мають електронну систему впроскування палива) у всіх іноземців освіта коледж.
У структурі вищої освіти Італії 95 вищих навчальних закладів
у нас 170 при тому що населення
Согласно нашим рассчётам на начало 2023 года население Италии составляло приблизительно 60 634 688 человек
треба призвати 90% студентів чоловічої статі (може 10% хворих?)
3 місяці тренінгу і на кордон з білорашей і Чернігівську/Сумську/Харківську область боронити. А тих, хто зараз там в легкому режимі на Купянський напрямок. Бо ганятися за цивільними по супермаркетам-ну може якусь тисячу впіймають, і що з того?
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:46
Hotab написав:
3 сушки патріотом бахнули на півдні?
Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью.
Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34
. Это произошло на южном направлении. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
«Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34», — сказано в сообщении.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:48
prodigy , тайком притащить патриот и снять сливки одним махом давно просилось.
Что там за погода на юге? Если как в Киеве, мряка, то идеально перемещать втайне от глаз БПЛА.
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Hotab
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:53
prodigy написав: Hotab написав:
3 сушки патріотом бахнули на півдні?
Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью.
Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34
. Это произошло на южном направлении. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
«Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34», — сказано в сообщении.
Прекрасно, если так.
Но при чём тут "акция возмездия"?
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:54
freeze написав:
///
И вообще у меня тут в части слава уникального предсказателя событий,, я вам скажу, и отвечаю за это своим реноме, ситуация будет хуже, что вы сейчас думаете. Просто запомните мои слова.
Считаете, что Киев будет потерян? -- или все, вплоть до польской границы?
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:11
Hotab написав:prodigy
, тайком притащить патриот и снять сливки одним махом давно просилось.
Что там за погода на юге? Если как в Киеве, мряка, то идеально перемещать втайне от глаз БПЛА.
погода-облачность 8 баллов
за грудень 2.5 сонячних дня
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