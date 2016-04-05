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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59735974597559765977>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:55

Президент Вололимир Зеленський подякував Нідерландам за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі, передають Українські Новини.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:56

  Banderlog написав:
  buratinyo написав:
  freeze написав:Если глобально смотреть философски в чем проблема, проблема, проблема в том, что руководство Зеленский и Залужный застряли в 20 веке, отсталые, не способные к реформированию персонажи, у одного уровень 95 квартала, у другого уровень одесского училища первой половины 90-х годов. Боязнь принятия революционных изменений, не понимание современных изменений.В час великой опасности грёбаный бюрократический стыд и боязнь принятия непопулярных решений и уменьшения количества лайков в соцсетях.


Сам себе славу придумал такую, предсказателя очевидного?

что привело бы к капитуляции летом 2022 года.

шо ви розумієте під "капітуляцією?" Мінські домовленості були капітуляцією?
Як на мене Порошенко справився краще за зеленського.
В стамбулі до чого договорились? Коли наші відмовились від переговорів? Після пітори року в нас позиції кращі чи гірші ніж півтори року тому?

Міньскі були капітулацією. Але тепер нелох, нетряпка, тому до останнього діда українця за кордони 91 року
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:58

  Ukrainian написав:Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації.


ну еще бы, наконец-то прогресс, может даже не разовый
Кринки а может и Авдеевка вздохнут спокойнее, думаю, Кринки все же
скорее всего, из засады, но может и с воздушным целеуказанием получилось что-то
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:05

  _hunter написав:
  ihorsic написав:Почитавши форум приходиш лише до однієї думки нам гаплик як полякам в 39. І чим тоді все закінчиться? Пуйло вже переміг чи програв?

Та ничем не закончится. И почему только эти два варианта?

залежить наскільки вистачить батарейок
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:43

  prodigy написав:
  Hotab написав:3 сушки патріотом бахнули на півдні?


Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью.

ОТ мені цікаво про "атвєткі", акції возмєздія... А що, якби цієї ночі атака була б не надто інтенсивною, то ці сушки б не збивали, чи що?..

Збили і добре. Треба збивати якнайбільше і якнайчастіше. Сподіваюсь хлопцям на лівому березі стало трохи легше.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:45

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Міньскі були капітулацією. Але тепер нелох, нетряпка, тому до останнього діда українця за кордони 91 року


тим і відрізняється дипломат від актора, але населення не цінувало те що мало...
зараз мабудь ще і за безвіз невдячні попередньому, навіть ті хто за кордоном. :(
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 22 гру, 2023 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:17

МИД России пригрозил разорвать отношения с США в случае конфискации замороженных активов

Россия готова разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон решит конфисковать российские активы или сделает ставку на военную эскалацию в Украине, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством», — подчеркнул Рябков в интервью «Интерфаксу».

По его словам, дипломатические отношения — это «не какой-то тотем, которому нужно поклоняться, это не священная корова, которую все берегут». Однако «инициативно идти на их слом» Москва не собирается, поскольку США и Россия играют «центральную роль» в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности, отметил Рябков.

Заявление замглавы МИДа РФ прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация президента США Джо Байдена, столкнувшись с проблемами по вопросу выделения помощи Киеву в Конгрессе, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной помощи Украине.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:24

  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:Акция возмездия была проведена в ответ на интенсивную воздушную атаку по Украине этой ночью.

ОТ мені цікаво про "атвєткі", акції возмєздія... А що, якби цієї ночі атака була б не надто інтенсивною, то ці сушки б не збивали, чи що?..

Як діти, чес слово))). Збили, тому що надійшла чергова порція військової допомоги, тобто було чим збивати.
До речі, сьогодні непогано попрацювали беспілотники - створили напругу для кацапського ППО в кількох областях (Московська, Брянська, Курська і Калузька) та призупинили аеропорт Калуги (там діяв план "килим" із відміною/перенесенням рейсів).
І ще приємна дрібниця - Байден підписав указ про санкції щодо іноземних банків, які причетні до угод із постачанням кацапській військовій промисловості, а також США попередили про відключення від своєї фінансової системи банківські організації з усього світу у випадку порушення ними антиросійських санкцій.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:25

  Hotab написав:3 сушки патріотом бахнули на півдні?

что то типа того
отличная операция
там еще вдоль границы в Румынии самолет ДРЛО летал...неспроста похоже...
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