Hotab написав:3 сушки патріотом бахнули на півдні?
Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью. Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34. Это произошло на южном направлении. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
«Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34», — сказано в сообщении.
Прекрасно, если так. Но при чём тут "акция возмездия"?
за нічні атаки на Київ (Одещину також на цьому тижні вражали)
В 2024 году будут значительные сдвиги в войне России против Украины в связи с выборами в РФ и США.
Такой прогноз в интервью изданию Seznam Zpravy озвучил президент Чехии Петер Павел.
"Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", - отметил он.
Относительно выборов Павел отметил, что если в России исход предрешен, то в США он является не столь однозначным.
"И можно ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. Ведь президент Путин совершенно ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи до тех пор, пока не станет ясен исход выборов в Соединенных Штатах", - подчеркнул он.
Павел считает, что Путин надеется на победу Дональда Трампа на выборах, так как с ним можно "поладить".
"Конечно, такая ситуация нам не выгодна, и мы увидим, насколько такой сценарий, как надеется Владимир Путин, может быть реализован", - пояснил он.
prodigy написав:.............. Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью. Украинские защитники сегодня, 22 декабря, уничтожили три российских самолета Су-34. Это произошло на южном направлении. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
«Сегодня в полдень на Южном направлении - минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34», — сказано в сообщении.
Прекрасно, если так. Но при чём тут "акция возмездия"?
за нічні атаки на Київ (Одещину також на цьому тижні вражали)
За что понятно. В Харьков тоже 2 дня назад прилетало. Но это не "акция возмездия".
офиційний розбір по ситуації в Одесі з ТЦК і швидкою
За результатами перевірки та в рамках службового розслідування було встановлено, що співробітники ТЦК не брали участі у подіях, висвітлених в соцмережах 21.12.2023.
Розбір обставин показав, що несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, "налякати мобілізацією" свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі і не може дійти згоди в розділі майна. Військовий піддався вмовлянням жінки і під час виконання завдань з доправлення (супроводу) до медичних закладів поранених та хворих бригади в м. Одеса, в порушення встановлених вимог та порядку, вмовив співслужбовців взяти участь у "залякуванні громадянина мобілізацією", що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту. 🙆🏻♂️
Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступень вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення. ▪️Спеціальний автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням.
А втім, додаткова мобілізація потребує економічних ресурсів. Як пояснив Зеленський, призов 500 тисяч людей обійдеться бюджету близько 500 мільярдів гривень, і поки що не зрозуміло звідки взяти кошти. "Один воїн - шість людей. Це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. Тому просто 500 тисяч людей помножте на шість. І зрозумійте, як мені, уряду, всім нам знайти плюс три мільйони до того числа, що в нас є. Плюс три мільйони платників податків з січня місяця", - наголосив президент.
Це якийсь неймовірний сюр... Які ще 500млрд? Це по млн на солдата. Хай навіть за рік?
І це ж врахуйте, що реально на передовій (нуль) постійно є тисяч 50, яким справді треба платити 121тис... Піхота за 10км -- могли би і скромніші бути зарплати.
І ще питання -- для чого саме додаткові 500тис? Де вони всі будуть і що робитимуть? 500тис треба для заміни, а не одночасно зі старими...
За підрахунками старшого економіста громадської організації СASE-Україна, яка спеціалізується на дослідженні макроекономічної політики, Володимира Дубровського, лише на зарплату мобілізованим треба близько 170 мільярдів гривень на рік. "Якщо взяти середню зарплату у 30 тисяч на місяць - це виходить на рік 360 тисяч на кожного. Тобто 170 мільярдів гривень на рік. Крім того, цих людей треба озброїти, дати їжу, одяг, оснащення", - зазначає DW Дубровський.
Як 30? Якщо 21тис в тилу...
Водночас, на думку економіста, мобілізація ще 500 тисяч людей призведе до падіння ВВП приблизно на 10 відсотків, адже буде відсутня принаймні чверть активної робочої сили. До повномасштабної війни у всіх секторах економіки України працювало близько 10 мільйонів людей, приблизно половина з них була зайнята в приватному секторі, що фактично створює більшу частину доданої вартості, каже Дубровський. Нині ж ця цифра зменшилась. "Адже кілька мільйонів людей перебуває в евакуації і принаймні кількасот тисяч вже служать. У великого бізнесу мобілізовано вже близько 13 відсотків всього персоналу", - каже він.
Не ще, а замість... Чому ж так туго з когнітивними функціями в тилах? Чи то у наш час навіть розумні люди прикидаються дурниками, лиш би “бронь” не відібрали?
Також збільшення мобілізації і військових витрат сприятимуть інфляції, зауважує у розмові з DW голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. "Ми заміщуємо, умовно кажучи, військовим виробництвом цивільну діяльність, яка давала нам якісь там товари та послуги. Тоді ці товари будемо імпортувати", - пояснює Бураковський.
Ага... А потім ми дивуємось, чому люди кричать про “здорожчання у 2-3-4-... рази”. От наслухаються щодня таких “голів правління” -- і понеслось в уяві. А тим часом місячна норма калорій і білків (з запасом) у вигляді смачного твердого сиру -- ледь більше 5тис.грв. 10тис.грв -- це якщо з благородною пліснявою.
Загалом, на думку економіста, додаткова мобілізація потребуватиме скорочення певних програм бюджету України або ж "дуже чітких" військово-політичних економічних домовленостей з партнерами, зауважує Бураковський. "В бюджеті на 2024 рік доходи заплановані на рівні трильйона гривень, а витрати - на рівні приблизно 3,4 трильйона гривень. Дірка в два трильйони фактично закривається міжнародною допомогою та внутрішніми запозиченнями", - пояснює він. Тому 500 мільярдів гривень буде складно знайти, наголошує Бураковський.
Дійсно. Важко. Важко буде пояснити союзникам де зависли ті нові 500тис зі своїми, ой ні, союзницькими “500мрлд”! Якщо старі 500тис не демобілізувати у міру просування нових або і просто тих, що надто довго засиділись у глибоких тилах...
Поки що невідомо, коли буде ухвалене рішення щодо додаткової мобілізації. Як сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, дискусії тривають. "Цифри, які називаються, - дійсно потрібні, за задумом наших військових для нашої безпеки. Але йдеться не про ситуацію "сьогодні - на сьогодні", йдеться про те, що за певний період часу, швидше за все, можемо очікувати, що нам треба буде залучати певну кількість наших громадян для захисту нашої країни", - наголосив він в ефірі національного телемарафону.
А якби не “розводили” союзників на 500млрд -- то й ІКД не потрібна була би...