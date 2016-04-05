Hotab написав:3 сушки патріотом бахнули на півдні?
Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью. Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34. Это произошло на южном направлении. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
«Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34», — сказано в сообщении.
Прекрасно, если так. Но при чём тут "акция возмездия"?
за нічні атаки на Київ (Одещину також на цьому тижні вражали)
В 2024 году будут значительные сдвиги в войне России против Украины в связи с выборами в РФ и США.
Такой прогноз в интервью изданию Seznam Zpravy озвучил президент Чехии Петер Павел.
"Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", - отметил он.
Относительно выборов Павел отметил, что если в России исход предрешен, то в США он является не столь однозначным.
"И можно ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. Ведь президент Путин совершенно ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи до тех пор, пока не станет ясен исход выборов в Соединенных Штатах", - подчеркнул он.
Павел считает, что Путин надеется на победу Дональда Трампа на выборах, так как с ним можно "поладить".
"Конечно, такая ситуация нам не выгодна, и мы увидим, насколько такой сценарий, как надеется Владимир Путин, может быть реализован", - пояснил он.
prodigy написав:.............. Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью. Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34. Это произошло на южном направлении. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
«Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34», — сказано в сообщении.
Прекрасно, если так. Но при чём тут "акция возмездия"?
за нічні атаки на Київ (Одещину також на цьому тижні вражали)
За что понятно. В Харьков тоже 2 дня назад прилетало. Но это не "акция возмездия".