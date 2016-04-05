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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5971597259735974
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:13

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  Hotab написав:3 сушки патріотом бахнули на півдні?


Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью.
Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34. Это произошло на южном направлении. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34», — сказано в сообщении.

Прекрасно, если так.
Но при чём тут "акция возмездия"?


за нічні атаки на Київ (Одещину також на цьому тижні вражали)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:16

В 2024 году будут значительные сдвиги в войне России против Украины в связи с выборами в РФ и США.

Такой прогноз в интервью изданию Seznam Zpravy озвучил президент Чехии Петер Павел.

"Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", - отметил он.

Относительно выборов Павел отметил, что если в России исход предрешен, то в США он является не столь однозначным.

"И можно ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. Ведь президент Путин совершенно ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи до тех пор, пока не станет ясен исход выборов в Соединенных Штатах", - подчеркнул он.

Павел считает, что Путин надеется на победу Дональда Трампа на выборах, так как с ним можно "поладить".

"Конечно, такая ситуация нам не выгодна, и мы увидим, насколько такой сценарий, как надеется Владимир Путин, может быть реализован", - пояснил он.

https://mignews.com/news/politic/prezident-chehii-ne-isklyuchil-sdvigov-v-vojne-v-ukraine-v-2024-godu.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:20

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:..............
Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью.
Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34. Это произошло на южном направлении. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34», — сказано в сообщении.

Прекрасно, если так.
Но при чём тут "акция возмездия"?


за нічні атаки на Київ (Одещину також на цьому тижні вражали)

За что понятно. В Харьков тоже 2 дня назад прилетало.
Но это не "акция возмездия".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:29

  Hotab написав:prodigy , тайком притащить патриот и снять сливки одним махом давно просилось.
Что там за погода на юге? Если как в Киеве, мряка, то идеально перемещать втайне от глаз БПЛА.


треба почекати, на часі не повідомляють деталі чим збили

варіант 1 Patriot
варіант 2 F16?

prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но это не "акция возмездия".


а что акция? пуйло замочить в туалете?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно что скажет вечером Скабеева и в новостях Димон-ядерный пепел? То что они С-500 сбили три наших Ф-16?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:35

ЛАД

Павел считает, что Путин надеется на победу Дональда Трампа на выборах, так как с ним можно "поладить".


яка перемога на виборах? суд Колорадо ?

https://www.youtube.com/watch?v=annDqgbcYB4
prodigy
 
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  #<1 ... 5971597259735974
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