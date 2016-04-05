|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:55
Президент Вололимир Зеленський подякував Нідерландам за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі, передають Українські Новини.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11564
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 774 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:56
Banderlog написав:
buratinyo написав: freeze написав:
Если глобально смотреть философски в чем проблема, проблема, проблема в том, что руководство Зеленский и Залужный застряли в 20 веке, отсталые, не способные к реформированию персонажи, у одного уровень 95 квартала, у другого уровень одесского училища первой половины 90-х годов. Боязнь принятия революционных изменений, не понимание современных изменений.В час великой опасности грёбаный бюрократический стыд и боязнь принятия непопулярных решений и уменьшения количества лайков в соцсетях.
Сам себе славу придумал такую, предсказателя очевидного?
что привело бы к капитуляции летом 2022 года.
шо ви розумієте під "капітуляцією?" Мінські домовленості були капітуляцією?
Як на мене Порошенко справився краще за зеленського.
В стамбулі до чого договорились? Коли наші відмовились від переговорів? Після пітори року в нас позиції кращі чи гірші ніж півтори року тому?
Міньскі були капітулацією. Але тепер нелох, нетряпка, тому до останнього діда українця за кордони 91 року
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33630
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:58
Ukrainian написав:Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації.
ну еще бы, наконец-то прогресс, может даже не разовый
Кринки а может и Авдеевка вздохнут спокойнее, думаю, Кринки все же
скорее всего, из засады, но может и с воздушным целеуказанием получилось что-то
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6460
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:05
_hunter написав: ihorsic написав:
Почитавши форум приходиш лише до однієї думки нам гаплик як полякам в 39. І чим тоді все закінчиться? Пуйло вже переміг чи програв?
Та ничем не закончится. И почему только эти два варианта?
залежить наскільки вистачить батарейок
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33630
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1565 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:43
prodigy написав: Hotab написав:
3 сушки патріотом бахнули на півдні?
Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью.
ОТ мені цікаво про "атвєткі", акції возмєздія... А що, якби цієї ночі атака була б не надто інтенсивною, то ці сушки б не збивали, чи що?..
Збили і добре. Треба збивати якнайбільше і якнайчастіше. Сподіваюсь хлопцям на лівому березі стало трохи легше.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1953
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:45
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21334
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2339 раз.
- Подякували: 3318 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|144753
|
|
|6076
|531885
|
|
|1
|14235
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|