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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5972597359745975
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:55

Президент Вололимир Зеленський подякував Нідерландам за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі, передають Українські Новини.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:56

  Banderlog написав:
  buratinyo написав:
  freeze написав:Если глобально смотреть философски в чем проблема, проблема, проблема в том, что руководство Зеленский и Залужный застряли в 20 веке, отсталые, не способные к реформированию персонажи, у одного уровень 95 квартала, у другого уровень одесского училища первой половины 90-х годов. Боязнь принятия революционных изменений, не понимание современных изменений.В час великой опасности грёбаный бюрократический стыд и боязнь принятия непопулярных решений и уменьшения количества лайков в соцсетях.


Сам себе славу придумал такую, предсказателя очевидного?

что привело бы к капитуляции летом 2022 года.

шо ви розумієте під "капітуляцією?" Мінські домовленості були капітуляцією?
Як на мене Порошенко справився краще за зеленського.
В стамбулі до чого договорились? Коли наші відмовились від переговорів? Після пітори року в нас позиції кращі чи гірші ніж півтори року тому?

Міньскі були капітулацією. Але тепер нелох, нетряпка, тому до останнього діда українця за кордони 91 року
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:58

  Ukrainian написав:Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації.


ну еще бы, наконец-то прогресс, может даже не разовый
Кринки а может и Авдеевка вздохнут спокойнее, думаю, Кринки все же
скорее всего, из засады, но может и с воздушным целеуказанием получилось что-то
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:05

  _hunter написав:
  ihorsic написав:Почитавши форум приходиш лише до однієї думки нам гаплик як полякам в 39. І чим тоді все закінчиться? Пуйло вже переміг чи програв?

Та ничем не закончится. И почему только эти два варианта?

залежить наскільки вистачить батарейок
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:43

  prodigy написав:
  Hotab написав:3 сушки патріотом бахнули на півдні?


Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью.

ОТ мені цікаво про "атвєткі", акції возмєздія... А що, якби цієї ночі атака була б не надто інтенсивною, то ці сушки б не збивали, чи що?..

Збили і добре. Треба збивати якнайбільше і якнайчастіше. Сподіваюсь хлопцям на лівому березі стало трохи легше.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:45

vitaliiangel
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